Spis treści: Dlaczego warto moczyć stopy w wodzie z cytrusami? Jak przygotować cytrusowe SPA dla stóp krok po kroku? Przeciwwskazania. Kiedy cytrusowa kąpiel do stóp może zaszkodzić?

Dlaczego warto moczyć stopy w wodzie z cytrusami?

Cytrusy zawierają kwas cytrynowy i jabłkowy, czyli naturalne kwasy z grupy AHA, które obniżają pH skóry oraz są w stanie osłabić wiązania jonowe pomiędzy obumarłymi komórkami naskórka. W wyniku tego zrogowaciały naskórek mięknie i się rozpuszcza - zdecydowanie łatwiej jest go usunąć mechanicznie, nie podrażniając przy tym skóry.

Poza tym cytrusy, chociażby cytryny, które większość z nas ma w domu, pomogą w niwelowaniu nieprzyjemnego zapachu, za który odpowiadają bakterie. Rozkładają one białka i tłuszcze zawarte w pocie do kwasów masłowych i izowalerianowych. To właśnie to powoduje, że stopy wydzielają silną woń. Przy czym bakterie te najlepiej rozwijają się w środowisku obojętnym lub lekko zasadowym. Kwas z cytrusów obniża pH powierzchni skóry, co wyhamowuje namnażanie się drobnoustrojów i neutralizuje zapach. Co więcej, olejki zawarte w cytrusach mają działanie grzybobójcze oraz antyseptyczne.

Dodatkowo zawarta w cytrusach hesperydyna wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych. Wspomaga to mikrokrążenie i może redukować obrzęki wywołane np. upałem. Taka kąpiel może również pomóc w pozbyciu się osadów, a co za tym idzie wybielaniu paznokci i skóry. Kwas cytrynowy reaguje z substancjami chemicznymi i barwnikami, usuwając żółte przebarwienia na paznokciach powstałe m.in. od ciasnego obuwia.

Cytrynowy zabieg to także relaks dla całego organizmu. Podeszwa stopy zawiera ponad 200 tys. zakończeń nerwowych. Wpływ ciepłej wody połączony z zapachem owoców stymuluje przywspółczulny układ nerwowy, odpowiedzialny za relaks i hamowanie wydzielania kortyzolu. Badania nad aromaterapią wskazują, że wdychanie cząsteczek limonenu dobrze przygotowuje organizm do głębokiej fazy snu.

Kąpiel stóp w wodzie z cytryną odpręży, zmiękczy naskórek i usunie przebarwienia na paznokciach africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Jak przygotować cytrusowe SPA dla stóp krok po kroku?

Regenerującą kąpiel do stóp przygotujesz w kilka chwil i wydasz na nią zaledwie kilka złotych. Potrzebujesz jedynie kilku podstawowych składników, które mnóstwo osób używa na co dzień. W przypadku cytrusów warto postawić na cytryny lub pomarańcze - są one najtańsze i bardzo skuteczne. Oczywiście, jeśli masz w domu inne, również możesz ich użyć.

Składniki:

1 szklanka soli morskiej;

1 łyżka sody oczyszczonej;

1 łyżka oliwy z oliwek lub innego oleju;

3 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny, limonki lub pomarańczy;

5-6 plasterków świeżych cytrusów do dekoracji i aromatu.

Sposób przygotowania:

Do dużej miski wlej ciepłą wodę. Wsyp sól oraz sodę oczyszczoną, a następnie wlej oliwę z oliwek i sok z cytrusów. Całość dokładnie zamieszaj, a na wierzch rzuć plasterki owoców. Zanurz stopy w wodzie na 10-15 minut. W tym czasie składniki aktywne zmiękczą naskórek, neutralizują bakterie i odświeżą skórę. Po upływie tego czasu delikatnie usuń zmiękczony, zrogowaciały naskórek za pomocą tarki lub pumeksu. Opłucz stopy czystą, bieżącą wodą, osusz je dokładnie miękkim ręcznikiem i nałóż krem nawilżający.

Przeciwwskazania. Kiedy cytrusowa kąpiel do stóp może zaszkodzić?

Cytrusowe SPA dla stóp jest zabiegiem bezpiecznym dla większości osób. Niemniej istnieje kilka przeciwwskazań. Ze względu na zawartość kwasów organicznych (AHA) oraz silne działanie sody i soli, z kąpieli tej należy zrezygnować przede wszystkim, gdy skóra jest uszkodzona, ma głębokie pęknięcia i rany. Nie jest wskazana także przy aktywnych infekcjach oraz stanach zapalnych, np. zaawansowanej grzybicy stóp.

Ponadto nie powinny się na nią decydować osoby mające alergię na cytrusy, gdyż po takiej kąpieli mogą doświadczyć zaczerwienienia skóry i świądu. Sporą ostrożność muszą zachować osoby ze stopą cukrzycową.

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