Dlaczego olej z pestek winogron uchodzi za odmładzający?

Sekret tkwi w jego składzie. Olej z pestek winogron jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwas linolowy, który wspiera barierę ochronną skóry i pomaga zatrzymać w niej wilgoć. Dobrze nawilżona skóra automatycznie wygląda młodziej - drobne linie są mniej wyraźne, a powierzchnia bardziej gładka. To właśnie odwodnienie sprawia, że zmarszczki nagle wyskakują w lustrze, więc olej działający jak delikatna tarcza okluzyjna ma tu ogromne znaczenie.

Oprócz tego w oleju z pestek winogron znajduje się witamina E, nazywana czasem "witaminą młodości". To silny przeciwutleniacz, który pomaga skórze w walce z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi między innymi za przedwczesne starzenie, szary koloryt i utratę sprężystości. Regularne stosowanie oleju nie cofnie istniejących zmarszczek, ale może spowolnić pogłębianie się nowych i wizualnie zmiękczyć rysy.

Olej z pestek winogron świetnie pielęgnuje skórę 123RF/PICSEL

Dla jakiej skóry sprawdzi się najlepiej?

Jego ogromną zaletą jest lekka, sucha konsystencja. W porównaniu z ciężkimi, gęstymi olejami, olej z pestek winogron szybko się wchłania i nie zostawia na skórze plastelinowej warstwy. Dzięki temu dobrze sprawdza się u osób z cerą mieszaną, a nawet tłustą, które boją się olejów właśnie przez efekt lepkości i zapychania.

Polubią go także posiadaczki skóry dojrzałej, z pierwszymi oznakami wiotczenia, utraty jędrności i drobnymi liniami mimicznymi. Lekko wygładza strukturę, dodaje blasku, a przy regularnym stosowaniu skóra staje się bardziej elastyczna. Cera naczynkowa również może z niego korzystać, o ile nie ma indywidualnej nadwrażliwości - łagodny masaż z dodatkiem tego oleju poprawia mikrokrążenie, ale nie działa agresywnie.

Jak używać oleju solo? Ostatni krok wieczornej pielęgnacji

Najprostszy sposób to aplikacja kilku kropli na wilgotną skórę jako ostatni etap wieczornej rutyny. Po umyciu twarzy i nałożeniu toniku lub lekkiego serum odczekaj chwilę, aż skóra będzie wciąż lekko wilgotna, ale nie mokra. W dłoni rozetrzyj dwie-trzy krople oleju i delikatnie wklep w twarz, szyję i dekolt.

Olej zadziała wtedy jak korek zatrzymujący nawilżenie w naskórku. Rano skóra jest przyjemnie miękka, mniej ściągnięta, a makijaż układa się równiej, bo nie podkreśla suchych skórek. Ważne, by nie przesadzić z ilością - kilka kropli w zupełności wystarczy, większa ilość nie wzmocni efektu, a może sprawić, że cera będzie zbyt błyszcząca.

Domowe serum odmładzające z oleju z pestek winogron

Jeśli chcesz wzmocnić działanie, możesz przygotować proste serum olejowe na noc. Dzięki dodatkom będzie ono lepiej współpracować z różnymi typami skóry.

Składniki:

2 łyżki oleju z pestek winogron

1 łyżka oleju jojoba lub migdałowego

kilka kropli witaminy E w płynie lub gotowej mieszanki witaminowej do twarzy

Sposób przygotowania:

Połącz oleje w małej, ciemnej buteleczce, dodaj witaminę E i delikatnie wstrząśnij.

Jak stosować domowe serum odmładzające?

Takie serum nakładaj wieczorem na wilgotną skórę, po toniku lub esencji. Wystarczą trzy-cztery krople na całą twarz i szyję. Olej jojoba zrównoważy wydzielanie sebum, a witamina E wzmocni antyoksydacyjne działanie mieszanki. Po kilku tygodniach skóra może stać się bardziej jednolita, a drobne linie mniej widoczne.

Olej z pestek winogron ma łagodny, niewyczuwalny zapach i smak, a więc będzie nadawać się do przyrządzania wszystkich potraw. 123RF/PICSEL

Dodatek do kremu, gdy nie lubisz czystych olejów

Nie każdy lubi uczucie oleju solo na twarzy. W takiej sytuacji warto traktować olej z pestek winogron jak booster do kremu. Na dłoni nałóż porcję ulubionego kremu na noc lub na dzień i dodaj do niego jedną kroplę oleju. Wymieszaj palcem i dopiero wtedy wklep w twarz.

Krem zyskuje wtedy bardziej odżywczą, ale wciąż lekką konsystencję. Skóra staje się lepiej zabezpieczona przed utratą wody, a jednocześnie nie ma wrażenia ciężkiej warstwy. Ten trik świetnie sprawdza się zimą, gdy kaloryfery wyciągają wilgoć z naskórka, a zwykły krem przestaje wystarczać.

Można też dodać dosłownie kropelkę oleju do podkładu, szczególnie jeśli lubisz efekt naturalnego, zdrowego blasku zamiast mocnego matu. Wymieszaj produkt na wierzchu dłoni, nałóż cienką warstwą - cera będzie wyglądała bardziej świeżo i mniej suchej, a drobne zmarszczki nie będą tak podkreślone.

Demakijaż i masaż twarzy z użyciem oleju

Olej z pestek winogron sprawdzi się również jako pierwszy krok demakijażu. Na suchą skórę nałóż kilka kropli, delikatnie masuj twarz, rozpuszczając makijaż, krem z filtrem i zanieczyszczenia. Następnie sięgnij po ciepłą ściereczkę z mikrofibry lub miękki ręcznik zmoczony w letniej wodzie i delikatnie zdejmij olej z twarzy.

Taki sposób oczyszczania jest łagodny dla bariery hydrolipidowej i jednocześnie daje krótki masaż, który poprawia ukrwienie. Po zmyciu oleju możesz użyć lekkiego żelu myjącego, jeśli lubisz tzw. podwójne oczyszczanie. Skóra pozostaje miękka, ukojona i gotowa na kolejne etapy pielęgnacji, bez uczucia skrzypiącej suchości.

Ten sam olej świetnie sprawdza się w roli poślizgu do masażu twarzy. Kilka minut ruchów od środka ku zewnątrz, delikatne uniesienia policzków i masaż linii żuchwy potrafią wizualnie zmiękczyć rysy, a przy regularnym stosowaniu poprawić napięcie skóry.

Jak włączyć olej z pestek winogron do pielęgnacji ciała i dłoni?

Choć najczęściej używamy go na twarz, doskonale działa również na szyję, dekolt i dłonie. Te partie bardzo szybko zdradzają wiek, a często traktowane są przy okazji. Po wieczornej pielęgnacji twarzy rozprowadź resztki oleju na szyi i dekolcie, wykonując ruchy ku górze. Skóra w tych miejscach jest cienka, łatwo się wysusza, więc dodatkowa porcja ochrony naprawdę robi różnicę.

Dłonie z kolei można potraktować olejem jak nocną maseczką. Nałóż grubszą warstwę na skórę, szczególnie na grzbiety dłoni i okolice paznokci, a następnie załóż cienkie, bawełniane rękawiczki. Rano skóra będzie bardziej elastyczna, mniej papierowa, a drobne zmarszczki i przebarwienia mniej widoczne.

Na co uważać, żeby olej nie zrobił więcej szkody niż pożytku?

Choć olej z pestek winogron uchodzi za lekki i ma niską skłonność do zapychania porów, każda skóra reaguje inaczej. Jeśli masz tendencję do trądziku, zacznij od stosowania go wyłącznie w okolicach bardziej suchych, omijając strefę T. Obserwuj cerę przez kilka tygodni - jeśli pojawią się nowe, bolesne zmiany, lepiej ograniczyć stosowanie lub całkowicie z niego zrezygnować na rzecz innego oleju.

Warto też pamiętać o świeżości produktu. Oleje roślinne potrafią z czasem jełczeć, zwłaszcza jeśli stoją w ciepłej, nasłonecznionej łazience. Najlepiej kupować mniejsze buteleczki, przechowywać je w chłodniejszym miejscu i zużywać w ciągu kilku miesięcy od otwarcia. Gdy wyczujesz dziwny, stęchły zapach, olej nie nadaje się już do pielęgnacji.

Jeśli masz bardzo wrażliwą skórę lub skłonność do alergii, przed pierwszym użyciem zrób próbę na małym fragmencie - na przykład za uchem czy na szyi. Brak pieczenia, swędzenia i zaczerwienienia po kilkunastu godzinach to dobry znak, że możesz wprowadzić olej do codziennej rutyny.

Sięgnij po kilka kropel i włącz ten lekki olej do codziennego rytuału. Dodaj go do kremu, zrób krótki masaż, stosuj regularnie. Takie proste gesty potrafią wyraźnie poprawić kondycję skóry i sprawić, że z dnia na dzień będzie gładsza, miękka i pełna blasku. Jeśli chcesz, by twoja cera starzała się wolniej i wyglądała na bardziej zadbaną, zacznij od małego kroku właśnie dziś.

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL

