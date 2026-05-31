Makijaż dla dojrzałych pań po 70-tce. Dzięki tym trikom nie dodasz sobie niepotrzebnych lat

Spis treści: Nie popełniaj tego błędu makijażowego po 70-tce Makijaż oka dla dojrzałych pań. Postaw na efekt liftingu Róż powraca na salony. Cera wydaje się o kilka lat młodsza Jak pomalować brwi u kobiet 70+? Make-up ust dla seniorek. Uważaj na jeden błąd

Nie popełniaj tego błędu makijażowego po 70-tce

Coraz częściej tradycyjne, mocno kryjące i matujące podkłady ustępują miejsca lżejszym kosmetykom rozświetlającym cerę. Dojrzała skóra zazwyczaj wymaga intensywnego nawilżenia, dlatego lepszym wyborem są lekkie podkłady, sera, kremy BB czy produkty o satynowym wykończeniu. Dzięki nim twarz wygląda na wypoczętą, bardziej pełną blasku i młodszą. Warto też zrezygnować z nadmiaru pudru. Wystarczy delikatnie zmatowić okolice pod oczami czy nos. Zbyt matowe wykończenie może postarzać i podkreślać niedoskonałości skóry.

Postaw na nawilżające krycie, a matowe podkłady odłóż na bok 123RF/PICSEL

Makijaż oka dla dojrzałych pań. Postaw na efekt liftingu

W 2026 roku popularne stają się delikatne techniki unoszenia okolic oczu. Zamiast intensywnych, czarnych kresek lepiej wybrać cienie w odcieniach brązu i satynowe formuły, które rozcieramy ku górze. Takie rozwiązanie nadaje spojrzeniu świeżości i optycznie otwiera oczy. Przy opadających powiekach świetnie sprawdzi się także zalotka oraz nakładanie tuszu głównie na zewnętrzną stronę rzęs. Coraz częściej makijażyści przestrzegają przed mocnym podkreślaniem dolnej powieki, bo może zaostrzać rysy twarzy.

W dojrzałym wieku unikaj ciężkich kolorów 123RF/PICSEL

Róż powraca na salony. Cera wydaje się o kilka lat młodsza

Kremowe róże dodają skórze blasku i sprawiają, że twarz prezentuje się świeżo. W 2026 roku róż aplikuje się już nie tylko na środek policzka, ale również delikatnie w górę - w stronę skroni. Ten sposób aplikacji delikatnie unosi rysy. Najlepiej wypadają zimne odcienie różu, brzoskwiniowe tony albo malinowe odcienie. Należy uważać na zbyt intensywny bronzer, gdyż wizualnie może nadawać twarzy ciężkości.

Jak pomalować brwi u kobiet 70+?

Z biegiem lat brwi zwykle stają się cieńsze i jaśniejsze, przez co wiele pań stara się je zaakcentować. Jednak zbyt ciemne lub precyzyjnie wymodelowane brwi mogą nadawać twarzy poważniejszego wyrazu. Zdecydowanie korzystniej wyglądają delikatnie wyczesane, naturalne brwi podkreślone cieniem lub kredką w chłodnym kolorze. Dobrą opcją okaże się także laminacja bądź subtelna henna pudrowa, która wizualnie zagęszcza brwi bez przerysowanego efektu.

Make-up ust dla seniorek. Uważaj na jeden błąd

Matowe szminki uwydatniają suchość warg oraz drobne zmarszczki. W 2026 na topie są więc satynowe pomadki, delikatnie barwiące balsamy czy lekko nabłyszczające produkty pielęgnujące. Tak podkreślone usta wydają się pełniejsze i bardziej świeże. Warto postawić na jasne odcienie różu, stonowanego nude, brzoskwini oraz łagodnej maliny. Bardzo ciemne lub mocno chłodne tony mogą optycznie dodawać lat.

Podstawa pięknego makijażu ust to nawilżenie 123RF/PICSEL

