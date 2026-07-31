Spis treści: Więcej kosmetyków nie zawsze znaczy lepiej Szampon na objętość nie zawsze daje efekt, którego oczekujemy Szampon dobieramy do skóry głowy, nie do końcówek

Więcej kosmetyków nie zawsze znaczy lepiej

Jeszcze kilka lat temu większość z nas ograniczała pielęgnację włosów do szamponu i odżywki. Następnie przyszła moda na tzw. "świadomą pielęgnację", a drogeryjne półki zaczęły uginać się od najróżniejszych produktów. Przez to wiele osób ma w łazience cały zestaw kosmetyków - od masek i olejków, przez sera, aż po kremy wygładzające czy odżywki bez spłukiwania. Choć mogłoby się wydawać, że im więcej produktów stosujemy, tym lepiej, fryzjer Łukasz Szymczak obserwuje zupełnie odwrotny trend.

- Najczęstszym błędem, który widzę dziś w salonie, nie jest brak pielęgnacji, ale jej nadmiar. Wiele kobiet korzysta jednocześnie z maski, odżywki bez spłukiwania, kremu wygładzającego, olejku i serum, licząc na coraz lepszy efekt. Tymczasem włosy zostają oblepione kosmetykami, tracą lekkość, szybciej wyglądają na nieświeże i przestają się układać. Szczególnie cienkie włosy bardzo łatwo przeciążyć - tłumaczy Łukasz Szymczak.

Choć celem jest poprawa kondycji włosów, nadmiar kosmetyków często przynosi odwrotny efekt. Włosy tracą objętość, szybciej wyglądają na przetłuszczone i sprawiają więcej problemów podczas stylizacji. Jak podkreśla ekspert, rozwiązaniem wcale nie jest kolejny kosmetyk.

- Zamiast dokładać kolejne produkty, warto ograniczyć rutynę do kilku dobrze dopasowanych kosmetyków, z których każdy pełni konkretną funkcję - dodaje fryzjer.

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Szampon na objętość nie zawsze daje efekt, którego oczekujemy

Wybór szamponu może wydawać się prostym zadaniem, jednak ogromna liczba dostępnych produktów często sprawia, że trudno zdecydować, który z nich rzeczywiście będzie odpowiedni dla nas. Na sklepowych półkach znajdziemy kosmetyki przeznaczone do włosów cienkich, suchych, zniszczonych, kręconych czy pozbawionych objętości.

Jednym z częstych wyborów są szampony zwiększające objętość. Jak tłumaczy ekspert, wiele osób oczekuje od nich efektu, którego sam produkt nie jest w stanie zapewnić.

- Częstym nieporozumieniem jest stosowanie szamponów na objętość. Klientki oczekują, że sam szampon wyraźnie uniesie włosy u nasady. Jego głównym zadaniem jest jednak oczyszczanie skóry głowy. Może sprawić, że włosy będą lżejsze, ale nie zastąpi odpowiedniego cięcia, suszenia i stylizacji - wyjaśnia Łukasz Szymczak.

Który z tych błędów w pielęgnacji włosów zdarza ci się popełniać najczęściej? Używam zbyt wielu kosmetyków Rzadko podcinam końcówki Dobieram kosmetyki metodą prób i błędów Myślę, że pielęgnuję włosy prawidłowo Zagłosuj

Fryzjer zwraca również uwagę, że niektóre produkty mogą nie sprawdzić się przy określonym rodzaju włosów.

- Zbyt mocno oczyszczający produkt używany na suchych, rozjaśnianych lub porowatych włosach może zwiększać ich szorstkość i puszenie. Ostatecznie zamiast objętości u nasady uzyskujemy napuszoną długość - dodaje.

Szampon należy dobierać do potrzeb skóry głowy 123RF/PICSEL

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Szampon dobieramy do skóry głowy, nie do końcówek

Jednym z najczęstszych błędów w pielęgnacji włosów jest niewłaściwe rozumienie funkcji poszczególnych kosmetyków. Wiele osób wybiera szampon pod kątem wyglądu włosów na długości, zapominając, że jego głównym zadaniem jest oczyszczanie skóry głowy.

- Najważniejsze jest oddzielenie potrzeb skóry głowy od potrzeb włosów na długości. Szampon dobieramy przede wszystkim do skóry, a odżywkę i maskę do kondycji pasm - wyjaśnia ekspert.

Jak dodaje fryzjer, skuteczna pielęgnacja wcale nie musi oznaczać wieloetapowej rutyny.

- Podstawą skutecznej pielęgnacji nie jest liczba produktów, ale trafna diagnoza. Innych kosmetyków potrzebuje przetłuszczająca się skóra głowy, innych cienkie włosy bez objętości, a jeszcze innych pasma rozjaśniane i łamliwe. Pielęgnacja powinna odpowiadać konkretnym potrzebom, a nie rutynie popularnej w mediach społecznościowych. W większości przypadków prostszy, dobrze dobrany schemat daje lepsze rezultaty niż wieloetapowe nakładanie kosmetyków bez określonego celu - podsumowuje Łukasz Szymczak.

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