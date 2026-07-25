Spis treści: Latem stopy mają więcej pracy Mycie to dopiero początek Pięt nie wolno ścierać codziennie Krem trzeba dopasować do skóry Filtr przeciwsłoneczny także na stopy Klapki nie są dobre na każdą okazję Paznokcie skracaj ostrożnie Kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty?

Latem stopy mają więcej pracy

Wysoka temperatura, odkryte buty, długie spacery i kontakt z nagrzanym podłożem sprawiają, że skóra stóp szybko traci komfort. Pięty stają się szorstkie, na podeszwach pojawiają się zrogowacenia, a paski sandałów powodują otarcia. W zakrytych butach gromadzą się wilgoć i pot, co sprzyja podrażnieniom.

Dlatego pielęgnacja nie powinna ograniczać się do posmarowania pięt przed wyjściem. Najlepsze efekty przynosi regularna, łagodna rutyna. Jej celem jest utrzymanie elastyczności skóry i ograniczenie pęknięć, odcisków oraz zakażeń.

Mycie to dopiero początek

Stopy należy myć codziennie w letniej wodzie, używając łagodnego preparatu. Długie moczenie nie jest potrzebne, a bardzo gorąca woda może dodatkowo przesuszać skórę. Po kąpieli trzeba dokładnie osuszyć całą stopę, szczególnie przestrzenie między palcami. Pozostająca tam wilgoć sprzyja grzybicy i rozmiękaniu naskórka.

Przy nasilonym poceniu trzeba zmieniać skarpetki, suszyć buty przed ponownym założeniem i wybierać przewiewne materiały. Jedna para noszona przez cały dzień nie zawsze zdąży wyschnąć do rana, dlatego latem dobrze jest używać obuwia naprzemiennie.

W sandałach widać wszystko. Tych błędów w pielęgnacji stóp lepiej unikać 123RF/PICSEL

Pięt nie wolno ścierać codziennie

Szorstkie pięty kuszą, by energicznie potraktować je tarką lub pumeksem. To częsty błąd. Zbyt mocne i częste ścieranie może powodować mikrouszkodzenia i nasilać rogowacenie.

Przy umiarkowanych zrogowaceniach wystarczy delikatny peeling raz w tygodniu lub ostrożne użycie łagodnej tarki co kilka tygodni. Zabieg należy wykonywać bez mocnego dociskania i przerwać, zanim skóra stanie się zaczerwieniona albo bolesna. Nie wolno ścierać miejsc z ranami, stanem zapalnym czy głębokimi pęknięciami.

Zrogowacenia łatwiej kontrolować na suchej skórze, ponieważ wyraźniej widać, ile naskórka usunięto. Po długim moczeniu skóra jest rozpulchniona i łatwiej zeszlifować ją zbyt głęboko. Ostrych narzędzi, żyletek i metalowych skrobaków lepiej nie używać w domu.

Krem trzeba dopasować do skóry

Po oczyszczeniu i osuszeniu stóp warto zastosować preparat nawilżający lub natłuszczający. Przy suchej, szorstkiej skórze często sprawdzają się kremy z mocznikiem. Niższe stężenia działają głównie nawilżająco, natomiast wyższe pomagają zmiękczać zrogowacenia. Preparat trzeba dopasować do stanu skóry.

Krem najlepiej nakładać regularnie wieczorem, wmasowując go w pięty i podeszwy. Nie powinno się zostawiać grubej warstwy między palcami, ponieważ nadmierna wilgoć w tych miejscach nie jest pożądana. Przy bardzo suchej skórze można na noc założyć cienkie, bawełniane skarpety.

Jeżeli pięty są głęboko popękane, krwawią lub bolą, kosmetyk może nie wystarczyć. Taka zmiana wymaga niekiedy oczyszczenia i zabezpieczenia w gabinecie podologicznym.

Filtr przeciwsłoneczny także na stopy

Podczas nakładania kremu z filtrem wiele osób pomija grzbiety stóp i okolice palców. Tymczasem w sandałach skóra jest bezpośrednio wystawiona na promieniowanie UV. Poparzenie w tym miejscu utrudnia chodzenie i zwiększa ryzyko podrażnień.

Przed wyjściem warto posmarować odsłonięte części stóp preparatem z wysoką ochroną i ponawiać aplikację po kąpieli, spoceniu się lub wytarciu ręcznikiem. O filtrze trzeba pamiętać nie tylko na plaży. Stopy są wystawione na słońce także podczas spaceru, jazdy na rowerze czy siedzenia w ogródku.

Mimo iż klapki to buty idealne na lato, nie są zalecane to ciągłego noszenia 123RF/PICSEL

Klapki nie są dobre na każdą okazję

W szatniach, natryskach, na basenie i w hotelowej łazience najlepiej nie chodzić boso. Własne klapki ograniczają kontakt skóry z wilgotnym podłożem; po użyciu trzeba je umyć i wysuszyć.

Nie oznacza to jednak, że cienkie japonki są najlepszym obuwiem na cały dzień. Płaska, niestabilna podeszwa i brak podparcia mogą zwiększać przeciążenie, a uderzająca o stopę podeszwa sprzyja przesuszaniu i pękaniu pięt. Na dłuższy spacer lepiej wybrać sandały z miękką wkładką, stabilnym zapięciem i miejscem dla palców.

Nowe buty warto najpierw nosić krótko. Gdy pasek zaczyna ocierać, trzeba zareagować od razu, zamiast czekać na powstanie pęcherza. Drobne otarcie łatwo zabezpieczyć, natomiast uszkodzona skóra narażona na piasek, pot i wodę może goić się znacznie dłużej.

Paznokcie skracaj ostrożnie

Paznokci u stóp nie należy obcinać bardzo krótko ani głęboko wycinać ich boków. Taki nawyk zwiększa ryzyko wrastania. Krawędź powinna chronić opuszek, a ostre narożniki można delikatnie wygładzić pilnikiem.

Zmiana koloru, pogrubienie lub kruszenie się płytki, a także świąd między palcami i łuszczenie skóry mogą świadczyć o infekcji. Lakier nie powinien służyć do maskowania takich zmian. Zasłonięcie płytki utrudnia obserwowanie, czy problem się nasila, i może opóźnić rozpoczęcie właściwego leczenia.

Kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty?

Do dermatologa lub podologa warto zgłosić się w przypadku nawracających odcisków, bolesnych modzeli, wrastających paznokci, głębokich pęknięć, podejrzenia grzybicy oraz ran, które nie chcą się goić. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z cukrzycą, zaburzeniami krążenia lub czucia. Nie powinny one samodzielnie wycinać zrogowaceń ani stosować silnie złuszczających preparatów.

Letnia pielęgnacja stóp nie wymaga wielu kosmetyków. Najważniejsze są regularność, łagodne metody i szybka reakcja na pierwsze zmiany. Krem jest ważny, ale dopiero w połączeniu z higieną, odpowiednim obuwiem, ochroną przed słońcem i rozsądnym złuszczaniem pomaga zachować zdrowe stopy przez całe lato.



