W sezonie grzewczym spada wilgotność powietrza, a różnice temperatur między mrozem a ciepłym mieszkaniem rozszerzają i zwężają naczynia jak harmonijkę. Warstwa rogowa traci wodę szybciej, sebum gęstnieje, a cement międzykomórkowy (ceramidy, cholesterol, kwasy tłuszczowe) staje się uboższy. Każdy błąd pod prysznicem działa wtedy podwójnie: usuwa lipidy, podnosi pH i przyspiesza transepidermalną utratę wody. Efekt to ściągnięcie, łuszczenie i pieczenie, którego nie nadrobi nawet najlepszy balsam na sucho.

Główny winowajca: gorąca woda + piana

Gorąca woda rozpuszcza lipidy bariery, a wysokotłuszczowe puchy piany z silnymi anionowymi surfaktantami (np. SLS/SLES w wysokim stężeniu) wypłukują je do cna. Skóra zostaje oczyszczona aż do skrzypienia, co wiele osób błędnie uznaje za świeżość. W rzeczywistości to stan alarmowy: mikrospoiwa między korneocytami są rozrzedzone, pH wybite w górę, a każdy ruch ręcznika zwiększa mikrourazy. Następnego dnia makijaż zahacza o suche płatki, a ciało swędzi pod swetrem.

Zimą prysznic powinien być ciepły, nie gorący - najlepiej 34-37°C. W praktyce to woda przyjemna, ale nie parująca i bez zaczerwienienia skóry po zakończeniu. Czas trwania skracamy do 5-8 minut. Dłuższe sesje zostaw wannie; pod prysznicem chodzi o higienę i delikatne zmiękczenie naskórka, nie o termoterapię. Lepiej wziąć dwa krótkie prysznice w ciągu dnia niż jeden długi z dogrzaniem całego mieszkania.

Najbezpieczniej używać żelów pod prysznic z oznaczeniem o neutralnym dla skóry pH

Mycie jak gabinet: mniej piany, "mądrzejsze" kosmetyki

Skóra nie potrzebuje piany, potrzebuje równowagi. Wybieraj żele z łagodnymi surfaktantami (np. betainy, glukozydy) i dodatkiem humektantów oraz emolientów. Piana ma być kremowa i niska, a ilość produktu - mała. Nie musisz myć pianą całego ciała codziennie: pachy, okolice intymne, stopy i spocone partie wymagają detergentu zawsze; reszta może zostać opłukana ciepłą wodą lub umyta żelem co drugi dzień, jeśli nie trenujesz intensywnie. Im rzadszy kontakt długich partii ciała z mocną pianą, tym spokojniejsza bariera.

Czego unikać pod prysznicem zimą?

Zbyt gorącej wody, silnie perfumowanych żeli z wysokim stężeniem alkoholu, grubych peelingów mechanicznych i szczotek do ciała w połączeniu z detergentem. Nie łącz intensywnej eksfoliacji z goleniem - to podwójny atak na barierę. Uważaj także na olejki eteryczne (cynamon, goździk, mięta) dodawane dla zapachu do gąbki: w gorącej parze podrażniają i mogą nasilać rumień. Błędem jest też spłukiwanie twarzy tą samą, mocną pianą, której używasz do ciała - skóra twarzy potrzebuje osobnego, łagodnego preparatu.

Twarz, ciało, skóra głowy - różne potrzeby, różne produkty

Pod prysznicem myj twarz osobnym środkiem: łagodną emulsją lub żelem o fizjologicznym pH. Ciało potraktuj produktem z dodatkiem lipidów i gliceryny, który już na etapie mycia zostawia delikatny film. Skórę głowy oczyszczaj szamponem dopasowanym do potrzeb, ale unikaj gorącej wody; zbyt wysoka temperatura pobudza łojotok, a końcówki włosów stają się wełniste. Jeśli używasz odżywki, aplikuj ją po spłukaniu ciała, by nie spływała po skórze i nie zaburzała bariery.

Peeling mechaniczny pod prysznicem łatwo przesadzić. Zimą lepiej sprawdza się enzymatyczna polerka raz w tygodniu lub delikatne kwasy PHA w formie balsamu stosowane po kąpieli. Jeżeli lubisz peeling cukrowy, wybierz drobny, na bogatej bazie olejowej, wykonaj krótki, delikatny masaż i od razu spłucz. Rękawice kessy i twarde szczotki zostaw na wiosnę; w grudniu i styczniu celem jest zatrzymanie wody, nie dojechanie do szkła.

Do wanny wsyp 1-1,5 szklanki soli epsom. Wystarczy kilkanaście minut, a skóra będzie zupełnie inna

Golenie: po namoczeniu, z poślizgiem

Golenie na szybko pod gorącym prysznicem to klasyczny przepis na mikronacięcia i późniejsze szczypanie balsamu. Skórę należy wcześniej namoczyć, użyć kremu lub pianki zapewniającej poślizg i prowadzić maszynkę zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, bez dociskania. Po spłukaniu osuszyć dotykowo i nałożyć balsam barierowy, najlepiej z niacynamidem lub pantenolem. Od razu widać różnicę: mniej kropek, mniej pieczenia, więcej gładkości.

Największy błąd po prysznicu to "a za chwilę się posmaruję". Woda odparowuje, a wraz z nią - wilgoć ze skóry. Zasada jest prosta: w ciągu trzech minut od wyjścia nałóż na lekko wilgotną skórę balsam lub krem barierowy zawierający ceramidy, cholesterol i kwasy tłuszczowe. Jeśli jesteś bardzo sucha, domknij najbardziej wrażliwe strefy (łydki, przedramiona) kroplą skwalanu lub lekkiego oleju. Na twarz wklep esencję, następnie krem; w razie potrzeby dodaj kropkę emolientu na policzki. To jedyny moment, gdy można realnie zatrzymać wodę w naskórku.

Kamień z wody zostawia osad, który nasila ściągnięcie i matowość. Jeśli mieszkasz w rejonie twardej wody, rozważ filtr prysznicowy - skóra odwdzięczy się mniejszym swędzeniem. Nie zamieniaj łazienki w saunę: zbyt długa ekspozycja na gorącą parę rozszerza naczynia i potęguje rumień. Po prysznicu przewietrz łazienkę, aby wilgotne, ciepłe powietrze nie rozpulchniało skóry bez końca.

ABC zimowego prysznica

Wejdź pod ciepłą, nie gorącą wodę. Nałóż niewielką ilość łagodnego żelu na miejsca wymagające mycia, resztę ciała opłucz. Twarz umyj osobno delikatną emulsją. Spłucz letnio-ciepłą wodą, nie rób kontrastowych, lodowatych szoków. Osusz się dotykowo, nie trzyj. W trzy minuty nałóż balsam na ciało, a na twarz esencję i krem. Ten prosty zestaw skraca ekspozycję na wodę, minimalizuje utratę lipidów i zatrzymuje wilgoć tam, gdzie jej brakuje.

Dwa dni w tygodniu włącz nieco bogatszy balsam lub masło na noc, szczególnie na łydki i przedramiona. Raz w tygodniu zastąp żel myjący emulsją myjącą z lipidami, aby odpocząć od detergentów. W dzień peelingu wybieraj tylko lekkie mycie i natychmiastowe domknięcie - to zmniejszy ryzyko łuszczenia. Jeśli trenujesz, po wysiłku opłucz się krótko i nałóż lekki balsam; pełną pielęgnację zrób wieczorem, kiedy masz czas na trzy minuty uważnego smarowania.

ABC zimowego prysznica

Czy prysznic naprzemienny jest dobry zimą? Krótkie, letnio-chłodne przejście może hartować naczynia, ale nie u cer naczynkowych i nie po gorącej wodzie.

Czy olejek pod prysznic wystarczy zamiast balsamu? Daje komfort mycia, lecz nie zastąpi kremu na mokrą skórę - to różne etapy opieki nad barierą.

Czy myć ciało gąbką? Zimą lepiej dłońmi lub bardzo miękką myjką. Gąbki szybko gromadzą drobnoustroje i potrafią zdrapać film hydrolipidowy.

Zimowy prysznic odmładza skórę, gdy szanuje jej fizjologię: krócej, chłodniej, łagodniej i z natychmiastowym zamknięciem wilgoci. Najgorsza kombinacja to gorąca woda, długa, pieniąca kąpiel i brak balsamu po wyjściu, gwarantowany przepis na przesuszenie.

Gdy zmienisz te trzy elementy, skóra przestanie swędzieć, zniknie papierowa faktura, a podkład zacznie układać się jak druga skóra. W zimie to właśnie prysznic decyduje, czy pielęgnacja działa, czy tylko udaje.

