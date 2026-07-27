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Kobiety pokochały ten kolor lata. Pasuje do siwych włosów

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

Błękit wraca latem w eleganckiej odsłonie. Kobiety po pięćdziesiątce wybierają go nie tylko dlatego, że kojarzy się z wakacjami i bezchmurnym niebem. Odpowiedni odcień podkreśla srebrzyste włosy, rozświetla twarz i nadaje stylizacji nowoczesny charakter.

Kobieta z siwymi włosami w jasnofioletowym garniturze siedzi na ławce w centrum handlowym z torbami zakupowymi.
Ten odcień błękitu robi furorę. Odejmuje lat i dodaje elegancji123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego błękit tak dobrze wygląda przy siwiźnie?
  2. Błękitna koszula i białe spodnie - klasyk na co dzień
  3. Sukienka w kolorze nieba na spacer i wakacyjny obiad
  4. Kobaltowa marynarka odmienia prostą bazę
  5. Błękit i denim - duet, który nie zna metryki
  6. Błękit na uroczystość - elegancko, ale bez przesady
  7. Nie trzeba ubierać się na niebiesko od stóp do głów

Dlaczego błękit tak dobrze wygląda przy siwiźnie?

Siwe włosy mogą mieć odcień platynowy, stalowy, perłowy, niemal biały albo lekko beżowy. Często dominują w nich chłodne refleksy, dlatego współgrają z podobną paletą. Błękit nie konkuruje z fryzurą, lecz tworzy dla niej harmonijne tło. Jasne pasma stają się bardziej wyraziste, a twarz może wyglądać na wypoczętą.

Znaczenie ma jednak także karnacja. Przy jasnej cerze sprawdzi się błękit o większym nasyceniu, na przykład chabrowy lub denimowy. Bardzo blady odcień może zlewać się ze skórą, dlatego warto przełamać go granatem, srebrną biżuterią albo mocniejszymi oprawkami okularów. Kobiety o oliwkowej lub lekko opalonej cerze mogą sięgać po pastelowy błękit, turkus i morski niebieski.

Starsza kobieta z siwymi włosami, w okularach i eleganckiej, pastelowej sukience, trzyma kilka kolorowych toreb na zakupy, stojąc w nowoczesnej galerii handlowej.
Błękit nie konkuruje z fryzurą, lecz tworzy dla niej harmonijne tło123RF/PICSEL

Błękitna koszula i białe spodnie - klasyk na co dzień

Najprostsza letnia stylizacja to luźna błękitna koszula i białe spodnie. Koszula może być lniana, bawełniana albo uszyta z miękkiej wiskozy. Dobrze wygląda zarówno częściowo wpuszczona w spodnie, jak i noszona swobodnie na topie. Do zestawu pasują białe tenisówki, mokasyny lub srebrne sandały.

Przy pełniejszej sylwetce warto wybrać prosty krój, dekolt w kształcie litery V i rękaw kończący się w okolicy łokcia. Pionowa linia guzików optycznie wydłuża sylwetkę, a miękki materiał nie podkreśla brzucha. Całość można uzupełnić granatową torbą i okularami w chłodnej oprawie.

Sukienka w kolorze nieba na spacer i wakacyjny obiad

Błękitna sukienka pozwala stworzyć kompletną stylizację bez długich przygotowań. Na lato najlepiej sprawdzają się fasony koszulowe, kopertowe i trapezowe. Model do połowy łydki, przewiązany paskiem, zaznaczy talię, ale nie ograniczy ruchów. Delikatnie rozszerzany dół będzie wygodny podczas spaceru, zwiedzania lub rodzinnego obiadu.

Do pastelowego błękitu pasują dodatki białe, srebrne i jasnoszare. Torebka z plecionki oraz espadryle nadadzą zestawowi wakacyjny charakter. W wersji eleganckiej wystarczą czółenka na niskim obcasie, mała torebka i kolczyki z perłą. Przy siwych włosach szczególnie dobrze prezentują się srebro, stal i białe złoto.

Starsza kobieta z siwymi włosami spiętymi w luźny kok, ubrana w błękitną bluzkę, delikatny naszyjnik z pereł i złoty zegarek, opiera głowę na dłoni, patrząc spokojnie przed siebie.
Błękitna sukienka pozwala stworzyć kompletną stylizację bez długich przygotowań123RF/PICSEL

Kobaltowa marynarka odmienia prostą bazę

Nie każda kobieta dobrze czuje się w pastelach. W takim przypadku warto wybrać kobalt, szafir albo intensywny chaber. Te odcienie tworzą mocniejszy kontrast z siwizną i sprawiają, że fryzura wygląda na bardziej srebrzystą. Kobaltowa marynarka może odmienić prosty zestaw z białym T-shirtem i granatowymi spodniami.

Latem najlepiej wybierać modele bez podszewki, z lnu, wiskozy lub cienkiej bawełny. Podwinięte rękawy dodadzą swobody. Do pracy sprawdzi się zestaw z cygaretkami i mokasynami, a na spotkanie - z prostymi dżinsami oraz białymi sneakersami. Kobalt można przełamać chłodnym różem w postaci torebki lub apaszki.

Czy masz w swojej szafie ubrania w błękitnym kolorze?
Tak, bardzo je lubię
Mam kilka, ale rzadko noszę
Nie, ale ten trend mnie przekonuje
Nie, to nie mój kolor

Błękit i denim - duet, który nie zna metryki

Dżins należy do niebieskiej palety, dlatego łatwo stworzyć z niego spójną stylizację. Jasną koszulę można połączyć z ciemnymi dżinsami o prostym kroju, a dżinsową kurtkę założyć na błękitną sukienkę. Ważne, aby odcienie nie były identyczne. Zestaw wygląda ciekawiej, gdy góra jest jasna, a dół wyraźnie ciemniejszy.

Na chłodniejszy dzień sprawdzi się błękitny sweter z cienkiej dzianiny, biała koszula i spodnie w kolorze ciemnego denimu. Taki strój jest wygodny, ale nadal uporządkowany. Sprawdzi się podczas podróży, zakupów i spotkań w mieście. Srebrny zegarek lub długi naszyjnik podkreśli chłodny charakter całości.

Uśmiechnięta kobieta z siwymi, kręconymi włosami, w niebieskich okularach przeciwsłonecznych, dużych srebrnych kolczykach i niebieskiej bluzce na tle jasnoniebieskiej ściany.
To jeden z najbardziej twarzowych kolorów lata123RF/PICSEL

Błękit na uroczystość - elegancko, ale bez przesady

Na wesele, jubileusz lub letnie przyjęcie dobrze sprawdzi się sukienka w odcieniu przygaszonego błękitu, szafiru albo niebieskiego z nutą szarości. Zamiast licznych zdobień lepiej wybrać dobry krój: kopertowy dekolt, marszczenie w talii i lekki rękaw. Przy siwych włosach taki kolor wygląda szlachetnie, a łagodniej niż czerń.

Do sukienki można dobrać granatowe czółenka, srebrną kopertówkę i subtelną biżuterię. Jeżeli kreacja jest gładka, ciekawym akcentem będzie apaszka łącząca błękit, biel i lawendę. Należy natomiast uważać na nadmiar połysku. Jedna satynowa tkanina lub metaliczny dodatek w zupełności wystarczą.

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Nie trzeba ubierać się na niebiesko od stóp do głów

Błękit może pojawić się tylko przy twarzy. Apaszka, kolczyki, oprawki okularów, naszyjnik lub lekki kardigan często dają lepszy efekt niż pełny monochromatyczny zestaw. To dobre rozwiązanie dla kobiet, które zwykle noszą beże, biel, szarości albo granat i chcą jedynie odświeżyć garderobę.

Najważniejsza jest próba w naturalnym świetle. Warto przyłożyć tkaninę do twarzy i sprawdzić, czy skóra wygląda świeżo, oczy stają się wyraźniejsze, a włosy nie nabierają żółtawego tonu. Dobrze dobrany błękit nie ma odmładzać na siłę. Jego zadaniem jest wydobycie urody, dodanie lekkości i pokazanie, że siwe włosy mogą być najmocniejszym elementem letniego wizerunku.


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