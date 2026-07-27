Spis treści: Dlaczego skóra na kolanach szybciej traci gładkość? Kwas hialuronowy na kolana. Co może zrobić? Złuszczanie bez mocnego szorowania Ruch poprawia kontur nóg Słońce i codzienne nawyki mają znaczenie Kiedy domowa pielęgnacja to za mało?

Dlaczego skóra na kolanach szybciej traci gładkość?

Okolica kolan jest wyjątkowo wymagająca. Skóra nieustannie rozciąga się podczas chodzenia, siadania i zginania nóg. Jest też narażona na ucisk oraz tarcie o ubrania, podłogę czy matę do ćwiczeń. Z czasem może stać się grubsza, szorstka i ciemniejsza, a jednocześnie mniej sprężysta. To sprawia, że kolana niekiedy wyglądają starzej niż uda i łydki.

Znaczenie ma również naturalny proces starzenia. W skórze stopniowo ubywa kolagenu, elastyny i substancji zatrzymujących wodę, a odnowa naskórka przebiega wolniej. Jeżeli dochodzą do tego wahania masy ciała, mała aktywność, intensywne opalanie lub niedostateczne nawilżanie, nad kolanami mogą pojawić się wyraźniejsze fałdki i efekt pogniecionej skóry.

Na wygląd tej okolicy wpływają również predyspozycje anatomiczne, ilość tkanki tłuszczowej oraz napięcie mięśni ud. Sam krem nie rozwiąże więc każdego problemu, ale może wyraźnie poprawić wygląd powierzchni skóry.

Kwas hialuronowy na kolana. Co może zrobić?

Składnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest kwas hialuronowy. Naturalnie występuje on w organizmie i pomaga utrzymywać wodę w tkankach. W kosmetykach działa przede wszystkim nawilżająco: ogranicza uczucie suchości, poprawia miękkość skóry i sprawia, że drobne linie stają się mniej widoczne.

Nie jest jednak "liftingiem w słoiczku". Preparat nakładany na skórę nie usunie nadmiaru tkanki ani nie odbuduje od razu głębokich włókien podporowych. Może natomiast poprawić wygląd przesuszonej, matowej i lekko pomarszczonej powierzchni. Najlepiej aplikować go na delikatnie wilgotną skórę, a następnie nałożyć bogatszy balsam lub krem. Dzięki temu woda nie odparuje zbyt szybko.

Dobrym wyborem są kosmetyki, które oprócz kwasu hialuronowego zawierają ceramidy, glicerynę, skwalan albo oleje roślinne. Przy mocno zrogowaciałych kolanach warto sięgać także po mocznik lub kwas mlekowy. Składniki te zmiękczają twardy naskórek i pomagają stopniowo go wygładzić. Pielęgnację najlepiej powtarzać rano i wieczorem, szczególnie po kąpieli.

Na wygląd kolan wpływa również to, co znajduje się pod skórą 123RF/PICSEL

Złuszczanie bez mocnego szorowania

Ciemniejsze kolana bywają błędnie traktowane jak zabrudzenie. Wiele osób używa więc ostrych gąbek i gruboziarnistych peelingów. Takie postępowanie może nasilać podrażnienie, przesuszenie oraz rogowacenie, ponieważ skóra broni się przed kolejnymi uszkodzeniami.

Bezpieczniejszy jest łagodny peeling enzymatyczny albo kosmetyk z niewielkim stężeniem kwasu mlekowego, stosowany raz lub dwa razy w tygodniu. Po zabiegu konieczne jest nawilżenie. Domowa pasta z płatków owsianych i jogurtu może działać delikatniej niż mieszanki zawierające grube kryształki cukru.

Popularnym sposobem jest także sok z cytryny, ale trzeba zachować ostrożność. Może szczypać i podrażniać, a po kontakcie ze słońcem sprzyjać reakcjom skórnym oraz powstawaniu przebarwień. Nie należy nakładać go na uszkodzoną, świeżo ogoloną ani podrażnioną skórę. Bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie gotowy kosmetyk o kontrolowanym stężeniu składników złuszczających.

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Ruch poprawia kontur nóg

Na wygląd kolan wpływa również to, co znajduje się pod skórą. Wzmocnione mięśnie ud stanowią dla niej naturalne podparcie, dlatego regularna aktywność może poprawić ogólny kontur nóg. Pomocne bywają spokojne przysiady wykonywane przy krześle, wstawanie z krzesła, prostowanie nóg w siadzie, marsz oraz ćwiczenia z lekką taśmą oporową.

Trening powinien być dopasowany do kondycji i stanu stawów. Ból, obrzęk lub uczucie niestabilności wymagają konsultacji z lekarzem albo fizjoterapeutą. Kosmetyki mogą poprawiać wygląd skóry, ale nie leczą zmian zwyrodnieniowych ani urazów kolana.

Słońce i codzienne nawyki mają znaczenie

Kolana często pomija się podczas nakładania kremu z filtrem. Tymczasem promieniowanie UV przyspiesza rozpad włókien podporowych i może utrwalać nierówny koloryt. Latem ochronę przeciwsłoneczną warto stosować również na nogi i ponawiać po kąpieli lub intensywnym poceniu.

Pomaga również ograniczenie długiego klęczenia na twardej powierzchni, gorących kąpieli i mocnego pocierania ręcznikiem. Jeżeli klęczenie jest konieczne podczas sprzątania, pracy w ogrodzie lub ćwiczeń, warto używać miękkiej podkładki.

Znaczenie ma także urozmaicona dieta. Organizm potrzebuje białka do budowy tkanek, a witamina C uczestniczy w syntezie kolagenu. W jadłospisie mogą znaleźć się ryby, jaja, nabiał lub rośliny strączkowe, a także papryka, porzeczki, natka pietruszki, brokuły i owoce jagodowe. Suplement nie zastąpi jednak pełnowartościowego żywienia, a jego przyjmowanie warto omówić z lekarzem, zwłaszcza przy chorobach przewlekłych i stałym stosowaniu leków.

Po kilku tygodniach konsekwentnej pielęgnacji skóra może stać się bardziej miękka, elastyczna i równomierna. Na widoczne rozjaśnienie utrwalonych przebarwień zwykle trzeba jednak poczekać dłużej.

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Kiedy domowa pielęgnacja to za mało?

Jeżeli wiotkość jest znaczna, krem nie zadziała jak zabieg medycyny estetycznej. W gabinetach stosuje się między innymi radiofrekwencję mikroigłową, zabiegi laserowe i technologie wykorzystujące skoncentrowane ultradźwięki. Ich zadaniem jest pobudzanie przebudowy skóry, ale odpowiednia metoda powinna być dobrana indywidualnie po konsultacji ze specjalistą.

Do dermatologa warto zgłosić się również wtedy, gdy skóra nagle mocno ciemnieje, swędzi, pęka, łuszczy się, boli lub mimo regularnej pielęgnacji nie następuje żadna poprawa. Takie zmiany mogą mieć inną przyczynę niż zwykłe przesuszenie.

W większości przypadków najlepszy początek jest jednak prosty: kwas hialuronowy nakładany na wilgotną skórę, krem z mocznikiem, łagodne złuszczanie, filtr przeciwsłoneczny i regularny ruch. Najważniejsza jest systematyczność, ponieważ zaniedbywana przez lata skóra kolan nie odzyska gładkości po jednym wieczornym zabiegu.

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