Domowa "henna" do brwi. Trzy przepisy z kuchennej szafki, które dadzą ci efekt jak od kosmetyczki

Kawowa pasta z miodem

Ten sposób to prawdziwy hit wśród miłośniczek naturalnej pielęgnacji. Świeżo zmielona kawa ma intensywny, naturalny pigment, który delikatnie barwi włoski. Miód z kolei działa jak naturalny "klej", który utrzymuje mieszankę na miejscu, a przy okazji odżywia i nabłyszcza brwi.

Jak to zrobić? Wykonanie jest banalnie proste. Połącz w małej miseczce łyżeczkę drobno zmielonej kawy (nie rozpuszczalnej!) z odrobiną płynnego miodu, tak aby powstała gęsta, jednolita pasta. Jeśli chcesz dodatkowo wzmocnić włoski, dodaj kropelkę olejku rycynowego. Tak przygotowaną mieszankę nałóż precyzyjnie na brwi za pomocą starej szczoteczki po maskarze lub cienkiego pędzelka. Pozostaw na 15-20 minut, a następnie zmyj delikatnie wacikiem zwilżonym ciepłą wodą. Efekt pogłębia się z każdą kolejną aplikacją, więc zabieg możesz powtarzać co kilka dni.

Domowa henna do brwi z kawy i miodu 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Maska z kakao

Jeśli zależy ci na uzyskaniu chłodniejszego odcienia brązu, idealnym rozwiązaniem będzie gorzkie kakao. To nie tylko naturalny barwnik, ale także bogactwo antyoksydantów, które wzmocnią delikatne włoski. W połączeniu z olejem kokosowym stworzysz prawdziwą odżywczą bombę dla swoich brwi.

Jak to zrobić? Łyżeczkę gorzkiego kakao wymieszaj z kilkoma kroplami rozpuszczonego oleju kokosowego lub oliwy, aby uzyskać konsystencję gładkiej pasty. Nałóż ją starannie na całą długość brwi, starając się nie wychodzić poza ich kontur. Po około 20 minutach zmyj mieszankę. Brwi będą nie tylko ciemniejsze, ale również przyjemnie miękkie i odżywione.

Napar z czarnej herbaty

Boisz się zbyt mocnego, karykaturalnego efektu? Zacznij od najdelikatniejszej metody. Mocny napar z czarnej herbaty zawiera garbniki, które bardzo subtelnie i stopniowo barwią włoski. To idealne rozwiązanie dla blondynek oraz osób, które po raz pierwszy eksperymentują z domowym przyciemnianiem brwi.

Jak to zrobić? Zaparz jedną lub dwie torebki czarnej herbaty w bardzo małej ilości wrzątku (np. w ćwierć szklanki). Pozostaw do naciągnięcia, aż napar stanie się bardzo ciemny i całkowicie ostygnie. Następnie nasącz w nim wacik i przykładaj do brwi na 10-15 minut. Możesz też delikatnie pocierać włoski nasączonym patyczkiem kosmetycznym. Ponieważ efekt jest bardzo delikatny, zabieg warto powtarzać codziennie aż do uzyskania pożądanego odcienia

