Spis treści: Pory - czym są i dlaczego je widać? Dwuetapowe oczyszczanie twarzy Złuszczanie i tonizacja to mus! Kwasy do zadań specjalnych Nawilżanie na dzień i na noc

Pory - czym są i dlaczego je widać?

Zacznijmy od podstaw: pory ma każdy z nas i są nam absolutnie niezbędne! To nic innego jak maleńkie ujścia gruczołów łojowych, które pozwalają skórze oddychać i odprowadzać sebum oraz pot. Problem pojawia się, gdy te gruczoły pracują na zbyt wysokich obrotach. Nadmiar sebum w połączeniu z martwym naskórkiem i zanieczyszczeniami zatyka pory, co prowadzi do ich rozszerzenia i sprawia, że stają się znacznie bardziej widoczne. Winowajcą mogą być geny, hormony, ale też nieodpowiednia pielęgnacja. Dlatego odpowiednie oczyszczanie i regularne złuszczanie skóry mają tak duże znaczenie.

Dwuetapowe oczyszczanie twarzy

Jeśli marzysz o zwężonych porach, musisz zaprzyjaźnić się z dwuetapowym oczyszczaniem twarzy. To absolutna podstawa i złota zasada w walce o piękną cerę. Pierwszy etap to demakijaż produktem na bazie oleju, ale cały sekret tkwi w masażu - poświęć na niego co najmniej 60 sekund, skupiając się na strefie T (czoło, nos, broda), gdzie pory są zazwyczaj najbardziej widoczne. Taki zabieg pozwoli dogłębnie rozpuścić wszystko, co zalega w porach. Moją giga polecajką dla fanek k-beauty jest balsam Hwarang Peony Grinding. Jeśli nie znosicie uczucia tłustej warstwy po olejku, ten produkt was zachwyci! Ma higieniczne opakowanie, a sam balsam w kontakcie ze skórą zamienia się w przyjemny olejek. Po masażu zmywamy wszystko wodą i przechodzimy do etapu drugiego - mycia właściwego. Tu idealnie sprawdzi się łagodny żel lub pianka, na przykład ta od Swederm, która domyje resztki zanieczyszczeń, nie naruszając bariery hydrolipidowej skóry.

Złuszczanie i tonizacja to mus!

Po umyciu twarzy obowiązkowo sięgamy po tonik, który przywróci jej odpowiednie pH i przygotuje na przyjęcie kolejnych składników aktywnych. Przy mojej tłustej, ale wrażliwej cerze genialnie sprawdzają się płatki tonizujące od Ongredients z ekstraktem z owoców rokitnika, pantenolem, witaminą C, które delikatnie, ale skutecznie usuwają usuwają zanieczyszczenia, odblokowują pory i regulują produkcję sebum. Co dalej? W pielęgnacji cery z rozszerzonymi porami fundamentalne jest regularne złuszczanie martwego naskórka, dlatego pamiętaj o łagodnym peelingu twarzy minimum raz w tygodniu.

Kwasy do zadań specjalnych

Chcąc realnie wpłynąć na zmniejszenie widoczności porów, musimy włączyć do pielęgnacji składniki o działaniu seboregulującym i zwężającym. Tutaj z pomocą przychodzą kwasy. Kwas salicylowy (BHA) to prawdziwy mistrz w oczyszczaniu porów - jako jedyny ma zdolność przenikania przez warstwę sebum i działania w głębi skóry. Świetnie sprawdzi się również kwas glikolowy (AHA), który wygładza powierzchnię naskórka. Na początek warto wdrożyć produkt z kwasami 2-3 razy w tygodniu, obserwując reakcję skóry.

Nawilżanie na dzień i na noc

Na koniec - krem. Wiele osób z cerą tłustą i rozszerzonymi porami boi się nawilżania, a to ogromny błąd. Odwodniona skóra w akcie obrony produkuje jeszcze więcej sebum! Na dzień wybieraj lekkie, żelowe formuły, które szybko się wchłaniają, nie obciążają skóry i stanowią idealną bazę pod makijaż. Szukaj w składzie niacynamidu, cynku czy ekstraktu z zielonej herbaty. Na noc postaw na coś bardziej odżywczego, ale wciąż niekomedogennego (niezatykającego porów). Krem na noc powinien wspierać procesy regeneracyjne skóry. Idealnie, jeśli będzie zawierał składniki takie jak ceramidy, kwas hialuronowy czy retinol (pamiętaj, by nie łączyć go w jednej rutynie z kwasami!). Taka pielęgnacja sprawi, że obudzisz się z ukojoną, nawilżoną i gładszą cerą.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiem INTERIA.PL