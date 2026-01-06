Dlaczego UE wprowadziła ograniczenia? Czy retinol jest szkodliwy?

Od lat retinol, czyli jedna z form witaminy A, jest złotym standardem w pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Jego skuteczność w walce ze zmarszczkami, trądzikiem czy przebarwieniami jest niezaprzeczalna i potwierdzona licznymi badaniami. Zachęceni spektakularnymi efektami, często sięgamy po produkty z coraz wyższym stężeniem, wierząc w zasadę "im więcej, tym lepiej". Wyjaśniamy, dlaczego UE zdecydowała się na nowe regulacje i co to w praktyce oznacza dla naszej pielęgnacji.

Młoda kobieta z gładką cerą trzyma pipetę z serum kosmetycznym przy twarzy, patrząc w stronę kamery, na tle niebieskiego, jednolitego tła.
Jak prawidłowo stosować retinol?123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

Nowe limity - co się zmienia i od kiedy?

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/996 z dnia 3 kwietnia 2024 roku, wprowadzono konkretne limity stężeń dla witaminy A w kosmetykach. Od 1 listopada 2025 roku na rynek nie mogą trafiać nowe kosmetyki, których stężenie retinolu przekracza określone progi. Te nowe limity to:

•0,3% czystego retinolu (lub jego równoważnika) w produktach do twarzy.

•0,05% czystego retinolu (lub jego równoważnika) w produktach do ciała.

Co ważne, przewidziano długie okresy przejściowe. Produkty, które już znajdują się w obrocie, będą mogły być sprzedawane aż do 1 maja 2027 roku. Mamy więc sporo czasu na zużycie dotychczasowych kosmetyków i oswojenie się z nowymi formułami. Eksperci uspokajają też, że nie ma sensu robić zapasów, ponieważ retinol po otwarciu i tak traci swoje właściwości, a okres jego przydatności to zazwyczaj 6-12 miesięcy.

    Dlaczego UE wprowadziła ograniczenia? Czy retinol jest szkodliwy?

    Tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Decyzja Unii Europejskiej nie wynika z tego, że retinol nagle stał się niebezpieczny. Wręcz przeciwnie, to wciąż jeden z najlepiej przebadanych i najskuteczniejszych składników w kosmetologii.

    Problem leży gdzie indziej - w całkowitej ekspozycji naszego organizmu na witaminę A.

    Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) zwrócił uwagę, że witaminę A przyjmujemy z różnych źródeł - z jedzeniem (np. jajka, mleko, marchew), suplementami diety, a także przez skórę, stosując kosmetyki. Badania wykazały, że w niektórych przypadkach, łączna dawka witaminy A ze wszystkich tych źródeł może przekraczać zalecane normy.

    Nadmiar witaminy A w organizmie nie jest obojętny dla zdrowia. Może prowadzić do osłabienia kości, problemów z wątrobą, a u kobiet w ciąży - do wad rozwojowych płodu. Nowe przepisy mają więc na celu ochronę konsumentów przed ryzykiem nadmiernej ekspozycji na tę witaminę.

    Na opakowaniach kosmetyków z retinolem pojawi się również obowiązkowe oznaczenie: "Zawiera witaminę A. Przed użyciem należy uwzględnić jej dzienne pobranie".

    Dłoń w białym szlafroku trzyma pipetę, z której spada kropla przezroczystego płynu na otwartą dłoń drugiej ręki.
    Nowe limity stężeń retinolu123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

    Czy niższe stężenie oznacza słabsze działanie?

    Wiele osób może się obawiać, że kosmetyki z niższym stężeniem retinolu będą po prostu mniej skuteczne. Eksperci uspokajają - to nieprawda. Najważniejsza nie jest bowiem jednorazowa, uderzeniowa dawka, a regularność i odpowiednio skonstruowana formuła produktu. Nowe regulacje mogą wręcz wyjść nam na dobre, promując bardziej świadome i bezpieczne podejście do pielęgnacji tym silnym składnikiem. Producenci już przygotowują się na te zmiany, pracując nad nowymi, innowacyjnymi formułami, które będą łączyć skuteczność z bezpieczeństwem.

    Prawdą jest, że to właśnie niższe, ale regularnie stosowane stężenia przynoszą najlepsze i najtrwalsze efekty, minimalizując jednocześnie ryzyko podrażnień. Kosmetolodzy podkreślają, że w praktyce często pracują na stężeniach w granicach 0,25-0,3%, które są w pełni wystarczające do przebudowy skóry. Wysokie stężenia często prowadzą do skutków ubocznych, takich jak zaczerwienienie, pieczenie i intensywne łuszczenie, które mogą zniechęcać do dalszej kuracji.

