Koniec mydlenia oczu. Jeśli chcesz, by kosmetyki faktycznie działały, wybierz te przebadane naukowo

Olga Klamecka

Oprac.: Olga Klamecka

Jedne obiecują odmłodzenie, inne rozjaśnienie przebarwień. Na opakowaniach czytamy: "testujący potwierdzają". Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że twój kosmetyk naprawdę będzie działał i robił to, co "obiecuje", stawiaj na te, które przebadali naukowcy. Te cztery składniki aktywne naprawdę robią różnicę i wystarczą do zbudowania całej rutyny. Oto Złote Graale wśród kosmetyków.

Kobieta w białej koszulce trzyma butelkę z serum kosmetycznym i używa pipety do nabrania preparatu, na jej twarzy widoczny jest uśmiech.
Tu nie ma półśrodków, obietnic czy "babcinych sposobów". Te kosmetyki przebadali naukowcy i potwierdzili ich skuteczność123RF/PICSEL

Nie obietnice producenta, a badania naukowe

Przeglądając półki z kosmetykami do twarzy w każdej drogerii łatwo dostać oczopląsu. Producenci prześcigają się z obietnicami, opatrując flakoniki i pudełeczka wielkimi, kuszącymi napisami "efekt odmłodzenia", "widoczna poprawa jędrności skóry", "wygładzenie zmarszczek już w 2 tygodnie", a do tego załączając wyniki "badań", zwykle na własne zlecenie, na niewielkiej grupie osób, czyli nic nie warte procenty i liczby wstawione w celu zachęcenia do zakupu.

Na szczęście naukowcy wzięli już jakiś czas temu pod lupę wiele składników aktywnych bardzo popularnych w serach i kremach i jednoznacznie określili, które z nich rzeczywiście mogą rozjaśnić przebarwienia, zlikwidować niedoskonałości, ochronić przed fotostarzeniem i widocznie odmłodzić cerę. Sama je stosuję właśnie z powodu dokładnego przebadania. Oto cztery "pewniaki", które zrobią z twoją skórą to, czego oczekujesz. Bez kombinowania, aptecznych maści i domowej roboty "magicznych" maseczek.

Zobacz również:

Po 50. roku życia liczy się każdy składnik. Sprawdź, na co zwracać uwagę
Uroda

Składniki, które odmieniają skórę po 50. Zobacz, jak je rozpoznać

Jagoda Pazur

Cztery przebadane naukowo składniki, które musisz mieć w swojej pielęgnacji

Kobieta z szerokim uśmiechem nakłada krem na policzek, trzymając w dłoni żółte opakowanie. Na głowie ma duży, jasny kapelusz chroniący przed słońcem. W tle rozmyte zielone elementy wskazujące na przyjemny dzień na świeżym powietrzu.
Nie tylko latem, a cały rok. Ochrona SPF to element rutyny antystarzeniowejYuri Arcurs123RF/PICSEL

1. Filtry przeciwsłoneczne - najpewniejsza ochrona dla skóry

Nie ma wątpliwości, że kremy z filtrem SPF działają. To nie tylko kosmetyk, ale środek ochrony zdrowia skóry. Badania epidemiologiczne prowadzone m.in. w Australii wykazały, że codzienne stosowanie SPF obniża ryzyko nowotworów skóry takich jak rak płaskonabłonkowy nawet o 40 proc. i znacznie zmniejsza ryzyko czerniaka. SPF chroni przed UV-A i UV-B, co spowalnia fotostarzenie i zapobiega uszkodzeniom DNA.

***

Zanim znalazłam najbardziej odpowiadający mi krem z filtrem SPF 50, zużyłam sporo opakowań, które różnie reagowały na nałożenie makijażu. Ale nawet pomimo tego nie przestałam nigdy używać ochrony przed UVA i UVB, nawet w zimie i nawet, gdy nie wychodzę z mieszkania. Warto pamiętać, że szkodliwe promieniowanie przedostaje się przez nasze okna i powoduje nieodwracalne zmiany w strukturze naszej cery. SPF-u używamy obowiązkowo cały rok, codziennie.

Zamknięte oczy, lekki uśmiech i delikatny dotyk dłoni na policzkach kobiety o zadbanej cerze, subtelny makijaż i naturalny wygląd, tło jednolite w jasnoszarym kolorze.
Retinoidy naprawdę wygładzają, napinają i upiększają ceręYaroslav Astakhov123RF/PICSEL

2. Retinoidy - złoty standard przeciw starzeniu i trądzikowi

Retinoidy to pochodne witaminy A, które najsilniej działają na odnowę skóry. Większość dobrych badań dotyczy retinolu i jego pochodnych, ale nawet te łagodniejsze formy zwiększają odnowę komórkową i stymulują produkcję kolagenu i elastyny, co prowadzi do wygładzenia zmarszczek, poprawy tekstury skóry i redukcji trądziku. W jednym randomizowanym, kontrolowanym badaniu retinol stosowany w różnych stężeniach działał równie dobrze jak silniejsze kremy z tretinoiną nadzorowane przez dermatologa, przy mniejszym ryzyku podrażnień.

***

Stosuję retinol, a ostatnio retinal już od kilku lat i szczerze polecam. Warto wprowadzać go do pielęgnacji powoli, zaczynając od nakładania raz w tygodniu, by stopniowo przejść do co drugiego dnia. Zauważyłam lepsze napięcie skóry, wygładzenie drobnych zmarszczek, wyregulowanie wydzielania sebum oraz ogólnie lepszą kondycję skóry.

3. Niacynamid (witamina B3) - wielozadaniowy składnik o udowodnionym działaniu

Niacynamid to łatwy w tolerancji i dobrze przebadany składnik, którego działanie potwierdzono w badaniach.

Wnika w zewnętrzną warstwę skóry i:

  • wzmacnia barierę ochronną, poprawiając odporność na podrażnienia,
  • reguluje produkcję sebum, co pomaga przy cerze tłustej i trądzikowej,
  • redukuje przebarwienia i poprawia koloryt skóry,
  • łagodzi stany zapalne.

W badaniach klinicznych preparaty z niacynamidem w stężeniu ok. 5 proc. znacząco poprawiały strukturę i ton skóry po 8-12 tygodniach regularnego stosowania.

***

Ponieważ w dzień stosuję wit. C i filtr SPF, a wieczorem stawiam naprzemiennie na nawilżanie i retinal, nie chcę "przedobrzyć", dlatego niecynamid zawarłam w żelu do oczyszczania twarzy.

4. Kwasy hydroksylowe - chemiczne złuszczanie

Młoda kobieta z ręcznikiem na głowie nakłada krem na policzek, trzymając w dłoni otwarte pudełko kosmetyku, w tle biała półka z rozmazanymi przedmiotami.
Kwasy AHA i BHA to prawdziwi mistrzowie w walce z trądzikiem i przebarwieniami123RF/PICSEL

Kwasy hydroksylowe to sprawdzone środki złuszczające, które działają inaczej niż retinoidy czy niacynamid, ale mają solidne dowody kliniczne na poprawę wyglądu skóry.

  • Kwasy AHA (np. glikolowy, mlekowy) - działają na powierzchni skóry, pomagając usuwać martwe komórki i rozjaśniać koloryt oraz poprawiać teksturę.
  • Kwas BHA (np. salicylowy) - rozpuszcza sebum w porach, dzięki czemu jest szczególnie skuteczny przy cerze tłustej i trądzikowej.

Badania dermatologiczne potwierdzają, że zarówno AHA, jak i BHA pomagają w redukcji trądziku, przebarwień i oznak starzenia, jeśli są stosowane w odpowiednich stężeniach.

***

Sama 3 razy w tygodniu używam po oczyszczaniu wieczorem kwasu glikolowego, który złuszcza, dodaje blasku i wygładza skórę. Kwas salicylowy w stężeniu 2 proc. sprawdza się u mnie idealnie jako punktowy ratunek na każdy wyprysk, a także raz w tygodniu pozostawiany na noc jako kuracja na przetłuszczającą się strefę T.

Zawrzecie w swojej rutynie pielęgnacyjnej te aktywne składniki? A może już to zrobiłyście?

Badania:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10475183/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21135266/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23732711/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9618501/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32574009/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22007702/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11047333/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21822427/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11268769/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5300717/

Chcesz poczuć się pewnie w każdej sytuacji? Poznaj nasze kompleksowe wskazówki urodowe i dowiedz się, jak wydobyć swoje atuty i dbać o siebie w prosty, efektywny sposób. Więcej w naszej sekcji URODA

Młoda kobieta o rudych włosach patrząca w bok na jasnym tle, delikatny makijaż, subtelne światło podkreślające urodę oraz napis 'uroda' i logo serwisu kobiecego.
Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dniaCanva ProINTERIA.PL
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna WendzikowskaINTERIA.PL

Najnowsze