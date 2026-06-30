Jak zwiększyć ilość kolagenu w skórze? Oto 5 codziennych nawyków, które odbudują jego rezerwy
Kolagen to nasze naturalne spoiwo i kluczowe białko budulcowe. Niestety, już po 25. roku życia zapasy tego cennego białka kurczą się, a my najszybciej zauważamy to na twarzy. Ale kolagen to nie tylko gładka cera. To on dba o nasze stawy, mocne kości, zdrowe włosy i elastyczne naczynia krwionośne. Zdradzamy, jakie codzienne nawyki hamują jego utratę.
Spis treści:
- Co powoduje, że tracimy kolagen? Największe błędy
- Słońce, a ty bez filtra? Twoja skóra będzie bezbronna
- Zadbaj o swoją dietę! Co powinno się w niej znaleźć?
- Witamina C - zapalnik do produkcji kolagenu
- Sen, czyli darmowa odnowa biologiczna
Co powoduje, że tracimy kolagen? Największe błędy
Zanim zaczniemy odbudowywać, musimy przestać niszczyć. Największym błędem, jaki popełniamy na co dzień, jest fundowanie organizmowi przewlekłego stresu i diety bogatej w cukier. Zbyt duża ilość słodyczy prowadzi do zjawiska zwanego glikacją - procesu, w którym cząsteczki cukru wręcz oblepiają włókna kolagenowe. Przez to stają się one kruche, sztywne i przestają pełnić swoją funkcję (skóra traci jędrność). Do tego dochodzą używki, zwłaszcza papierosy, które drastycznie ograniczają dopływ tlenu do komórek. Pierwszym i najważniejszym nawykiem jest więc świadoma zamiana popołudniowego batonika na owoce i znalezienie własnego sposobu na wieczorny relaks.
Słońce, a ty bez filtra? Twoja skóra będzie bezbronna
Promieniowanie UV to absolutny wróg numer jeden dla młodego wyglądu i jędrności. Nawet jeśli słońce chowa się za chmurami, promienie UVA przenikają przez szyby i wnikają głęboko w naskórek, dosłownie tnąc włókna kolagenowe. W efekcie widoczne jest przyspieszone wiotczenie i zmarszczki. Wyrobienie w sobie nawyku codziennego nakładania kremu z filtrem (minimum SPF 30) to najważniejszy krok w pielęgnacji, jaki możesz zrobić. Traktuj ochronę przeciwsłoneczną jak poranne mycie zębów - niezależnie od pory roku. To najskuteczniejszy krem przeciwstarzeniowy, jaki istnieje.
Zadbaj o swoją dietę! Co powinno się w niej znaleźć?
Twój organizm nie wyprodukuje kolagenu z powietrza. Potrzebuje do tego konkretnych cegiełek, czyli aminokwasów: proliny i glicyny. Żeby zahamować spadki, musisz dostarczać je na talerzu. Strzałem w dziesiątkę są długo gotowane, esencjonalne buliony, które są naturalnym źródłem tego białka. Jeśli wolisz inne rozwiązania, po prostu zadbaj o pełnowartościowe białko w każdym posiłku: jajka, ryby, drób czy roślinne strączki. Świetnym, codziennym nawykiem jest też dorzucenie do owsianki garści orzechów lub pestek dyni - zawierają cynk i miedź, które są niezbędne w procesie tworzenia nowej sieci kolagenowej.
Witamina C - zapalnik do produkcji kolagenu
Nawet jeśli dostarczysz organizmowi najlepsze białko, proces tworzenia kolagenu po prostu nie ruszy, jeśli zabraknie w nim witaminy C. To ona uruchamia całą tę skomplikowaną maszynerię. Dlatego kolejnym prostym nawykiem jest włączenie do menu czerwonej papryki, cytrusów, natki pietruszki czy kiwi. Warto działać podwójnie i dorzucić witaminę C również do pielęgnacji. Kilka kropel dobrego serum wklepane rano w twarz nie tylko stymuluje skórę do produkcji kolagenu, ale też neutralizuje wolne rodniki, chroniąc te rezerwy, które już posiadasz.
Sen, czyli darmowa odnowa biologiczna
Żyjemy w biegu i często ucinamy godziny snu, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo nam to szkodzi. To właśnie w nocy, podczas głębokiej fazy snu, nasz organizm przechodzi w tryb naprawczy. Produkuje wtedy hormon wzrostu, który napędza odnowę komórkową, w tym tworzenie świeżego kolagenu. Notoryczne niewyspanie to z kolei stały, wysoki poziom kortyzolu, który bezlitośnie degraduje białka budulcowe. Zrób z dobrego snu swój priorytet: odłóż telefon na godzinę przed pójściem do łóżka, wywietrz sypialnię i daj sobie 7-8 godzin odpoczynku. To nic nie kosztuje, a długofalowo robi ogromną różnicę.
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