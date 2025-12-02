Spis treści: Wilcze cięcie, czyli wielki powrót lat 70. i 80. Kurtyna z grzywki - optycznie wysmukla i wydłuża twarz Francuski bob, czyli sto lat tradycji Bixie, czyli połączenie dwóch sprawdzonych stylów Zamiast cięcia - stylizacja

Wilcze cięcie, czyli wielki powrót lat 70. i 80.

Wszystkie znaki na Instagramie i pokazach fryzjerstwa wskazują, że jedną z najmodniejszych fryzur 2026 roku będzie wolf cut, czyli włosy mocno wycieniowane u nasady, by tworzyć wrażenie objętości w górnej części i postrzępionymi, luźno spływającymi lekko zakręconymi końcówkami. Tej fryzurze często towarzyszą grzywki zaczesane na bok, celowo postrzępione czy wycięte nierówno. "Wilcze cięcie" to jedna z tych stylizacji, która ma sprawiać wrażenie nieładu i naturalności.

Wolf cut to w rzeczywistości powrót do mody z poprzednich dekad, łączy ona w sobie elementy stylu shag popularnego w latach 70. i mullet z lat 80. "Wilcze cięcie" można wykonać zarówno na długich, jak i krótkich włosach. Świetnie sprawdza się u osób z falowanymi kosmykami. Jedna z najmodniejszych fryzur na zimę 2025/2026 nie jest jednak dla każdego, wymaga odwagi i chęci wyróżnienia się z tłumu.

Wolf cut dodaje włosom objętości Katrin Timoff 123RF/PICSEL

Kurtyna z grzywki - optycznie wysmukla i wydłuża twarz

Curtain bangs z coraz większą siłą pojawia się szczególnie w zagranicznych social mediach, co każe przypuszczać, że prędzej czy później (raczej prędzej) dotrze również nad Wisłę. To fryzura, którą zna każdy, kto w latach 90. oglądał telewizję. Curtain bangs to rodzaj długiej grzywki, która powinna niczym kurtyna spływać po bokach twarzy, tworząc dla niej swoistą ramę i podkreślając jej rysy. W tym wydaniu grzywka może sięgać brwi lub nawet linii szczęki (w zależności od kształtu twarzy). Z reguły fryzjerzy pozostawiają kilka krótszych pasemek, które opadają na czoło, a pozostałe dzielą na pół i podkręcają, by grzywka spływała po obu stronach twarzy, a podkręcone końcówki dodawały fryzurze objętości.

Francuski bob, czyli sto lat tradycji

Francuski bob to fryzura popularna już w latach 20. XX wieku, która zaczęła podbijać salony fryzjerskie w 2025 roku i wszystko wskazuje na to, że w zimowym sezonie nadal pozostaje jednym z najmodniejszych cięć. Czym różni się francuski bob, od zwykłego? Nieładem. Podobnie, jak w przypadki wolf cut, tutaj również chodzi o stworzenie efektu naturalnych, "potarganych" włosów. Z tego powodu fryzjerzy często dbają o pofalowanie włosów, czy podkręcenie końcówek. Fryzura sama w sobie, podobnie jak klasyczny bob jest prostym cięciem sięgającym do linii żuchwy. Prawie zawsze towarzyszy cieniowana grzywka, a coraz częściej jest to curtain bangs.

Francuski bob pozostaje w modzie 123RF/PICSEL

Bixie, czyli połączenie dwóch sprawdzonych stylów

W zestawieniu najmodniejszych fryzur na zimę 2025/2026 nie mogło zabraknąć bixie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to połączenie dwóch dobrze znanych cięć, czyli klasycznego boba z cieniowaniem typowym dla pixie, gdzie włosy na czubku głowy są nieco dłuższe. Cieniowanie powinno dodawać fryzurze objętości, a tej zimy, podobnie jak wszystkie inne fryzury - stylizujemy ją tak, by sprawiała wrażenie włosów muśniętych wiatrem. To rodzaj cięcia dla krótkich włosów. Fryzura pasuje do każdej twarzy, ale w zależności od jej kształtu może kończyć się tuż nad uchem lub dopiero przy linii żuchwy. W przypadku bixie znaczenie ma odpowiednie cieniowanie, które pozwala uzyskać efekt objętości.

Francuski bob i bixie to fryzury, które bardzo dobrze sprawdzają się u pań po 50. roku życia, bo łączą młodzieńczy bunt z elegancją, co z pozoru może wydawać się niemożliwe, ale w przypadku tej fryzury doskonale się sprawdza.

Bixie może mieć różną długość, istotne by włosy sprawiały wrażenie "potarganych" pkake2000 123RF/PICSEL

Zamiast cięcia - stylizacja

Panie, które nie mają ochoty na wielkie zmiany fryzury przed świętami, wystarczy, że odnajdą w swoich szufladach grube wałki i lokówki, a schować prostownice, bo oto na dobre zagościły wśród trendów falowane i podkręcane włosy. Jeśli na co dzień nosimy proste kosmyki, to ich podkręcenie odświeży wygląd naszej fryzury zgodnie z panującymi trendami. W dodatku fale i podkręcone końce to sposób, aby dodać włosom objętości. O jednym należy jednak pamiętać, to jeszcze nie czas na loki (choć zapewne i one niebawem pojawią się wśród fryzjerskich trendów), a jedynie na fale.

Najmodniejsze fryzury na zimę 2025/2026 mają kilka wspólnych cech. Powinny wyglądać naturalnie i być dynamiczne - sprawiać wrażenie rozwianych przez wiatr czy przypadkowo potarganych. Dlatego grzebienie można odłożyć do szuflady, bo wszystko wskazuje na to, że tej zimy głównym narzędziem stylizacji włosów będą nasze palce.

