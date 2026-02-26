Spis treści: Grzywka? Dobrze dobrana może odjąć lat Cienkie włosy po 60-tce? Postaw na warstwy Prostym fryzurom mówimy - nie. Ta stylizacja to lifting dla twarzy

Grzywka? Dobrze dobrana może odjąć lat

Bardzo często boimy się grzywek. Kto choć raz nie wyszedł od fryzjera wyglądając jak "garnek", niech rzuci kamieniem. Jednak to najszybszy sposób na odświeżenie wizerunku bez radykalnego skrania włosów. Kluczem jest to, że musi być odpowiednio dobrana do kształtu twarzy. Wtedy optycznie wygładzi rysy, zamaskuje zmarszczki na czole, czy też złagodzi ostre linie twarzy, nadając jej lekkości. Jak jednak wybrać dobrze? Oto kilka cennych wskazówek.

Jeśli twoja twarz jest okrągła, to potrzebujesz cięcia, które optycznie wydłuży twarz. Nie sprawdzą się więc krótkie grzywki, a te dłuższe, wycieniowe np. na bok. Świetnie będzie wyglądać też "kurtynka". Unikaj jak ognia prostej, ciężkiej grzywki, która optycznie skróci twarz. Jeżeli twoja twarz jest owalna, to sprawdzi się tutaj zarówno grzywka prosta, jak i deliktanie postrzępiona kurtynka. W przypadku twarzy kwadratowej, warto odważyć się na miękką, asymetryczną grzywkę, która zmięksczy linię żychwy. Jeśli jednak posiadasz twarz podłużną, to sprawdzi się pełna, może lekko wycieniowana grzywka. Ważne jest to, aby po 60-tce grzywka nie była zbyt gęsta i ciężka. Stawiaj na lekkość.

Odpowiednio dobrana grzywka odejmie nawet 10 lat luljoz INTERIA.PL

Cienkie włosy po 60-tce? Postaw na warstwy

Z wiekiem włosy często stają się cieńsze i tracą objętość. Odpowiednie cieniowanie może zdziałać cuda. Więc zamiast pozostać przy "prostych" cięciach, warto odważyć się w tym roku na coś nowego. Dlaczego warstwowanie włosów jest tak skuteczne? Unoszą się od nasady, dzięki czemu fryzura nie jest "oklapnięta". Dodają też lekkości twarzy i pozwalają na rozmaitą stylizację.

Jakie warstwy są modne w 2026? Nie stawiaj na agresywne cięcia - w tym roku wracamy do naturalności. Efektowne będą delikatne przejścia oraz warstwy wokół twarzy. Sprawdzą się również delikatnie postrzępionne końcówki, zamias prostej linii. Dla przykładu, uwielbiany przez dojrzałe kobiety bob, bez warst może wyglądać sztywno i nawet "obciążać" wygląd.

Cieniowane końcówki są hitem fryzjerskim w 2026 deagreez INTERIA.PL

Prostym fryzurom mówimy - nie. Ta stylizacja to lifting dla twarzy

2026 rok to powrót do naturalności i delikatności. Nie tylko za pomocą cięcia, ale i tekstury. oznacza to, że warto postawić na lekki loki i miękkie fale. To modna i kobieca opcja, która zmiękczy rysy twarzy. Zostaw za sobą "sztywny lakier" i idealnie proste, czy geometryczne fryzury. Fale przede wszystkim optycznie odmładzają i maskują przerzedzenia włosów. Nie muszą to być mocne loki, wystarczy że naturalnie podkreślisz skręty. Sprawdzi się też lekko potargana stylizacja typu "soft waves". U kobiet 60+ świetnie wyglądają subtelne fale w bobie, czy nawet krótkim pixie.

Nie bój się użyć lokówki. Tak odświeżysz swój wygląd aletia 123RF/PICSEL

