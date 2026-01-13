Spis treści: Optyczny lifting oka - na czym polega? Kolory, które działają - i te, które mogą zaszkodzić Makijaż dla opadającej powieki - krok po kroku Jak zrobić kreskę na opadającej powiece? Nie zapominaj o odpowiedniej pielęgnacji

Optyczny lifting oka - na czym polega?

Makijaż przy opadającej powiece nie polega na "malowaniu więcej", tylko na malowaniu mądrzej. Jego głównym celem jest optyczne uniesienie zewnętrznego kącika oka i stworzenie wrażenia bardziej otwartego spojrzenia.

Najczęstszy błąd? Trzymanie się naturalnego załamania powieki. Przy opadającej powiece bywa ono schowane i zupełnie niewidoczne po otwarciu oka. Dlatego kluczowy element polega na stworzeniu nowego, optycznego załamania nieco wyżej.

Makijaż wykonuj zawsze przy otwartym oku, patrząc prosto w lustro. To, co wygląda dobrze na zamkniętej powiece, bardzo często znika lub traci sens, gdy oko się otworzy.

Kolory, które działają - i te, które mogą zaszkodzić

Kolor w makijażu opadającej powieki ma ogromne znaczenie. Najlepiej sprawdzają się cienie matowe lub delikatnie satynowe. Mat "cofa" przestrzeń i buduje głębię, dzięki czemu oko wydaje się większe i bardziej uniesione.

Najbezpieczniejsze i najbardziej twarzowe kolory to:

ciepłe i neutralne brązy

beże, karmel, taupe

delikatne szarości

przydymione róże w wersji matowej

Cienie bardzo perłowe, brokatowe lub metaliczne nałożone na całą powiekę mogą podkreślać fałd skóry i sprawiać, że powieka wygląda na cięższą. Nie musisz jednak całkowicie z nich rezygnować. Wystarczy stosować je punktowo - tam, gdzie faktycznie odbijają światło, a nie tam, gdzie zbiera się skóra.

Jakie cienie wybrać dla opadającej powieki? 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Makijaż dla opadającej powieki - krok po kroku

Oto prosta instrukcja, dzięki której wykonasz makijaż, który naprawdę "otwiera" oko:

1. Baza to podstawa

Zawsze zaczynaj od nałożenia bazy pod cienie na całą powiekę. Zapewni ona trwałość makijażu i zapobiegnie zbieraniu się cieni w załamaniach.

2. Cień bazowy

Na całą powiekę nałóż matowy cień w kolorze zbliżonym do Twojej skóry. Wyrówna koloryt i stworzy dobrą bazę pod kolejne etapy.

3. Tworzenie nowego załamania

Patrząc prosto w lustro, przy otwartym oku, nałóż matowy cień w średnim odcieniu brązu tuż nad naturalnym załamaniem powieki. Rozcieraj go ku górze i w stronę zewnętrznego kącika.

4. Przyciemnienie kącika

Ciemniejszym, matowym cieniem zaznacz zewnętrzny kącik oka, tworząc delikatny kształt litery "V". To nada spojrzeniu głębi i lekko je uniesie.

5. Rozświetlenie

Jasny, satynowy cień nałóż na środek ruchomej powieki oraz w wewnętrznym kąciku oka. Ten krok dodaje świeżości i sprawia, że oko wygląda na większe.

6. Dolna powieka i rzęsy

Tym samym brązem, którego użyłaś do załamania, delikatnie podkreśl dolną linię rzęs. Na koniec dokładnie wytuszuj rzęsy, najlepiej maskarą, która je unosi i podkręca.

Jak zrobić kreskę na opadającej powiece?

Kreska i opadająca powieka to temat, który potrafi zniechęcić nawet najbardziej cierpliwe osoby. Na szczęście da się ją wykonać tak, by wyglądała dobrze i nie znikała po otwarciu oka.

Najważniejsza zasada: rysuj kreskę, patrząc na wprost w lustro, na naturalnie ułożonej powiece. Nie naciągaj skóry i nie zamykaj oka.

Zacznij od bardzo cienkiej linii tuż przy rzęsach. Następnie, nadal patrząc prosto, narysuj "jaskółkę" tak, aby jej końcówka była widoczna i omijała fałd skóry. Dopiero potem, przy zamkniętym oku, połącz końcówkę z resztą kreski. Może pojawić się niewielkie załamanie linii, ale przy otwartym oku będzie ono zupełnie niewidoczne.

Unikaj grubych kresek - one tylko obciążają powiekę i odbierają spojrzeniu lekkość.

Nie zapominaj o odpowiedniej pielęgnacji

Nawet najpiękniejszy i najlepiej wykonany makijaż nie będzie wyglądał dobrze ani trzymał się długo bez odpowiedniego przygotowania skóry. Okolica oka jest cienka i delikatna, dlatego wymaga szczególnej troski.

Zapytałam kilka kobiet, jakie kremy najlepiej sprawdzają się u nich przy opadającej powiece. Najczęściej pojawiały się te trzy propozycje:

Clarins Total Eye Lift - nie należy do tanich, ale wyraźną poprawę napięcia skóry widać już po kilku tygodniach stosowania.

Medicube Deep Lifting Peptide Eye Cream - idealny wybór dla fanek koreańskiej pielęgnacji. Lekki, skoncentrowany i bardzo dobrze sprawdza się pod makijaż.

Elemis Pro-Collagen Vitality Eye Cream - krem z wyższej półki, intensywnie nawilżający i wygładzający, szczególnie polecany przy skórze dojrzałej.

Zamiast klasycznego wklepywania spróbuj krótkiego masażu opuszkami palców lub chłodnym rollerem. Taki masaż poprawia mikrokrążenie, zmniejsza opuchnięcia i sprawia, że powieka wygląda na bardziej "otwartą" jeszcze zanim sięgniesz po kosmetyki kolorowe.

Chcesz poczuć się pewnie w każdej sytuacji? Poznaj nasze kompleksowe wskazówki urodowe i dowiedz się, jak wydobyć swoje atuty i dbać o siebie w prosty, efektywny sposób. Więcej w naszej sekcji URODA

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL