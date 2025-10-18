Spis treści: Jaka fryzura jesienią 2025 będzie idealna dla kobiety po 30-tce? Cieniowanie "w stylu Rachel Green". Fryzura sprzed lat Jennifer Aniston nadal w trendach? Na co zwrócić uwagę, wybierając nowe cieniowanie po 30. roku życia?

Jaka fryzura jesienią 2025 będzie idealna dla kobiety po 30-tce?

Kobiety po 30. zwykle szukają cięć, które łączą styl z praktycznością, wyglądają świeżo, ale są łatwe do utrzymania. Jesień to często czas zmian w temacie włosów i idealna okazja, by nieco je skrócić i cieszyć się już nieco dłuższymi na wiosnę.

Jakie cięcia są modne tegorocznej jesieni?

Okazuje się, że wciąż króluje lob, czyli long bob do obojczyków. To uniwersalny, elegancki styl, który sprawdzi się w wielu przypadkach.

Długość, która optycznie wysmukla szyję i działa dobrze z większością typów włosów. Łatwy do stylizacji na gładko lub z teksturą. To dobra opcja dla kobiet, które chcą odmiany bez ekstremalnej krótkiej fryzury.

Jego odmianą jest teksturowany bob, czyli french bob, określany mianem szyku i klasy. Krótszy bob z lekko nierównym, teksturowanym wykończeniem. To modne rozwiązanie w Europie i świetne do delikatnego odmłodzenia rysów twarzy

Jednak nie samym bobem fryzjerstwo stoi. Warto skupić się także na grzywce, bo długie warstwy z curtain bangs, są w tym roku romantyczne i pasują idealnie do jesiennych stylizacji.

Jeśli lubisz zachować długość, warstwy dodadzą ruchu, a curtain bangs zamaskują drobne zmiany w owalu twarzy (np. poszerzający się policzek) i odmłodzą.

Nowy trend, który obserwujemy u takich gwiazd jak Kim Kardashian, czy Kris Jenner to sleek, krótsze cięcie, jak pixie lub undoned pixie. To zdecydowanie propozycja dla odważnych. Dobrze dobrane cięcie pixie może wyglądać bardzo nowocześnie i kobieco. Dobre dla pań ceniących szybkość stylizacji i wyrazisty look.

Cieniowanie "w stylu Rachel Green". Fryzura sprzed lat Jennifer Aniston nadal w trendach?

Ta fryzura Jennifer Aniston znów wraca do łask James Devaney Getty Images

W świecie fryzjerstwa był czas, gdy co drugi fryzjer w salonie słyszał od swojej klientki prośbę "Na Rachel Green z 'Przyjaciół' proszę". Chodzi oczywiście o słynne cieniowanie, które przez lata na swojej głowie nosiła Jennifer Aniston, grając w serialu "Przyjaciele" postać Rachel Green.

Ikoniczne, mocno pofalowane i objętościowe "The Rachel" z lat 90. wraca w łagodniejszej, bardziej przystępnej wersji: miękkie, oprawiające twarz warstwy, które dodają ruchu, ale nie wymagają codziennego modelowania na szczotce.

Jennifer Aniston sama zaprezentowała nowoczesną interpretację tego cięcia, co tylko przyspieszyło jego powrót do tegorocznych trendów.

Na co zwrócić uwagę, wybierając nowe cieniowanie po 30. roku życia?

Na co zwrócić uwagę, decydując się na daną fryzurę? 123RF/PICSEL

Gdy zdecydujemy się już na konkretną fryzurę, warto wziąć pod uwagę kilka rzeczy, czy faktycznie jest ono dostosowane do nas.

Przede wszystkim należy przyjrzeć się teksturze włosa. Cienkie włosy zyskają na krótszych bobach i warstwach dodających objętości, zaś gęste włosy zyskają na wydłużonych warstwach i shagu.

Dopasuj także długość do stylu życia, to bardzo istotne. Jeśli nie chcesz codziennie modelować włosów i nie masz na to czasu codziennie rano przed pracą, wybierz lob z prostszą linią lub teksturowany shag.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL