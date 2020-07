Jak dbać o włosy, aby rosły szybciej?

Istotna jest dieta, pielęgnacja oraz codzienne nawyki, które mogą mieć negatywny wpływ na kondycję włosów. Sprawdź, czy wszystko, co robisz dla swoich włosów, ma na nie pozytywny wpływ.

Zdjęcie Wiele kobiet marzy o pięknych i długich włosach /123RF/PICSEL

Choć w tym sezonie ogromną popularnością cieszą się krótsze fryzury, nie brakuje kobiet marzących o włosach długich.

W tym celu stosują rozmaite wcierki, odżywki i maski, jak ognia unikają wizyt u fryzjera, a zachwalane w telewizji i na Instagramie suplementy przyjmują bez opamiętania.

Warto jednak mieć na uwadze, iż żadna cudowna (tylko z pozoru) kuracja nie zagwarantuje nam błyskawicznego wzrostu włosów.

- W ciągu miesiąca włosy mogą urosnąć średnio o centymetr. Chociaż istnieją skuteczne sposoby na to, by nieco przyspieszyć ten proces, mimo wszystko wymaga on czasu. Spodziewane rezultaty nastąpią co najmniej po upływie sześciu tygodni - rozwiewa wątpliwości trycholożka Anabel Kingsley.

Jeśli więc zależy nam na zapuszczeniu włosów, najpierw uzbrójmy się w cierpliwość i nie oczekujmy diametralnej zmiany wyglądu fryzury po tygodniu stosowania odpowiednich preparatów.

Musimy również uświadomić sobie, że nie ma jednej recepty na długie włosy, która sprawdzi się u każdej osoby. Wpływ na ich słabą kondycję ma bowiem szereg czynników - począwszy od będących wynikiem złej diety niedoborów żywieniowych, na genetycznych uwarunkowaniach i zaburzeniach gospodarki hormonalnej skończywszy.

Nie oznacza to, że nie jesteśmy w stanie sobie pomóc - wprost przeciwnie. Istotną rolę odgrywa wspomniana dieta.

- Restrykcyjny plan żywieniowy osłabia cały organizm, a w szczególności włosy. Gdy brakuje nam witamin i minerałów, ucierpią one jako pierwsze - natychmiast zaczną się łamać i wypadać - przestrzega Kingsley. Warto zatem wzbogacić jadłospis o produkty bogate w białko, żelazo, cynk, kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy B12, D i H.

- Biotyna, czyli witamina, H jest szczególnie ważna dla utrzymania zdrowych włosów, ponieważ bierze udział w syntezie białek włosa, takich jak keratyna. Brak biotyny jest powiązany z wypadaniem włosów i ich zwiększoną łamliwością - wyjaśnia trycholożka.

Największe jej stężenie znajdziemy w żółtkach jaj, wątróbce, roślinach strączkowych, batatach, orzechach, nasionach, bananach, brokułach oraz awokado. Zanim więc popędzimy do apteki po suplement zawierający biotynę, zadbajmy o odpowiednio zbilansowaną, bogatą w powyższe produkty, dietę.

Nasz codzienny jadłospis powinien również zawierać obfitujące w kwasy tłuszczowe ryby, oraz będące źródłem białka chude mięso i twaróg. Nie zapominajmy też o produktach pełnoziarnistych, które wspierają szybszy wzrost włosów. Włączmy zatem do menu brązowy ryż i płatki owsiane.