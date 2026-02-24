Nieważne, czy masz włosy suche od rozjaśniania czy farbowania, czy też po prostu z tendencją do puszenia się, a może są nawet w niezłej kondycji - ten intensywnie nawilżający i odbudowujący zabieg przyda się każdym kosmykom. Jest banalnie prosty, a sekretem jego wyjątkowego działania jest połączenie kilku typowych pielęgnacji w jednym. Nigdy mnie nie zawiódł - traktuję go jako uzupełnienie pielęgnacji włosów, ale także jako niezastąpiony sposób na "efekt wow", gdy mam w planach jakieś większe wyjście i chcę mieć pewność, że moje włosy będą wyglądać świetnie. Sprawdziłam go na sobie wiele razy, poleciłam także wielu moim koleżankom i każda z nich - choć mają kompletnie różne rodzaje włosów - była zachwycona efektami. Nie musisz wybierać się specjalnie do sklepu po żadne specyfiki, bo prawdopodobnie wszystkie potrzebne składniki do przygotowania mieszanki masz już w swoim domu. Do tego tylko folia spożywcza i w zasadzie to wszystko. Oto jak krok po kroku wykonać ten upiększający i wzmacniający zabieg.