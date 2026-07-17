Spis treści: Dłonie starzeją się szybciej Gorąca woda daje uczucie czystości, ale osłabia skórę Jak prawidłowo myć dłonie? Jakiego kremu szukać? Słońce także postarza dłonie Kiedy sama pielęgnacja nie wystarczy?

Dłonie starzeją się szybciej

Twarz zwykle otrzymuje krem, serum i ochronę przeciwsłoneczną, podczas gdy dłonie często pozostają bez zabezpieczenia. Tymczasem każdego dnia mają kontakt z wodą, mydłem, detergentami, kurzem, słońcem, wiatrem i chłodem. Są wielokrotnie myte, wycierane i narażane na drobne urazy. Nic więc dziwnego, że oznaki upływu czasu mogą być na nich widoczne wyjątkowo wcześnie.

Skóra na grzbietach dłoni jest delikatna, a jej naturalna warstwa ochronna łatwo ulega osłabieniu. Wraz z wiekiem zmniejsza się produkcja kolagenu i elastyny, ubywa także tkanki podskórnej. Dłonie tracą jędrność i objętość, mocniej zarysowują się żyły i ścięgna, a zmarszczki stają się głębsze. Pojawiają się też przebarwienia i szorstkość.

Po 60. roku życia regeneracja naskórka przebiega wolniej, dlatego skóra gorzej znosi to, co wcześniej nie sprawiało problemu. Kilka myć pod rząd, sprzątanie bez rękawic albo spacer w chłodny dzień mogą zakończyć się zaczerwienieniem, pieczeniem i pękaniem skóry.

Gorąca woda daje uczucie czystości, ale osłabia skórę

Wiele osób myje ręce w bardzo ciepłej wodzie, ponieważ kojarzy ją z dokładniejszym usuwaniem zabrudzeń. Dla higieny ważniejsze są jednak prawidłowa technika, odpowiednio długie mycie oraz użycie mydła niż ustawienie kranu na najwyższą temperaturę. Gorąca woda może za to intensywniej usuwać lipidy tworzące naturalną barierę naskórka.

Gdy bariera hydrolipidowa zostaje naruszona, woda szybciej odparowuje ze skóry. Dłonie stają się suche, szorstkie i mniej elastyczne, a z czasem mogą pojawić się drobne pęknięcia. W dojrzałej skórze efekt jest bardziej odczuwalny, ponieważ już z natury zawiera ona mniej substancji chroniących przed utratą wilgoci.

Problem nasila się, gdy gorącej wodzie towarzyszy mocno odtłuszczające mydło, częsta dezynfekcja oraz energiczne pocieranie ręcznikiem. Każdy z tych elementów może podrażniać, a połączone tworzą codzienny mechanizm przesuszania.

Chcesz dłużej zachować gładkie dłonie? Zacznij od zmiany temperatury wody 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo myć dłonie?

Najlepiej wybierać wodę letnią - przyjemnie ciepłą, ale nie parzącą. Preparat myjący powinien być łagodny, bez intensywnego zapachu i silnych substancji odtłuszczających. Nie trzeba ograniczać mycia, gdy jest potrzebne, lecz po każdym kontakcie z wodą warto od razu zadbać o skórę.

Dłonie należy osuszać delikatnie, przykładając ręcznik zamiast mocno nim trzeć. Szczególną uwagę warto zwrócić na przestrzenie między palcami. Pozostawianie mokrej skóry także nie pomaga, ponieważ parująca woda może nasilać uczucie suchości.

Najważniejszy krok powinien nastąpić zaraz potem. Krem nałożony w ciągu kilku minut po umyciu pomaga ograniczyć utratę wody i uzupełnić składniki ochronne. Dobrze mieć krem przy umywalce, w torebce i przy łóżku.

Jakiego kremu szukać?

W codziennej pielęgnacji sprawdzają się preparaty zawierające:

glicerynę

mocznik w łagodnym stężeniu

pantenol

kwas hialuronowy

ceramidy

składniki natłuszczające, na przykład masło shea lub oleje roślinne

Takie składniki wiążą wodę, wygładzają skórę i ograniczają jej odparowywanie.

Na dzień można wybrać lżejszy krem, który szybko się wchłania. Wieczorem warto zastosować bogatszą warstwę i pozostawić ją na noc. Przy bardzo suchej skórze pomocne bywają cienkie bawełniane rękawiczki założone po nałożeniu kremu. To prosta domowa maska regenerująca.

Peeling nie powinien być wykonywany zbyt często ani agresywnie. Przy cienkiej, popękanej lub podrażnionej skórze lepiej z niego zrezygnować do czasu wygojenia zmian. Mocne tarcie może jedynie zwiększyć zaczerwienienie i uszkodzić naskórek.

Słońce także postarza dłonie

Ochrona przeciwsłoneczna nie powinna kończyć się na twarzy. Grzbiety dłoni są codziennie wystawiane na promieniowanie UV: podczas spaceru, pracy w ogrodzie czy jazdy samochodem. Wieloletnia ekspozycja sprzyja przebarwieniom, utracie jędrności i pogłębianiu zmarszczek.

W słoneczne dni warto stosować na dłonie krem z wysokim filtrem i ponawiać aplikację po myciu. Podczas prac ogrodowych przydadzą się rękawiczki, a podczas sprzątania - rękawice chroniące przed detergentami i moczeniem. Zimą dłonie powinny być zabezpieczane przed mrozem jeszcze przed wyjściem z domu.

Kiedy sama pielęgnacja nie wystarczy?

Stała suchość nie zawsze wynika wyłącznie z wieku. Jeżeli skóra pęka do krwi, silnie swędzi, piecze, łuszczy się lub pojawiają się na niej niegojące się zmiany, warto skonsultować się z lekarzem albo dermatologiem. Podobne objawy mogą towarzyszyć między innymi wypryskowi kontaktowemu, alergii lub chorobom skóry.

Najważniejsza jest regularność, a nie liczba kosmetyków. Zamiana gorącej wody na letnią, łagodne osuszanie, krem po każdym myciu, rękawiczki podczas prac domowych i ochrona przed słońcem mogą poprawić komfort dojrzałej skóry. Dłonie nadal będą pokazywać historię życia, ale nie muszą być nieustannie suche, szorstkie i podrażnione.





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