Spis treści: Kiedy myć: dzień wcześniej czy w dniu wyjścia? Równowaga PEH: odżywka, która nie obciąża Dzień imprezy: harmonogram bez pośpiechu Co z włosami cienkimi i szybko przetłuszczającymi się? A jeśli włosy są grube, puszące się lub kręcone? Drobne, a decydujące detale

Kiedy myć: dzień wcześniej czy w dniu wyjścia?

Najbardziej przewidywalny efekt daje mycie w dniu imprezy rano lub wczesnym popołudniem. Włosy są świeże, ale zdążą osiąść po suszeniu i przyjąć stylizatory. Jeśli twoje pasma mają tendencję do przetłuszczania, wybierz poranek, przy bardzo suchych i puszących się lepszy bywa wieczór dnia poprzedniego, pod warunkiem że na noc zabezpieczysz długości cienką warstwą serum i prześpisz się na jedwabnej poszewce. Mycie tuż przed stylizacją zostaw zawodowcom, w domu zwykle kończy się pośpiechem i zbyt wilgotną podstawą pod loki czy upięcia.

Sylwestrowe światło bezlitośnie obnaża problemy włosów. Zacznij od skóry głowy, nie od długości.

Zwilż włosy letnią wodą i nałóż szampon tak, by skoncentrować pianę przy nasadzie.

Wykonaj krótki, precyzyjny masaż opuszki-opuszki, bez drapania.

Jeśli używasz lakierów i suchych szamponów na co dzień, raz na dwa tygodnie wprowadź szampon oczyszczający (clarifying), a w rejonach twardej wody, chelatujący z EDTA. W sylwestrowym tygodniu zastosuj go 48-72 godziny przed imprezą, a w dniu wyjścia umyj łagodniejszym preparatem. Tak zdejmuje się film, który zabija objętość i skraca trwałość skrętu.

Równowaga PEH: odżywka, która nie obciąża

Po spłukaniu nałóż odżywkę głównie na długości, omijając 3-4 cm przy skórze. Sylwestrowy cel to gładkość bez ciężaru, dlatego wybieraj formuły emolientowo-humektantowe z odrobiną protein. Za dużo protein usztywnia i skraca połysk, za mało zostawi zbyt miękkie pasmo, które się rozjeżdża. U osób o włosach cienkich dobrze sprawdzają się odżywki z lekkimi silikonami lotnymi lub polimerami wygładzającymi - tworzą ultracienki film, który pomaga w modelowaniu i chroni przed suchym powietrzem sali. Zostaw odżywkę 3-5 minut, by naprawdę zadziałała, a następnie spłucz chłodniejszą wodą.

Wieczorem przed imprezą umyj włosy łagodnym szamponem wygładzającym i nałóż maskę bogatą w emolienty. 123RF/PICSEL

Krótka płukanka chłodną wodą na koniec mycia działa jak naturalny primer. Jeżeli woda w kranie jest twarda, przygotuj litr przegotowanej, chłodnej wody z łyżeczką octu jabłkowego albo kilkoma kroplami kwasu mlekowego (pH około 4). Polej długości i już nie spłukuj wodą z kranu.

Nie trzyj włosów. Odciskaj wilgoć w miękkiej mikrofibrze lub bawełnianej koszulce i zdejmij turban po 5-7 minutach. Dłuższe parowanie w ręczniku rozpulchnia łuski. Suszarkę ustaw na średnią temperaturę i średni nawiew, z koncentratorem, prowadząc strumień z góry na dół. Susz do 90-95 proc. suchości - półsuche pasma nie utrzymają kształtu i zgaszą połysk. Na końcu użyj zimnego nawiewu; różnica w gładkości i trwałości loków jest natychmiastowa.

Po odciśnięciu nadmiaru wody rozczesz włosy szczotką z mieszanym włosiem lub szerokim grzebieniem i nałóż lekki preparat z termoochroną. Dla objętości u nasady sprawdzi się pianka o średnim chwycie; dla wygładzenia długości - lotion modelujący lub spray cukrowo-polimerowy. Żel nabłyszczający zostaw do utrwalenia skrętu, nie do podstawowego suszenia. Termoochrona to nie marketing: równa tafla lepiej odbija światło i wolniej chłonie wilgoć z roztańczonego, gorącego powietrza.

Dla włosów prostych i falowanych najlepsze jest podsuszenie z lekkim unoszeniem u nasady, a następnie nadanie kierunku szczotką okrągłą. Pracuj sekcjami grubości 2-3 cm, każdą susz do sucha, końcówkę zamykając chłodnym powietrzem. To koduje kształt w łusce. Jeśli planujesz loki na lokówce lub prostownicy, po takim suszeniu użyjesz mniejszej ilości ciepła i uzyskasz bardziej sprężysty, długotrwały skręt.

Dzień imprezy: harmonogram bez pośpiechu

Susz w ten sposób, a podniesiesz włosy u nasady 123RF/PICSEL

Rano lub wczesnym popołudniem : mycie i suszenie zgodnie z powyższym schematem.

Godzinę przed stylizacją docelową krótka mgiełka bezalkoholowa lub woda termalna na długości i przeczesanie dłońmi, by zniwelować elektryzowanie.

Stylizację termiczną rób na całkowicie suchych włosach. Po ułożeniu fryzury użyj lakieru o średnim chwycie "na odległość ramienia", w kilku cienkich warstwach zamiast jednego hełmu. Lakier nakładany warstwowo usztywnia równomiernie i nie kruszy się w tańcu.

Co z włosami cienkimi i szybko przetłuszczającymi się?

Umyj je w dniu wyjścia szamponem o nieco silniejszej mocy, a odżywkę nanieś tylko od ucha w dół. Po wysuszeniu spryskaj u nasady lekkim sprayem teksturyzującym lub pudrem unoszącym. Unikaj olejków przed stylizacją, nawet kropla na końcówkach może zdusić objętość. Zamiast tego wybierz serum silikonowe o suchej, lotnej formule i rozetrzyj dosłownie pół pompki w końcówki po ułożeniu.

A jeśli włosy są grube, puszące się lub kręcone?

Gdy masz włosy kręcone, puszące się, postaw na silną odżywkę, ale zmyj ją dokładnie i zamknij łuskę płukaniem chłodnym. Po odciśnięciu nałóż krem do loków lub żel o średnim chwycie, wgniataj od ucha w dół i susz dyfuzorem na niskim cieple, bez dotykania. Gdy pasma są w 100 proc. suche, rozgnieć odrobinę usztywnienia dłońmi z odrobiną serum, by uzyskać miękkość i połysk, a następnie zabezpiecz sprayem antywilgociowym. Tak przygotowany skręt znosi ciepło sali i zmiany temperatury między ulicą a klubem.

Drobne, a decydujące detale

Notorycznie psuje trwałość zbyt gorąca woda, niedosuszenie przed stylizacją i dotykanie włosów w ciągu wieczoru. Równie ważny jest materiał, którego dotykają twoje włosy: swetry z akrylu i golfy o wysokiej zawartości syntetyków ładują elektrostatycznie. Jeśli możesz, wybierz pod spód bawełnę lub jedwab.

W torebce noś mini szczotkę i mgiełkę bezalkoholową - dwa psiknięcia i przeczesanie dłońmi przywracają kształt.

Jeżeli skręt osłabnie, nie dokładaj od razu lakieru. Najpierw lekka mgiełka w dłonie, dotykowe ugniatanie długości i dopiero cienka warstwa lakieru z odległości. Przy wygładzonych fryzurach przejedź po powierzchni dłońmi z mikro-ilością serum, by zbić elektryzowanie i zamknąć pojedyncze odstające włoski.

Jak myć włosy przed sylwestrem, by fryzura trzymała całą noc lalafinaa 123RF/PICSEL

Ważne słowa trycholożki. Podała główny powód wypadania włosów Polsat Polsat