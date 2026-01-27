Dla fanek długich włosów mamy dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że najwięcej zależy tu od genów. Jeśli twoje włosy są cienkie i oklapłe, nawet najdroższe zabiegi nie sprawią, że twoja fryzura będzie wyglądała jak u Julii Roberts. Dobra wiadomość jest jednak taka, że możesz zrobić wiele, by włosy wyglądały zdrowiej, szybciej rosły i mniej wypadały.

Spis treści: Dlaczego włosy rosną wolno? Dieta wspierająca szybki wzrost włosów Pielęgnacja przyspieszy wzrost Jakie domowe sposoby naprawdę działają? Obalamy mity

Dlaczego włosy rosną wolno?

Tempo wzrostu włosów jest w dużej mierze zapisane w genach, jednak bardzo często spowalniają je czynniki, które możemy kontrolować. Przewlekły stres, niedobory witamin czy zaburzona gospodarka hormonalna spowalnia ich wzrost. Każdy, kto doświadczał takich problemów, wie, jak fatalnie wpływają one na fryzurę. Czasem same robimy sobie krzywdę przez zbyt agresywną pielęgnację czy używanie wysokiej temperatury do stylizacji. Wszystko to sprawia, że mieszki włosowe pracują mniej wydajnie. Włosy stają się cienkie, łamliwe i wypadają, co optycznie dodatkowo skraca fryzurę.

Przy wzroście włosów najbardziej liczy się to, w jakiej kondycji jest skóra głowy. To właśnie tam znajdują się mieszki, w których zaczyna się produkcja włosa. Jeśli skóra na głowie jest przesuszona, podrażniona albo obciążona nadmiarem sebum, cebulki nie są w stanie produkować nowych włosów z właściwą siłą.

Statystycznie włosy rosną około centymetra na miesiąc, choć u wielu osób tempo to wynosi od 1,2 do nawet 1,5 centymetra. Najszybciej rosną wiosną i latem, kiedy skóra jest lepiej ukrwiona, a gospodarka hormonalna działa stabilniej. Co ciekawe, włosy rosną cyklicznie, zupełnie jak rośliny. Okres intensywnego wzrostu przeplata się fazami odpoczynku i wypadania. Dlatego czasem możesz mieć wrażenie, że mimo odpowiedniej pielęgnacji efektów nie widać od razu.

Dieta wspierająca szybki wzrost włosów

Choć kosmetyki mogą wiele, najszybciej widać efekty wtedy, gdy wzrost włosów wspiera się od wewnątrz. Organizm potrzebuje przede wszystkim białka, bo to z niego zbudowana jest keratyna tworząca strukturę włosa. Równie ważne są biotyna, cynk, krzem, kwasy omega‑3 oraz żelazo. Niedobory tych składników bardzo szybko odbijają się na kondycji fryzury. Dlatego jednym z objawów anemii jest wypadanie włosów.

Jaka dieta przyspieszy wzrost włosów? Przede wszystkim urozmaicona, sięgaj po jajka, orzechy, ryby, rośliny strączkowe i zielone warzywa liściaste. Włosy rosną szybciej również wtedy, gdy pijesz odpowiednią ilość wody, ponieważ odwodnienie natychmiast spowalnia podziały komórkowe w mieszku włosowym.

Pielęgnacja przyspieszy wzrost

Aby włosy mogły rosnąć szybciej, potrzebują zdrowej, dobrze dotlenionej skóry głowy. Dlatego regularnie stosuj delikatne peelingi, które usuwają nagromadzony naskórek, sebum i resztki kosmetyków. To odblokowuje ujścia mieszków, które mogą wtedy pracować bez przeszkód. Duże znaczenie ma też odpowiedni dobór szamponu, zbyt agresywny może podrażniać i wysuszać skórę, co paradoksalnie spowalnia wzrost.

Jedną z najskuteczniejszych metod stosowanych od lat jest olej rycynowy. Wzmacnia cebulki, zagęszcza włosy i stymuluje je do wzrostu dzięki wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych oraz naturalnych właściwości antybakteryjnych. Najlepiej działa nakładany na skórę głowy w niewielkiej ilości, często w połączeniu z lżejszym olejem, by ułatwić aplikację. Jak w każdej pielęgnacji najważniejsza jest tu systematyczność, efekty pojawią się dopiero po kilku tygodniach.

Masaż skóry głowy to jedna z najprostszych metod, która przyspiesza wzrost włosów. Poprawia krążenie, dotlenia cebulki i pobudza je do intensywniejszej pracy. Najlepiej wykonywać go codziennie, choćby przez kilka minut, używając opuszków palców lub specjalnych silikonowych masażerów. Zabieg możesz połączyć z olejowaniem skóry głowy, wtedy składniki aktywne wchłaniają się szybciej i działają intensywniej. Osoby stosujące tę technikę regularnie często zauważają wysyp tzw. baby hair, czyli nowych, krótkich włosków wyrastających przy linii czoła i na czubku głowy.

Przycinanie końcówek nie przyspieszy wzrostu włosów. 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Jakie domowe sposoby naprawdę działają? Obalamy mity

Największym mitem dotyczących włosów jest to, że przycinanie końcówek przyspiesza ich wzrost. Cięcie samo w sobie nie wpływa na tempo wzrostu włosa, bo proces wzrostu odbywa się w mieszku, a nie na końcówkach. Regularne podcinanie ma jednak inną, zaletę, zapobiega rozdwajaniu i łamaniu się włosów. Dzięki temu fryzura nabiera objętości, a włosy wyglądają na dłuższe, bo po prostu mniej ich się kruszy. Jeśli masz długie włosy, podcinaj końcówki co około dwa lub trzy miesiące. To szczególnie polecane, jeśli używasz do stylizacji urządzeń z gorącym powietrzem, które wysusza włosy i skórę głowy.

Innym przekłamaniem dotyczącym pielęgnacji włosów jest ich mycie lub płukanie w zimnej wodzie. Miałoby to wpłynąć na zamykanie łusek włosowych. Tymczasem znajdujące się na głowie cebulki źle reagują na każdą ekstremalną temperaturę, która powoduje obkurczanie naczyń krwionośnych w mieszkach. Skupiają się one wtedy na produkcji sebum, a nie komórek budujących włosy. Idealna temperatura do mycia głowy to 36 stopni Celsjusza.

Wśród domowych metod na szybszy wzrost włosów najlepiej sprawdzają się te, które pobudzają krążenie lub odżywiają cebulki. Należą do nich wcierki na bazie ziół, takich jak rozmaryn czy kozieradka, które wzmacniają włosy i hamują ich wypadanie. Bardzo dobre rezultaty przynosi także olejek rycynowy stosowany regularnie na skórę głowy, a niekiedy również olej z czarnuszki, szczególnie ceniony przy włosach osłabionych.

W domowej pielęgnacji warto też pamiętać o prostych codziennych zasadach. Rozczesuj włosy ostrożnie, unikaj ciasnych gumek i rezygnacji z bardzo gorącego nawiewu suszarki. Choćby twoja dieta była nienaganna, traktując włosy w ten sposób, po prostu mechanicznie je wyrywasz. Stosując wszystkie powyższe zasady, sprawisz, że twoje włosy będą rosły szybciej, a fryzura nabierze objętości.

Olga Leonowicz: Jesteśmy mniej podzieleni niż nam się mówi INTERIA.PL