Przeglądając półki z kosmetykami do twarzy w każdej drogerii łatwo dostać oczopląsu. Producenci prześcigają się z obietnicami, opatrując flakoniki i pudełeczka wielkimi, kuszącymi napisami "efekt odmłodzenia", "widoczna poprawa jędrności skóry", "wygładzenie zmarszczek już w 2 tygodnie", a do tego załączając wyniki "badań", zwykle na własne zlecenie, na niewielkiej grupie osób, czyli nic nie warte procenty i liczby wstawione w celu zachęcenia do zakupu.

Na szczęście naukowcy wzięli już jakiś czas temu pod lupę wiele składników aktywnych bardzo popularnych w serach i kremach i jednoznacznie określili, które z nich rzeczywiście mogą rozjaśnić przebarwienia, zlikwidować niedoskonałości, ochronić przed fotostarzeniem i widocznie odmłodzić cerę. Sama je stosuję właśnie z powodu dokładnego przebadania. Oto cztery "pewniaki", które zrobią z twoją skórą to, czego oczekujesz. Bez kombinowania, aptecznych maści i domowej roboty "magicznych" maseczek.

Cztery przebadane naukowo składniki, które musisz mieć w swojej pielęgnacji

Nie tylko latem, a cały rok. Ochrona SPF to element rutyny antystarzeniowej Yuri Arcurs 123RF/PICSEL

1. Filtry przeciwsłoneczne - najpewniejsza ochrona dla skóry

Nie ma wątpliwości, że kremy z filtrem SPF działają. To nie tylko kosmetyk, ale środek ochrony zdrowia skóry. Badania epidemiologiczne prowadzone m.in. w Australii wykazały, że codzienne stosowanie SPF obniża ryzyko nowotworów skóry takich jak rak płaskonabłonkowy nawet o 40 proc. i znacznie zmniejsza ryzyko czerniaka. SPF chroni przed UV-A i UV-B, co spowalnia fotostarzenie i zapobiega uszkodzeniom DNA.

Zanim znalazłam najbardziej odpowiadający mi krem z filtrem SPF 50, zużyłam sporo opakowań, które różnie reagowały na nałożenie makijażu. Ale nawet pomimo tego nie przestałam nigdy używać ochrony przed UVA i UVB, nawet w zimie i nawet, gdy nie wychodzę z mieszkania. Warto pamiętać, że szkodliwe promieniowanie przedostaje się przez nasze okna i powoduje nieodwracalne zmiany w strukturze naszej cery. SPF-u używamy obowiązkowo cały rok, codziennie.

Retinoidy naprawdę wygładzają, napinają i upiększają cerę Yaroslav Astakhov 123RF/PICSEL

2. Retinoidy - złoty standard przeciw starzeniu i trądzikowi

Retinoidy to pochodne witaminy A, które najsilniej działają na odnowę skóry. Większość dobrych badań dotyczy retinolu i jego pochodnych, ale nawet te łagodniejsze formy zwiększają odnowę komórkową i stymulują produkcję kolagenu i elastyny, co prowadzi do wygładzenia zmarszczek, poprawy tekstury skóry i redukcji trądziku. W jednym randomizowanym, kontrolowanym badaniu retinol stosowany w różnych stężeniach działał równie dobrze jak silniejsze kremy z tretinoiną nadzorowane przez dermatologa, przy mniejszym ryzyku podrażnień.

Stosuję retinol, a ostatnio retinal już od kilku lat i szczerze polecam. Warto wprowadzać go do pielęgnacji powoli, zaczynając od nakładania raz w tygodniu, by stopniowo przejść do co drugiego dnia. Zauważyłam lepsze napięcie skóry, wygładzenie drobnych zmarszczek, wyregulowanie wydzielania sebum oraz ogólnie lepszą kondycję skóry.

3. Niacynamid (witamina B3) - wielozadaniowy składnik o udowodnionym działaniu

Niacynamid to łatwy w tolerancji i dobrze przebadany składnik, którego działanie potwierdzono w badaniach.

Wnika w zewnętrzną warstwę skóry i:

wzmacnia barierę ochronną, poprawiając odporność na podrażnienia,

reguluje produkcję sebum, co pomaga przy cerze tłustej i trądzikowej,

redukuje przebarwienia i poprawia koloryt skóry,

łagodzi stany zapalne.

W badaniach klinicznych preparaty z niacynamidem w stężeniu ok. 5 proc. znacząco poprawiały strukturę i ton skóry po 8-12 tygodniach regularnego stosowania.

Ponieważ w dzień stosuję wit. C i filtr SPF, a wieczorem stawiam naprzemiennie na nawilżanie i retinal, nie chcę "przedobrzyć", dlatego niecynamid zawarłam w żelu do oczyszczania twarzy.

4. Kwasy hydroksylowe - chemiczne złuszczanie

Kwasy AHA i BHA to prawdziwi mistrzowie w walce z trądzikiem i przebarwieniami 123RF/PICSEL

Kwasy hydroksylowe to sprawdzone środki złuszczające, które działają inaczej niż retinoidy czy niacynamid, ale mają solidne dowody kliniczne na poprawę wyglądu skóry.

Kwasy AHA (np. glikolowy, mlekowy) - działają na powierzchni skóry, pomagając usuwać martwe komórki i rozjaśniać koloryt oraz poprawiać teksturę.

Kwas BHA (np. salicylowy) - rozpuszcza sebum w porach, dzięki czemu jest szczególnie skuteczny przy cerze tłustej i trądzikowej.

Badania dermatologiczne potwierdzają, że zarówno AHA, jak i BHA pomagają w redukcji trądziku, przebarwień i oznak starzenia, jeśli są stosowane w odpowiednich stężeniach.

Sama 3 razy w tygodniu używam po oczyszczaniu wieczorem kwasu glikolowego, który złuszcza, dodaje blasku i wygładza skórę. Kwas salicylowy w stężeniu 2 proc. sprawdza się u mnie idealnie jako punktowy ratunek na każdy wyprysk, a także raz w tygodniu pozostawiany na noc jako kuracja na przetłuszczającą się strefę T.

Zawrzecie w swojej rutynie pielęgnacyjnej te aktywne składniki? A może już to zrobiłyście?

