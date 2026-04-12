Świeży i dziewczęcy strawberry make-up

Pamiętacie szał z 2023 roku, kiedy Hailey Bieber wylansowała słynny "truskawkowy makijaż"? Ten uroczy trend kosmetyczny z prędkością światła podbił serca nie tylko kobiet, ale - jak się okazuje - również mężczyzn. Hasztag zgromadził wtedy oszałamiające ponad 4 miliardy wyświetleń, a każda z nas marzyła, by dorwać w swoje ręce kultowy błyszczyk Strawberry Glaze Peptide Lip Treatment od marki Rhode. Na czym polega sekret tego looku? Całość bazuje na ultrazalotnej, ekstremalnie nawilżonej i "soczystej" skórze. Do tego wjeżdża hojna porcja truskawkowego różu na policzkach i rozświetlacz z subtelnym, brzoskwiniowym pigmentem. Ciężki, kryjący fluid ma tu bezwzględny zakaz wstępu - z powodzeniem zastępujemy go lekkim kremem BB. Dokładamy do tego delikatne konturowanie, ledwie muśnięte tuszem rzęsy i oczywiście usta kuszące półtransparentnym, różowym błyszczykiem. Mężczyźni absolutnie przepadają za tym makijażem. Przede wszystkim dlatego, że zapewnia niezwykle świeży i naturalny look. Z ich perspektywy to po prostu twój uroczy, zdrowy rumieniec po wiosennym spacerze.

Nasycony i zmysłowy espresso make-up

Kiedy truskawkowy róż idzie spać, do gry wkracza jego mroczniejsza, bardzo zmysłowa siostra - Espresso make-up. To kolejny wiralowy trend, który na facetów działa jak magnes. Dlaczego? Bo choć jest zdecydowanie mocniejszy i bardziej wyrazisty, wciąż bazuje na bezpiecznych kolorach ziemi, których mężczyźni podświadomie się nie boją. "Espresso" to makijaż skąpany w odcieniach głębokiego brązu, czekolady, ciepłego karmelu i mocnej kawy. Przydymione w brązowej tonacji oko wydaje się niezwykle tajemnicze, spojrzenie nabiera głębi, a cera, ocieplona solidną dawką bronzera, wygląda jak po luksusowych wakacjach we Włoszech. Usta zazwyczaj obrysowane są ciemniejszą konturówką i wypełnione kawowym błyszczykiem. To look w stylu zmysłowej femme fatale, ale zachowany w granicach, które męskie oko interpretuje jako niesamowicie seksowne, a nie przerysowane.

Make-up no make-up, czyli oszustwo doskonałe

Jeśli zapytasz przeciętnego faceta, jaki makijaż na co dzień lubi najbardziej, prawdopodobnie z dumą odpowie: "Żaden!". I właśnie tutaj na scenę wkracza technika make-up no make-up (lub popularna Clean Girl Aesthetic), która jest realizacją jego marzeń i naszym największym, słodkim kłamstewkiem. Ten styl wymaga nierzadko użycia kilkunastu różnych produktów, których na twarzy po prostu "nie widać". Minimalistycznie wyrównana cera za pomocą lekkiego korektora, starannie wyczesane brwi na przezroczysty żel, usta pociągnięte nawilżającym balsamem i absolutne zero pudrowego, płaskiego matu. To makijaż, który mężczyźni kupują to w stu procentach. Są zachwyceni twoim naturalnym pięknem, podczas gdy ty wiesz, że ten poranny glow to nie tylko efekt świetnej pielęgnacji.

Soft Glam - wieczorowa elegancja bez "efektu maski"

A co z randkami, weselami czy wieczornymi wyjściami? Faceci uwielbiają, gdy kobieta robi się "na bóstwo", ale jednocześnie panicznie boją się efektu maski (i tego, że ów maska odbije się na ich białej koszuli przy pierwszym przytuleniu). Rozwiązaniem, które kochają, jest Soft Glam. To pełnoprawny makijaż wieczorowy, w którym celowo rezygnujemy z ostrych, graficznych linii. Zamiast czarnego, agresywnego eyelinera mamy tu miękko roztartą, zmysłową kredkę. Zamiast matowej, mocnej czerwieni na ustach, która odstrasza od pocałunków - satynowe pomadki w odcieniach nude lub brudnego różu. Skóra jest idealnie wygładzona, a wszystkie kosmetyki przechodzą w siebie tak płynnie, że nie widać, gdzie kończy się bronzer, a zaczyna róż. Soft Glam sprawia, że wyglądasz jak hollywoodzka gwiazda, ale zachowujesz miękkość rysów. Dla faceta to ideał: jest luksusowo i pięknie, ale wciąż naturalnie.

