Spis treści: Nie walczą z wiekiem za wszelką cenę Oliwa zamiast dziesięciu kosmetyków? Jogurt, miód i zioła w domowym spa Włosy po sześćdziesiątce też potrzebują delikatności Jak naprawdę wygląda grecki talerz?

Nie walczą z wiekiem za wszelką cenę

Nie istnieje jeden sekret wszystkich Greczynek, podobnie jak nie ma jednego sposobu starzenia się. W tradycyjnym greckim stylu życia można jednak zauważyć kilka powtarzających się elementów. Dojrzała kobieta nie musi znikać z życia towarzyskiego ani rezygnować z kobiecości. Nadal spotyka się z rodziną i przyjaciółmi, dba o strój, wychodzi na spacer, uczestniczy w lokalnych uroczystościach i siada przy wspólnym stole.

Ważne jest też podejście określane słowami "siga-siga", czyli powoli, bez niepotrzebnego napięcia. Nie oznacza ono bezczynności. Chodzi raczej o rytm, w którym znajduje się czas na posiłek, rozmowę i odpoczynek. Po sześćdziesiątce taki styl może być równie istotny jak kosmetyczka: zmniejsza poczucie osamotnienia, zachęca do ruchu i ułatwia utrzymywanie regularnych nawyków.

Oliwa zamiast dziesięciu kosmetyków?

Najbardziej rozpoznawalnym składnikiem greckiej pielęgnacji jest oliwa. Tradycyjnie wykorzystuje się ją do natłuszczania przesuszonych dłoni, skórek paznokci, łokci i pięt, a także do zabezpieczania suchych końcówek włosów. Po kąpieli można rozetrzeć jedną lub dwie krople w wilgotnej skórze dłoni. Na włosy lepiej nakładać niewielką ilość wyłącznie na długość i końce, pozostawić na kilkanaście minut, a następnie dokładnie umyć głowę.

Oliwa nie jest jednak uniwersalnym kosmetykiem. U części osób, zwłaszcza ze skórą wrażliwą, trądzikową lub atopową, może powodować podrażnienie albo pogarszać stan bariery naskórkowej. Dlatego najpierw warto wykonać próbę na małym fragmencie skóry. Bezpieczniejszą opcją bywa gotowy, bezzapachowy krem zawierający oliwę, ceramidy lub glicerynę.

Najbardziej rozpoznawalnym składnikiem greckiej pielęgnacji jest oliwa Wavebreak Media Ltd 123RF/PICSEL

Jogurt, miód i zioła w domowym spa

Popularną inspiracją jest maseczka z gęstego jogurtu naturalnego i niewielkiej ilości miodu. Łyżkę jogurtu miesza się z połową łyżeczki miodu, nakłada na oczyszczoną twarz, szyję i dekolt na około 10 minut, po czym zmywa letnią wodą. Zabieg może chwilowo zmiękczyć i wygładzić przesuszoną skórę, ale nie daje efektu liftingu ani nie zastąpi leczenia dermatologicznego. Osoby uczulone na mleko, miód lub produkty pszczele powinny z niego zrezygnować.

Do prostych rytuałów należą także chłodne kompresy z naparu rumianku na zmęczoną skórę oraz płukanki z rozmarynu stosowane na włosy. Z kolei peeling z soli morskiej nie jest dobrym wyborem dla cienkiej, suchej skóry po 60. roku życia. Ostre kryształki mogą ją podrażnić, a nawet doprowadzić do drobnych uszkodzeń.

Lepszym rozwiązaniem będzie delikatne mycie, regularne nawilżanie oraz codzienny krem przeciwsłoneczny z filtrem SPF 30 lub wyższym. To ochrona przed dalszym przesuszaniem, powstawaniem przebarwień i fotostarzeniem, której nie zastąpi żaden naturalny olej. Krem warto nakładać nie tylko na twarz, ale również na szyję, dekolt i dłonie.

Włosy po sześćdziesiątce też potrzebują delikatności

Grecka pielęgnacja włosów często opiera się na olejowaniu, ziołowych płukankach i masażu skóry głowy. Prostą maskę można przygotować z łyżki oliwy oraz łyżeczki miodu. Mieszankę nakłada się na wilgotne końcówki na 15-20 minut, a następnie dokładnie spłukuje i myje włosy łagodnym szamponem.

Przy cienkich i szybko przetłuszczających się włosach ilość oliwy należy znacznie zmniejszyć. Nie powinno się również wcierać jej intensywnie w skórę głowy, szczególnie jeśli występuje łupież, świąd lub stan zapalny. Wypadanie włosów po menopauzie może mieć różne przyczyny, dlatego nasilonego problemu nie należy leczyć wyłącznie domowymi płukankami.

Jak naprawdę wygląda grecki talerz?

Podstawą nie jest wielka porcja sera feta ani białe pieczywo skropione nieograniczoną ilością oliwy. Tradycyjny model śródziemnomorski opiera się przede wszystkim na warzywach, owocach, fasoli, ciecierzycy, soczewicy, pełnych ziarnach, orzechach i aromatycznych ziołach. Oliwa zastępuje część masła i tłuszczów zwierzęcych, ale nadal jest kaloryczna, dlatego liczy się rozsądna ilość.

Ryby i owoce morza pojawiają się regularnie, natomiast czerwone mięso, wędliny i słodycze znacznie rzadziej. Ważne są również fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt naturalny, oraz sezonowość. Latem na stołach królują pomidory, papryka, ogórki, bakłażany, cukinia, brzoskwinie, winogrona i figi.

Dla kobiety po 60. roku życia szczególnie istotne są także białko, wapń, witamina D i odpowiednie nawodnienie. W praktyce oznacza to dodawanie do posiłków jogurtu, ryb, jaj, roślin strączkowych lub chudego mięsa, a nie jedzenie samych sałatek. Dieta śródziemnomorska nie jest krótką kuracją odchudzającą, lecz sposobem komponowania codziennych posiłków. Może wspierać zdrowie układu krążenia i sprzyjać zachowaniu sprawności w starszym wieku.

Grecka inspiracja po sześćdziesiątce nie polega więc na kopiowaniu jednego zabiegu. Najwięcej daje połączenie codziennej ochrony skóry, prostego jedzenia, ruchu, odpoczynku i kontaktu z ludźmi. To właśnie regularność - bardziej niż kosztowny kosmetyk czy modna dieta - jest nawykiem, który Greczynki pielęgnują od lat.



