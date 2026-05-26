Jakie włosy dla kobiet po 70-tce? Styliści stawiają na prostote

Karolina Woźniak

Cienkie, siwe i przerzedzające się włosy to problem, który dotyka wielu kobiet po siedemdziesiątce. Jednak właściwie wybrana fryzura może całkowicie odmienić wygląd włosów. Może nadać im objętości i lekkości. W 2026 roku królują naturalność, delikatne cięcia i uczesania, które nie wymagają skomplikowanego układania.

Jaka fryzura dla kobiety dojrzałej 70+? Oto triki na włosy, które odejmą nawet 10 lat
Jakie włosy u kobiet po 70-tce? Postaw na proste i lekkie fryzury

Najpopularniejsza fryzura 2026 dla kobiet po 70-tce

To połączenie tradycyjnego cięcia pixie z krótkim bobem. Fryzura ta jest lekka, współczesna i idealna przy delikatnych, cienkich włosach, ponieważ warstwowanie unosi je u nasady, optycznie zwiększając objętość. Soft bixie prezentuje się niezwykle kobieco, a przy tym nie przytłacza rysów twarzy. Doskonale komponuje się z siwizną i subtelnymi refleksami. To jedna z tych fryzur, które świetnie wyglądają nawet bez konieczności codziennego układania.

Kobieta z siwymi, krótkimi włosami i okularami, ubrana w białą koszulę, trzyma dłoń przy szyi i patrzy w bok na tle jednolitej, ciemnej ściany.
Pixie z krótkim bobem

Cięcie, które odmłodzi nawet o kilka lat

Krótki, francuski bob, kończący się na wysokości żuchwy, optycznie zwiększa gęstość włosów i dodaje twarzy szyku. Subtelna, lekko postrzępiona grzywka pozwala zamaskować rzadkie włosy przy linii czoła oraz łagodzi rysy. Ta stylizacja prezentuje się modnie bez względu na wiek i znakomicie współgra z naturalnie siwymi włosami. W 2026 najmodniejsze są lekko roztrzepane, niedbale ułożone wersje. Dzięki temu fryzura nabiera lekkości i nowoczesnego charakteru.

Uśmiechnięta starsza kobieta z siwymi włosami w okularach i jasnym ubraniu na tle zielonych liści.
French bob to hit wśród seniorek

Niedocenia fryzura wśród seniorek

Shag to jedna z najbardziej korzystnych fryzur dla dojrzałych pań. Głębokie warstwowanie sprawia, że włosy zyskują na objętości, lekkości oraz wyglądają na pełniejsze, bez potrzeby tapirowania. Taka fryzura jest szczególnie polecana przy cienkich i delikatnych włosach. Dzięki niej pasma nie są oklapnięte. Shag skutecznie podkreśla naturalny skręt.

Młoda kobieta z delikatnym makijażem, o średniej długości, warstwowo ściętych ciemnych włosach, patrząca w bok na neutralnym tle.
Mocno cieniowane włosy pomogą nadać im objętości

Lekko i dziewczęco. Fryzura dla pań 70+

Krótkie cięcie z uniesioną koroną, to doskonała propozycja dla kobiet mających problem z widocznym przerzedzeniem włosów na czubku głowy. Kluczem jest właściwe cieniowanie i objętość u nasady, przez co fryzura wydaje się pełniejsza, a twarz zyskuje efekt lekkiego liftingu. Takie cięcia są bardzo praktyczne, proste do ułożenia i świetnie prezentują się także na siwych włosach. Wystarczy delikatna pianka dodająca objętości u nasady oraz szybkie wymodelowanie szczotką.

Fryzjerka rozczesuje pasmo blond włosów przy skórze głowy, używając grzebienia i dłoni.
Delikatne tapirowanie pozwala odbić włosy u nasady, aby wydawały się pełniejsze

