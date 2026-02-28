Spis treści: Jak zadbać o pięty na wiosnę? Zacznij od złuszczania Jak skutecznie nawilżyć skórę pięt po zimie? Jak na co dzień dbać o skórę pięt?

Jak zadbać o pięty na wiosnę? Zacznij od złuszczania

Jeśli twoje stopy po zimie nie wyglądają najlepiej, musisz mieć na uwadze, że doprowadzenie ich do porządku będzie wymagało nie jednego, a kilku zabiegów. Najlepiej wykonywać je regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Nie zajmą one dużo czasu, a z pewnością już po krótkim czasie zobaczysz ogromną różnicę. Co więcej, są to kuracje, które przeprowadzić można samodzielnie w domu, bez większych kosztów. W pierwszej kolejności zacznij od złuszczania, czyli usuwania martwego naskórka ze stóp. Możesz wykorzystać do tego specjalne peelingi dostępne w drogeriach lub tzw. maski złuszczające. Peeling możesz także zrobić samodzielnie z wykorzystaniem np. cukru, oliwy z oliwek i olejków eterycznych. Wykonuj nimi delikatny masaż, a następnie zostaw na około 10 minut na skórze. Po tym czasie zmyj obficie wodą i przystąp do kolejnego etapu pielęgnacyjnego.

Jak skutecznie nawilżyć skórę pięt po zimie?

Przesuszone po zimie pięty potrzebują intensywnego nawilżenia i odżywienia. Zaopatrz się więc w specjalne kosmetyki, które w składzie mają mocznik, masło shea, glicerynę i witaminę E. Składniki te doskonale zmiękczą, zregenerują i nawilżą skórę stóp. Grubszą warstwę kremu warto nakładać na noc (najlepiej 2-3 razy w tygodniu), warto też ubrać skarpetki. Jeśli nie masz pod ręką kosmetyku dedykowanego do stóp, nawilżającą maseczkę możesz przygotować samodzielnie - np. z miodu, mleka i oleju kokosowego. Już następnego dnia zobaczysz znaczną różnicę - skóra będzie bardziej gładka i miękka w dotyku.

Peeling wykonuj raz w tygodniu, a nawilżanie co 2-3 dzień. 123RF/PICSEL

Jak na co dzień dbać o skórę pięt?

Poza peelingiem wykonywanym raz w tygodniu i regularnym nawilżaniem, warto wyrobić w sobie nawyk codziennego dbania o stopy. Wystarczy, że poświęcisz im 2-3 minuty każdego wieczoru, a zobaczyć świetne efekty. Po kąpieli nałóż cienką warstwę balsamu do stóp i poczekaj minutę aż się wchłonie. Warto także pamiętać o odpowiednim nawodnieniu ciała - wypijać każdego dnia minimum 1,5 l wody, a także o noszeniu wygodnego, przewiewnego obuwia. Takie nawyki sprawią, że stopy będą prezentować się znacznie atrakcyjniej, a pięty odzyskają jedwabistą gładkość.

