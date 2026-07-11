Spis treści: Najbardziej odmładzające kolory włosów dla kobiet w dojrzałym wieku Jakie odcienie włosów mogą dodawać lat? Ważny jest nie tylko kolor! Jak dopasować kolor włosów do karnacji?

Najbardziej odmładzające kolory włosów dla kobiet w dojrzałym wieku

Do barw, które wyjątkowo skutecznie odmładzają i odświeżają wygląd, zaliczają się przede wszystkim beżowy blond, miodowy blond, jasny kasztan z pasemkami, mushroom brown oraz delikatne połączenie siwych włosów z jasnym blondem lub srebrzystymi tonami. Beżowy blond korzystnie rozjaśnia twarz i wygląda bardzo naturalnie, dzięki czemu jest uniwersalny dla różnych typów urody. Miodowy blond podkreśla ciepły ton skóry i nadaje mu promiennego wyglądu.

Najbardziej odmładzające kolory włosów Canva Pro INTERIA.PL

Kobiety z ciemniejszymi włosami mogą rozważyć jasny kasztan uzupełniony subtelnymi pasemkami, które dodają fryzurze głębi i pomagają odwrócić uwagę od oznak starzenia. Świetnym wyborem będzie również mushroom brown, czyli chłodny, beżowy brąz -nowoczesny, elegancki i pozbawiony efektu ciężkości, jaki mogą dawać zbyt ciemne odcienie. Jeżeli włosy są już siwe, nie trzeba ich całkowicie ukrywać. Coraz więcej osób decyduje się na połączenie siwizny z jasnym blondem lub srebrzystymi akcentami, co gwarantuje świeży, współczesny oraz bardziej naturalny rezultat niż jednolity kolor włosów.

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Jakie odcienie włosów mogą dodawać lat?

Nie każda barwa podkreśla atuty dojrzałej cery. Intensywna, jednolita czerń lub bardzo ciemny, pozbawiony rozświetlających refleksów brąz potrafi wizualnie zaostrzyć rysy oraz uwypuklić zmarszczki. Także intensywnie żółty blond często sprawia, że skóra wygląda na zmęczoną. Lepiej zrezygnować również z matowych kolorów, które powodują, że fryzura staje się ciężka i nienaturalna.

Ważny jest nie tylko kolor!

Kolor włosów to nie wszystko. Liczy się również metoda koloryzacji, która może nadać twarzy młodszego wyglądu. Delikatny balayage, lekkie rozjaśnienia przy twarzy (czyli tzw. face framing), a także kolor z kilkoma tonami sprawiają, że fryzura nabiera objętości. Ważnym aspektem jest też połysk włosów. Zdrowe, błyszczące kosmyki lepiej odbijają światło, dzięki czemu skóra twarzy wygląda na rozświetloną.

Seniorki pokochały subtelny baleyage 123RF/PICSEL

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Jak dopasować kolor włosów do karnacji?

Najlepiej dobrany kolor włosów to taki, który współgra z kolorytem cery i indywidualnym typem urody. Odpowiednia koloryzacja może dodać twarzy blasku, złagodzić rysy oraz zapewnić promienny i wypoczęty wygląd. Zbyt mocny kontrast lub nieodpowiedni odcień mogą natomiast podkreślić zmęczenie.

Do ciepłej karnacji najlepiej pasują barwy podkreślające blask skóry i współgrające ze złocistymi tonami cery. Szczególnie dobrze wyglądają miodowe blondy, karmel, złociste beże czy jasne kasztany z lekkimi refleksami.

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Przy chłodnym typie urody warto sięgać po bardziej stonowane, neutralne barwy. Beżowy blond, popielaty beż, mushroom brown czy zimny jasny brąz wydobędą elegancję i nie będą zbyt kontrastować z cerą.

Osoby z neutralną karnacją mają szerokie możliwości, ponieważ większość naturalnych barw będzie im pasować. Delikatne blondy, jasne brązy oraz beże rozświetlą cerę i nadadzą jej młodzieńczego wyraz. Trzeba jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie ma wielowymiarowość koloryzacji. Subtelne refleksy i łagodne przejścia sprawiają, że fryzura wygląda na lżejszą.

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