Dlaczego warto moczyć stopy w herbacie? Czarna herbata na pocące się stopy

Herbata zawiera liczne związki roślinne, które korzystnie wpływają na skórę. Najczęściej ją pijemy, ale też może służyć, jako dodatek do kąpieli i działać zewnętrznie. Kąpiel stóp z jej dodatkiem może nie tylko przynieść ulgę po całym dniu, ale także pomóc ograniczyć nieprzyjemny zapach, poprawić wygląd skóry oraz zmniejszyć uczucie zmęczenia.

Największe korzyści przynoszą dwie odmiany - czarna i zielona herbata. Choć obie powstają z tej samej rośliny, różnią się składem i właściwościami.

Jeśli największym problemem jest nadmierne pocenie się stóp, lepszym wyborem będzie czarna herbata. Zawiera ona dużą ilość garbników (tanin), które mają działanie ściągające. Mogą one tymczasowo zwężać ujścia gruczołów potowych, dzięki czemu wydzielanie potu staje się mniej intensywne.

To właśnie dlatego moczenie stóp w mocnym naparze z czarnej herbaty jest od lat jednym z najpopularniejszych domowych sposobów na ograniczenie potliwości i nieprzyjemnego zapachu.

Warto jednak pamiętać, że sam zapach stóp nie pochodzi z potu. Powstaje wtedy, gdy bakterie rozkładają składniki potu zgromadzone na skórze lub w obuwiu. Dlatego oprócz kąpieli dobrze jest regularnie wymieniać zużyte buty, dbać o ich higienę oraz nosić przewiewne obuwie.

Zielona herbata odżywia i regeneruje skórę

Moczenie stóp w tym ziołowym wywarze skutecznie ograniczy dokuczliwą nadpotliwość 123RF/PICSEL

Zielona herbata z kolei działa przede wszystkim pielęgnacyjnie. Jest bogata w przeciwutleniacze, witaminy oraz związki o właściwościach przeciwzapalnych. Dzięki temu pomaga łagodzić podrażnienia, wspiera regenerację naskórka i poprawia wygląd skóry.

Regularne moczenie stóp w zielonej herbacie może nawilżyć przesuszoną skórę, poprawić jej elastyczność, wspomóc regenerację drobnych uszkodzeń, zmniejszyć zaczerwienienia, a także wygładzić i ujednolicić koloryt skóry.

Zawarte w zielonej herbacie polifenole pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, dzięki czemu skóra dłużej zachowuje zdrowy wygląd.

Czarna czy zielona herbata. Którą wybrać?

Którą herbatę do moczenia stóp warto wybrać? 123RF/PICSEL

Wybór zależy od problemu, z którym się zmagasz. Czarna herbata sprawdzi się przede wszystkim wtedy, gdy stopy nadmiernie się pocą, pojawia się nieprzyjemny zapach, ślizgają się w sandałach lub klapkach.

Z kolei zielona herbata będzie lepsza, jeśli skóra jest sucha i szorstka, potrzebuje regeneracji, pojawiają się podrażnienia lub zaczerwienienia, zależy ci na efekcie domowego SPA.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować oba rodzaje naparów naprzemiennie.

Jak zwiększyć skuteczność kąpieli?

To pierwszy i najważniejszy krok w drodze po miękkie i nawilżone stopy 123RF/PICSEL

Sam napar z herbaty może być świetną bazą domowego rytuału pielęgnacyjnego. Aby uzyskać jeszcze lepsze efekty, do kąpieli można dodać kilka kropli olejku eterycznego, np. lawendowego, z drzewa herbacianego lub miętowego.

Po zakończeniu zabiegu warto także dokładnie osuszyć przestrzenie między palcami, zastosować krem regenerujący, a także założyć bawełniane skarpetki na kilkanaście minut, aby składniki aktywne lepiej się wchłonęły.

Domowe sposoby sprawdzają się przy fizjologicznym poceniu się stóp. Jeśli jednak nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, jest bardzo intensywny albo towarzyszy mu świąd, zaczerwienienie, pękanie skóry czy ból, warto skonsultować się z lekarzem lub podologiem. Takie objawy mogą świadczyć o infekcji grzybiczej lub bakteryjnej, która wymaga odpowiedniego leczenia.

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