Spis treści: Co powoduje, że tracimy kolagen? Największe błędy Słońce, a ty bez filtra? Twoja skóra będzie bezbronna Zadbaj o swoją dietę! Co powinno się w niej znaleźć? Witamina C - zapalnik do produkcji kolagenu Sen, czyli darmowa odnowa biologiczna

Co powoduje, że tracimy kolagen? Największe błędy

Zanim zaczniemy odbudowywać, musimy przestać niszczyć. Największym błędem, jaki popełniamy na co dzień, jest fundowanie organizmowi przewlekłego stresu i diety bogatej w cukier. Zbyt duża ilość słodyczy prowadzi do zjawiska zwanego glikacją - procesu, w którym cząsteczki cukru wręcz oblepiają włókna kolagenowe. Przez to stają się one kruche, sztywne i przestają pełnić swoją funkcję (skóra traci jędrność). Do tego dochodzą używki, zwłaszcza papierosy, które drastycznie ograniczają dopływ tlenu do komórek. Pierwszym i najważniejszym nawykiem jest więc świadoma zamiana popołudniowego batonika na owoce i znalezienie własnego sposobu na wieczorny relaks.

Słońce, a ty bez filtra? Twoja skóra będzie bezbronna

Promieniowanie UV to absolutny wróg numer jeden dla młodego wyglądu i jędrności. Nawet jeśli słońce chowa się za chmurami, promienie UVA przenikają przez szyby i wnikają głęboko w naskórek, dosłownie tnąc włókna kolagenowe. W efekcie widoczne jest przyspieszone wiotczenie i zmarszczki. Wyrobienie w sobie nawyku codziennego nakładania kremu z filtrem (minimum SPF 30) to najważniejszy krok w pielęgnacji, jaki możesz zrobić. Traktuj ochronę przeciwsłoneczną jak poranne mycie zębów - niezależnie od pory roku. To najskuteczniejszy krem przeciwstarzeniowy, jaki istnieje.

Zadbaj o swoją dietę! Co powinno się w niej znaleźć?

Twój organizm nie wyprodukuje kolagenu z powietrza. Potrzebuje do tego konkretnych cegiełek, czyli aminokwasów: proliny i glicyny. Żeby zahamować spadki, musisz dostarczać je na talerzu. Strzałem w dziesiątkę są długo gotowane, esencjonalne buliony, które są naturalnym źródłem tego białka. Jeśli wolisz inne rozwiązania, po prostu zadbaj o pełnowartościowe białko w każdym posiłku: jajka, ryby, drób czy roślinne strączki. Świetnym, codziennym nawykiem jest też dorzucenie do owsianki garści orzechów lub pestek dyni - zawierają cynk i miedź, które są niezbędne w procesie tworzenia nowej sieci kolagenowej.

Witamina C - zapalnik do produkcji kolagenu

Nawet jeśli dostarczysz organizmowi najlepsze białko, proces tworzenia kolagenu po prostu nie ruszy, jeśli zabraknie w nim witaminy C. To ona uruchamia całą tę skomplikowaną maszynerię. Dlatego kolejnym prostym nawykiem jest włączenie do menu czerwonej papryki, cytrusów, natki pietruszki czy kiwi. Warto działać podwójnie i dorzucić witaminę C również do pielęgnacji. Kilka kropel dobrego serum wklepane rano w twarz nie tylko stymuluje skórę do produkcji kolagenu, ale też neutralizuje wolne rodniki, chroniąc te rezerwy, które już posiadasz.

Zdrowe smoothie z kiwi zwiększy produkcję kolagenu w organizmie 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Sen, czyli darmowa odnowa biologiczna

Żyjemy w biegu i często ucinamy godziny snu, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo nam to szkodzi. To właśnie w nocy, podczas głębokiej fazy snu, nasz organizm przechodzi w tryb naprawczy. Produkuje wtedy hormon wzrostu, który napędza odnowę komórkową, w tym tworzenie świeżego kolagenu. Notoryczne niewyspanie to z kolei stały, wysoki poziom kortyzolu, który bezlitośnie degraduje białka budulcowe. Zrób z dobrego snu swój priorytet: odłóż telefon na godzinę przed pójściem do łóżka, wywietrz sypialnię i daj sobie 7-8 godzin odpoczynku. To nic nie kosztuje, a długofalowo robi ogromną różnicę.

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