Spis treści: Kąpiel z solą wzmacnia paznokcie Masaż skórek pobudza wzrost paznokci Piłuj paznokcie w odpowiedni sposób Olejowanie zapobiega łamaniu paznokci Zioła i naturalne kuracje na mocniejszą płytkę Chroń paznokcie przed wodą i detergentami

Kąpiel z solą wzmacnia paznokcie

Po intensywnym dniu warto podarować dłoniom chwilę wytchnienia. Ciepła kąpiel z dodatkiem soli (np. morskiej lub Epsom) dostarczy paznokciom cennych minerałów, takich jak magnez i krzem. Wystarczy rozpuścić łyżkę soli w miseczce z ciepłą wodą i zanurzyć w niej dłonie na około 10-15 minut, na przykład podczas oglądania serialu. Jeśli twoja skóra ma skłonność do przesuszenia, dodaj do wody odrobinę oliwy z oliwek, a sok z cytryny pomoże, gdy chcesz delikatnie rozjaśnić przebarwienia po ciemnych lakierach.

Masaż skórek pobudza wzrost paznokci

Czy wiesz, że nowe komórki paznokcia powstają pod skórką, w obszarze zwanym macierzą? Regularne stymulowanie tego miejsca poprawia krążenie krwi, dzięki czemu do płytki trafia więcej składników odżywczych. Taki masaż możesz wykonywać codziennie wieczorem, nakładając ulubiony krem do rąk. Wystarczy poświęcić około minuty na każdy palec, wykonując delikatne, okrężne ruchy wokół skórek.

Piłuj paznokcie w odpowiedni sposób

Nierzadko paznokcie rosną w dobrym tempie, ale niemal natychmiast się kruszą, przez co nie widać przyrostu. Rozwiązaniem bywa zmiana techniki ich skracania. Tradycyjne metalowe pilniki warto zastąpić szklanymi lub papierowymi, które są znacznie delikatniejsze dla wolnego brzegu paznokcia. Staraj się piłować płytkę zawsze w jednym kierunku - ruch "wahadłowy" może powodować mikrouszkodzenia i rozwarstwianie się końcówek.

Olejowanie zapobiega łamaniu paznokci

Mocny paznokieć to przede wszystkim paznokieć elastyczny. Sucha płytka łatwo pęka przy uderzeniach, dlatego tak ważne jest jej regularne natłuszczanie. Doskonale sprawdzają się tu naturalne oleje, które prawdopodobnie masz już w domu: rycynowy, arganowy czy nawet zwykła oliwa z oliwek. Wcieranie kropelki wybranego oleju w paznokcie i otaczające je skórki tuż przed snem to ekspresowy zabieg, który zabezpiecza dłonie przed utratą wilgoci przez całą noc.

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Zioła i naturalne kuracje na mocniejszą płytkę

Zamiast gotowych odżywek z drogerii, warto wypróbować te naturalne. Skrzyp polny i pokrzywa obfitują w krzemionkę, czyli naturalny budulec paznokci. Przygotowanie domowego kompresu jest bardzo proste: zaparz mocny napar z tych ziół, poczekaj, aż lekko ostygnie i mocz w nim dłonie przez kwadrans. Dla osób o mocnych nosach sprawdzi się też stary, babciny sposób - delikatne potarcie płytki ząbkiem czosnku, który ma silne właściwości wzmacniające.

Chroń paznokcie przed wodą i detergentami

Czasem najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla naszych dłoni, jest po prostu nie przeszkadzać im w rośnięciu. Codzienny, długotrwały kontakt z wodą oraz silnymi detergentami podczas zmywania naczyń czy czyszczenia łazienki drastycznie osłabia płytkę. Rozwiązanie jest niezwykle proste, choć często o nim zapominamy: gumowe rękawice ochronne. Wyrobienie w sobie nawyku zakładania ich do prac domowych chroni naturalną barierę lipidową skóry i zapobiega rozmiękaniu paznokci, które po kontakcie z domową chemią stają się miękkie i bardzo podatne na złamania.

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