Spis treści: Jak działa kolagen? Wszystko, co warto o nim wiedzieć Klasyczny bulion na stawy Cytrusowe żelki na zmarszczki Rybia galaretka z koperkiem na wsparcie tętnic

Jak działa kolagen? Wszystko, co warto o nim wiedzieć

Kolagen to główne białko strukturalne naszego organizmu. Tworzy on w ciele elastyczną, wewnętrzną sieć, która utrzymuje skórę w odpowiednim napięciu, nadaje chrząstkom stawowym sprężystość i dba o dobrą kondycję naczyń krwionośnych. Niestety już po dwudziestym piątym roku życia nasza naturalna produkcja tego białka zaczyna drastycznie spadać. Skutkiem tego procesu są pierwsze widoczne zmarszczki, poranna sztywność stawów i znacznie wolniejsza regeneracja całego ciała.

Zanim przejdziemy do przepisów, warto sprawdzić stanowisko współczesnej nauki na temat spożywania kolagenu. Badacze jednoznacznie potwierdzają jego pozytywne działanie. Według obszernej metaanalizy opublikowanej w International Journal of Dermatology w 2021 roku przez zespół pod kierownictwem R. B. de Mirandy doustna suplementacja poprawia nawilżenie skóry, zwiększa jej elastyczność i wyraźnie spłyca zmarszczki.

Z kolei badania opublikowane w International Orthopaedics w 2018 roku przez Garcíę-Coronado i jego zespół dowodzą, że dostarczanie organizmowi tego białka skutecznie redukuje ból stawów i łagodzi objawy choroby zwyrodnieniowej. Warto przy tym pamiętać o kluczowej zasadzie dietetycznej. Choć w badaniach naukowych często używa się gotowych preparatów, domowe wywary z kości czy spożywcza żelatyna dostarczają organizmowi dokładnie tych samych aminokwasów, czyli glicyny, proliny i hydroksyproliny. To właśnie z nich twój organizm samodzielnie zbuduje nowe włókna kolagenowe.

Klasyczny bulion na stawy

Długo gotowany bulion kostny to jedno z najbogatszych źródeł naturalnej żelatyny, które wspaniale wspiera regenerację stawów. Aby go przygotować, potrzebujesz około półtora kilograma kości wołowych lub wieprzowych, najlepiej takich z dużą ilością chrząstek i szpiku. Do dużego garnka wrzuć kości, porcję ulubionej włoszczyzny, kilka ziaren ziela angielskiego oraz liść laurowy. Pamiętaj o dodaniu dwóch łyżek octu jabłkowego, ponieważ zakwasza on środowisko i pomaga wyciągnąć z kości cenne minerały oraz aminokwasy. Zalej wszystkie składniki wodą i gotuj na bardzo małym ogniu przez minimum osiem do dwunastu godzin, pilnując, aby wywar tylko delikatnie mrugał. Po przecedzeniu i schłodzeniu płyn zamieni się w gęstą galaretę. Wypijanie podgrzanej filiżanki takiego bulionu każdego dnia to doskonały nawyk dla zdrowia aparatu ruchu.

Jak zrobić domowy bulion kostny 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Cytrusowe żelki na zmarszczki

Twój organizm do przyswojenia aminokwasów i wyprodukowania własnego kolagenu bezwzględnie potrzebuje witaminy C. Połączenie żelatyny i świeżych cytrusów stanowi więc idealne rozwiązanie na ujędrnienie skóry. Przygotowanie domowych żelków zacznij od wyciśnięcia soku z trzech dużych pomarańczy i jednej cytryny. Przelej płyn do rondelka, dodaj łyżkę naturalnego miodu i delikatnie podgrzej, uważając, aby go nie zagotować. Następnie wsyp cztery łyżki dobrej jakości żelatyny spożywczej i energicznie mieszaj aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Gotową mieszankę przelej do silikonowych foremek i wstaw do lodówki na kilka godzin. W ten sposób stworzysz pyszną przekąskę, która dostarczy skórze cennego budulca i witamin niezbędnych do jego wchłonięcia. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Nutrients w 2017 roku przez Pullara, Carra i Vissersa kwas askorbinowy jest absolutnie kluczowy dla syntezy nowych włókien kolagenowych.

Rybia galaretka z koperkiem na wsparcie tętnic

Kolagen pochodzenia morskiego cieszy się ogromnym uznaniem w dietetyce ze względu na wyjątkowo łatwą przyswajalność. Zestawienie go z kwasami omega-3 z ryb pozwala stworzyć lekkostrawny posiłek o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym, który chroni serce i naczynia krwionośne. Do przygotowania wywaru przydadzą ci się głowy, ości i ścinki ryb takich jak łosoś, karp czy dorsz. Zalej resztki rybne oraz pokrojony seler, marchew i por wodą, a następnie dodaj duży pęczek świeżego koperku. Gotuj całość na wolnym ogniu przez około dwie godziny. Po upływie tego czasu przecedź wywar i dopraw go do smaku solą, pieprzem oraz sokiem ze świeżej cytryny. Tak przygotowanym bulionem zalej kawałki ugotowanej wcześniej ryby i ulubionych warzyw. Klasyczna ryba w galarecie sprawdzi się świetnie jako elegancka kolacja, stając się jednocześnie potężnym wsparciem dla elastyczności twoich tętnic.

Odkryj sekrety pielęgnacji, które podkreślą naturalne piękno skóry i włosów. Wypróbuj nasze porady i dowiedz się, jakie produkty i rytuały naprawdę warto wprowadzić do codziennej rutyny. Więcej na kobieta.interia.pl

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Kremowa zupa chrzanowa Polsat