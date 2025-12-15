Spis treści: Kosmetyki koreańskie podbiły świat. W Polsce kupimy je niemal wszędzie Kupiłam topowe kosmetyki w Korei. To serum numer 1 na przebarwienia Koreańskie kremy z filtrem SPF przodują. Ten produkt zna już chyba cały świat Kupiłam viralowe serum z kwasem hialuronowym. Czy się sprawdza? Czy faktycznie warto przywozić kosmetyki z podróży do Korei?

Kosmetyki koreańskie podbiły świat. W Polsce kupimy je niemal wszędzie

Koreańskie kosmetyki zrobiły prawdziwą furorę na całym świecie - i trudno się dziwić, bo przecież Koreanki słyną ze zdrowej, promiennej cery, bez wyprysków, przebarwień czy widocznych oznak starzenia. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to zasługa makijażu lub obróbki zdjęć, i częściowo będzie miał rację. Jednak spacerując ulicami Seulu, z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że wiele Koreanek naprawdę ma wyjątkowo zadbane, gładkie i młodo wyglądające cery.

Rosnąca popularność K-beauty w Polsce wynika poniekąd z coraz większej dostępności koreańskich kosmetyków na sklepowych półkach - produkty te znajdziemy dziś w wielu drogeriach, a nawet w dużych marketach. Tym, co jednak szczególnie zachęca do zakupu są opinie o ich rzekomej skuteczności, które krążą w mediach społecznościowych.

Koreański rynek kosmetyczny już od lat wyprzedza świat pod względem innowacji: pielęgnacja powstaje tu na podstawie dowodów naukowych, a wykorzystywane technologie czerpią z farmacji i biotechnologii. Ważną rolę odgrywają też aktywne składniki pochodzenia naturalnego, m.in. fermenty drożdży, grzyby i mikroorganizmy.

Ale czy faktycznie koreańskie kosmetyki są tak skuteczne? Sprawdziłam to na własnej skórze.

Kupiłam topowe kosmetyki w Korei. To serum numer 1 na przebarwienia

Nie bez powodu zaczynam właśnie od tego produktu - to on okazał się dla mnie największym zaskoczeniem. Serum Vita C Dark Spot z zieloną mandarynką przez długi czas zajmowało pierwsze miejsce w Korei, zanim zaczęły wypierać je nowsze formuły i technologie. To delikatny kosmetyk stworzony do walki z przebarwieniami - w moim przypadku problemem były te pozostałe po wypryskach i opalaniu.

Kupiłam małą buteleczkę i szczerze mówiąc, nie spodziewałam się cudów - wcześniej testowałam wiele produktów z witaminą C i po żadnym nie zauważyłam trwałych efektów. Tym większe było moje zdziwienie, gdy po kilku tygodniach regularnego stosowania zauważyłam, że nowe przebarwienia naprawdę znikają, a skóra staje się bardziej rozświetlona.

Zachwyciła mnie też sama formuła: lekka, żelowa, błyskawicznie się wchłaniająca. Co ważne, nie wywołała charakterystycznego pieczenia, które często towarzyszy mi przy produktach z witaminą C - mam skórę suchą i wrażliwą. Mogę również potwierdzić, że serum delikatnie wyrównuje koloryt cery.

Nie oczekujmy jednak spektakularnej poprawy w przypadku starych przebarwień - te najpewniej pozostaną na swoim miejscu, jednak wątpię, by jakikolwiek kosmetyk był w stanie całkowicie sobie z nimi poradzić.

Małe opakowanie serum starczyło mi na niemal dwa miesiące archiwum prywatne

Koreańskie kremy z filtrem SPF przodują. Ten produkt zna już chyba cały świat

Zgodnie z zasadami koreańskiej pielęgnacji serum z witaminą C stosuję codziennie rano, a poranną rutynę zawsze kończę kremem z filtrem - niezależnie od tego, czy za oknem świeci słońce, czy jest pochmurno. Chciałabym szczególnie podkreślić, jak ogromne znaczenie ma codzienne używanie SPF nie tylko dla zdrowia skóry, lecz także jej młodego wyglądu. Regularna ochrona przeciwsłoneczna to jeden z ważniejszych sekretów pięknej cery Koreanek.

Istnieje wiele badań potwierdzających, że to właśnie promieniowanie UV jest jednym z kluczowych czynników przyspieszających starzenie skóry. Wiele z tych danych omówiono w przeglądowym artykule "Obecne spostrzeżenia i przyszłe perspektywy ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe (UV): Przyjaciele i wrogowie dla skóry i poza nią", opublikowanym w marcu 2024 roku w Environment International.

Naukowcy zwracają uwagę, że promieniowanie UVA przenika do głębszych warstw skóry, pośrednio uszkadza DNA oraz generuje reaktywne formy tlenu (wolne rodniki). Te niestabilne cząsteczki niszczą lipidy, białka - w tym kolagen i elastynę - oraz materiał genetyczny. Co więcej, UVA bezpośrednio przyczynia się do degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej, aktywując enzymy (MMP), które rozkładają włókna kolagenowe i jednocześnie hamują syntezę nowego kolagenu. Efekt? Utrata elastyczności i przyspieszone starzenie.

Właśnie dlatego tak ważne jest, by nakładać krem z filtrem każdego dnia, a koreańskie SPF-y słyną z tego, że należą do najlepszych na świecie. Sięgnęłam więc po absolutny hit - krem SPF 50+ marki ROUNDLAB z sokiem z brzozy. Na najpopularniejszej koreańskiej stronie z opiniami, hwahae.com, od miesięcy utrzymuje pierwsze miejsce, ze średnią oceną 4,6 na podstawie ponad 27 tys. recenzji.

Krem nie jest szczególnie ciężki, ale też nie ma typowej dla wielu koreańskich SPF-ów żelowej konsystencji. U mnie sprawdził się znakomicie - nawilża, zmiękcza i szybko wtapia się w skórę, nie pozostawiając białego filmu. Jest również świetną bazą pod makijaż. Myślę, że najlepiej sprawdzi się u osób potrzebujących większej dawki nawilżenia, np. przy suchej skórze. Przy cerze tłustej wybrałabym jednak coś lżejszego.

To jeden z najpopularniejszych SPF-ów w Korei archiwum prywatne

Kupiłam viralowe serum z kwasem hialuronowym. Czy się sprawdza?

Ostatnimi kosmetykami, na które skusiłam się podczas zakupów w Korei Południowej, były te do wieczornej pielęgnacji. Nie mogłam przejść obojętnie obok jednego z najpopularniejszych koreańskich produktów wszech czasów - serum z kwasem hialuronowym od Torriden.

Jego głównym składnikiem jest niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który ma za zadanie intensywnie nawilżać i koić skórę "od środka". Konsystencja serum jest lekka, błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia lepkiej warstwy - skóra dosłownie "pije" je w kilka sekund.

Zużyłam już pół buteleczki i rzeczywiście widzę, że wieczorem skóra jest świetnie nawilżona. Jednakże nie zauważyłam długotrwałego nawilżenia. Okazuje się, że w moim przypadku serum nie radzi sobie z głębokim nawodnieniem skóry zimą, w sezonie grzewczym. Może być to kwestia mojej wyjątkowo wymagającej cery, dlatego nie uważam, by produkt był nieskuteczny - po prostu mi się nie sprawdził.

Jednakże ogromnym pozytywnym zaskoczeniem okazały się dla mnie tonizujące płatki do twarzy - absolutny hit, zwłaszcza w podróży. Koreanki bardzo chętnie korzystają z takiej formy tonizacji. W opakowaniu znajduje się zwykle 30 sztuk (mnie wystarczyły na miesiąc), ale dostępne są też większe po 60 czy 90. Każdy płatek jest nasączony tonikiem, wystarczy więc przyłożyć go do skóry, bez pocierania, i poczekać, aż produkt się wchłonie.

Ja wybrałam płatki z kwasem hialuronowym z Daiso - to bardzo tani sklep z szeroką gamą produktów, również kosmetyków. Za opakowanie 30 płatków zapłaciłam około 7 zł, a ich jakość naprawdę mnie zachwyciła. Doskonale tonizują, koją i nawilżają skórę. To świetny produkt do zabrania w podróż - jest lekki i kompaktowy.

Ostatnim produktem jest tonik Torriden z tej samej linii, co serum. Dopiero zaczęłam go testować, więc wciąż ciężko mi cokolwiek powiedzieć o jego skuteczności. Jak na początek jestem jednak bardzo zadowolona - tonik nie podrażnia, koi skórę, ma przyjemną konsystencję i szybko się wchłania. Na długofalowe efekty muszę jednak zaczekać.

Płatki tonizujące okazały się dla mnie wielkim zaskoczeniem archiwum prywatne

Czy faktycznie warto przywozić kosmetyki z podróży do Korei?

Powód, dla którego tylu turystów kupuje masowo kosmetyki w Korei, nie tkwi wyłącznie w ogromnym wyborze (wiele marek i produktów wciąż nie jest dostępnych na polskim rynku), lecz przede wszystkim w cenach. W Polsce koreańskie kosmetyki są często wyraźnie droższe, dlatego wiele osób korzysta z pobytu w Seulu, by zrobić zapasy na kilka miesięcy.

W Korei ceny są niższe, a dodatkowo turyści mogą skorzystać z systemu TAX FREE, czyli zakupu produktów bez podatku VAT - dotyczy to rzeczy, które zamierzamy wywieźć z kraju. W wielu miejscach wystarczy przy kasie okazać paszport, wówczas zapłacimy mniej. Część sklepów działa jednak w innym modelu - podatek płacimy przy zakupie, ale jego zwrot otrzymujemy na lotnisku w specjalnych maszynach. W takim przypadku koniecznie trzeba zachować paragony, bo bez nich zwrot nie będzie możliwy.

