Makijaż odmładzający na święta. Proste triki, które odejmują lata

Makijaż na święta może dodać blasku, ale też odjąć kilka lat. Wystarczą drobne triki, by twarz wyglądała świeżo, promiennie i naturalnie odmłodzona. Podpowiadamy, na czym warto się skupić, by w świąteczne dni czuć się pewnie i olśniewająco.

Uśmiechnięta kobieta z jasnymi włosami w białym swetrze, siedząca na tle bogato udekorowanej choinki ozdobionej czerwonymi i złotymi bombkami oraz światełkami.
Odmładzający makijaż na święta. Proste patenty, które działają123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Sekret odmładzającego efektu: światło, nawilżenie, miękkie linie
  2. Baza pod makijaż: "szkło" pod taflę
  3. Róż i bronzer: soczysty policzek zamiast ostrego konturu
  4. Oczy: miękkie przejścia i "lifting" w zewnętrznym kąciku
  5. Usta: satyna zamiast matu
  6. Pudru używaj jak korektora, nie jak kołdry
  7. Palety barw: co na polskie, zimowe światło
  8. Najczęstsze błędy i szybkie ratunki

Sekret odmładzającego efektu: światło, nawilżenie, miękkie linie

Makijaż, który realnie odmładza, nie walczy ze zmarszczkami, tylko odwraca od nich uwagę. Robi to trzema ruchami:

  • zatrzymuje wodę w naskórku
  • rozprasza światło na powierzchni skóry
  • redukuje twarde kontrasty

To znaczy, że zanim sięgniesz po podkład, przygotowujesz cerę jak do dobrego zdjęcia - gładką, elastyczną i lekko lśniącą. Im mniej faktury kosmetyków, tym lepiej układają się na skórze w ciągu długiego, świątecznego dnia.

Wieczorem postaw na łagodne wygładzenie i kojenie. Delikatny tonik z PHA lub kwasem mlekowym wyrówna powierzchnię, a na to serum z pantenolem, peptydami lub niacynamidem i odżywczy krem. Rano skóra będzie jędrniejsza i bardziej plastyczna, więc użyjesz mniej podkładu. Jeśli masz tendencję do obrzęków, dodaj pięciominutowy, chłodny kompres pod oczy i krótki drenaż: przesuwaj opuszki od skrzydełek nosa ku skroniom i w dół do linii żuchwy.

Aby wizualnie odmłodzić twarz warto skorzystać z kilku prostych, makijażowych trików
Aby wizualnie odmłodzić twarz warto skorzystać z kilku prostych, makijażowych trików123RF/PICSEL

Baza pod makijaż: "szkło" pod taflę

Zacznij od cienkiej warstwy kremu nawilżającego, zostaw skórę lekko wilgotną i wklep rozświetlającą bazę bez drobin. Jej zadaniem nie jest brokat, lecz subtelna poświata, która zmiękcza pory i mikrobruzdy. Tylko w strefie T użyj kropli bazy wygładzającej, jeśli masz widoczne pory; zbyt duża ilość silikonu postarza, bo tworzy sztywną maskę.

Odmładzające jest półprzezroczyste krycie. Wybierz formułę o satynowym wykończeniu i nałóż niewielką ilość od środka twarzy na zewnątrz, wprasowując zwilżoną gąbką lub pędzlem typu duo-fibre. Zamiast dokładać kolejne warstwy, posłuż się korektorem punktowo: skrzydełka nosa, kąciki ust, pojedyncze zaczerwienienia. Pod oczami sięgnij po lekki korektor rozświetlający, o pół tonu jaśniejszy od skóry, wklepany cienko i utrwalony odrobiną pudru tylko w załamaniu doliny łez. Nadmiar produktu w tej strefie przyczynia się do efektu postarzenia.

Róż i bronzer: soczysty policzek zamiast ostrego konturu

Najbardziej odmładzają kremowe róże w odcieniach brzoskwini, róży malinowej lub przygaszonej moreli. Aplikuj je wyżej niż zwykle. Na szczyt policzka, pociągnięte delikatnie ku skroni. To optycznie unosi rysy i dodaje "krwi w policzkach". Jeśli lubisz modelowanie, sięgnij po kremowy bronzer ton jaśniejszy niż w makijażu letnim i rozetrzyj go szerokim pędzlem pod kością policzkową, przy linii włosów i lekko wzdłuż żuchwy. Matowe, chłodne kontury wymieniamy na miękką, ciepłą mgiełkę.

Po 40.-50. roku życia najlepszy jest płynny lub kremowy rozświetlacz o wykończeniu tafli. Wklep go w szczyty kości policzkowych, na łuk kupidyna i minimalnie na czubek brody. Unikaj grzbietu nosa, jeśli kształt jest wyrazisty; uwaga też na czoło, gdzie drobinki łatwo osiadają w zmarszczkach mimicznych. Rozświetlenie ma oddychać razem z twarzą, nie tworzyć stałego, błyszczącego placka.

Starsza kobieta z długimi, siwymi włosami ubrana w jasny sweter trzyma w jednej ręce pędzelek do makijażu, a w drugiej otwartą puderniczkę, na tle brązowej ściany, z delikatnym uśmiechem na twarzy.
Czasem wystarczy jasny róż i odrobina rozświetlacza na policzku, by całość zyskała blask i lekkość123RF/PICSEL

Oczy: miękkie przejścia i "lifting" w zewnętrznym kąciku

Cień o satynowym wykończeniu w kolorze szampana lub jasnego taupe nałóż na ruchomą powiekę, a w załamanie wprowadź neutralny beż lub mleczną kawę. Wszystko rozetrzyj ku skroni, rysując delikatne skrzydełko, to wizualnie otwiera spojrzenie. Zamiast czarnej kreski wybierz ciemnobrązową lub śliwkową kredkę i rozetrzyj ją przy samej linii rzęs. Dolną powiekę pozostaw w spokoju albo wzmocnij tylko zewnętrzny kącik. Maskarę nakładaj bliżej nasady niż na końcówki, skupiając się na uniesieniu rzęs; to daje efekt gęstości bez ciężaru.

Zamiast rysować twardą ramę brwi, dorysuj brakujące włoski cienką kredką i przeczesz żelem. Brwi zbyt ciemne lub równe jak od linijki usztywniają wyraz twarzy. Lekko rozświetl skórę tuż pod łukiem brwiowym - to detal, który działa jak minilifting.

Usta: satyna zamiast matu

Matowe pomadki pięknie wyglądają na zdjęciach, ale w realu podkreślają suchość. Na święta wybierz satynowe, kremowe formuły. Konturuj usta kredką ton w ton, rozcierając linię do środka, a następnie nałóż pomadkę i punkt błyszczyka na środek dolnej wargi. Jeśli chcesz czerwieni, postaw na cieplejszy, koralowo-wiśniowy ton - bardziej rozświetla cerę niż chłodna, czysta czerwień.

Pudru używaj jak korektora, nie jak kołdry

Oprósz delikatnie tylko strefę T i okolice pod oczami, gdzie korektor lubi migrować. Całość scal na koniec mgiełką nawilżającą. Po minucie, gdy warstwy siądą, delikatnie dotknij gąbką miejsc, które wymagają wygładzenia. To trik, który wymazuje pudrowość i dodaje efekt "drugiej skóry".

Palety barw: co na polskie, zimowe światło

  • Chłodne, dzienne światło podkreśla szarości, więc makijaż odmładzający potrzebuje odrobiny ciepła.
  • Róż brzoskwiniowo-różany, bronzer w kolorze mlecznej kawy, rozświetlacz szampański zamiast srebrnego i usta w tonacji koralowego nude to zestaw, który rzadko się myli.
  • Gdy sięgasz po chłodne cienie (grafit, śliwkę), zestaw je z cieplejszym policzkiem lub ustami, by złamać surowość.

Jeżeli masz tylko kwadrans, zrezygnuj z pełnego konturowania. Po nawilżeniu nałóż krem tonujący, punktowo korektor, kremowy róż i odrobinę rozświetlacza. Oczy podkreśl jednym cieniem w szampanie i rozetrzyj brązową kredkę przy górnej linii rzęs. Wytuszuj, ułóż brwi żelem, nałóż satynową pomadkę. Dotknij pudrem jedynie skrzydełka nosa i brodę, scal mgiełką. To baza, którą zrobisz szybko, a efekt "minus kilka lat" jest bardzo wiarygodny.

Uśmiechnięta kobieta w okularach i niebieskim swetrze stoi przed udekorowaną choinką oświetloną świątecznymi lampkami i ozdobami.
Makijaż pełen blasku i świeżości na świąteczne dni123RF/PICSEL

Przy cerze wrażliwej unikaj silnych perfum w bazach i rozświetlaczach. Naczynka lubią zielonkawy primer nakładany punktowo przed podkładem - neutralizuje rumień bez grubej warstwy. Skóra sucha kocha tzw. sandwich: esencja, serum hialuronowe, lekki krem, a na to podkład w mikrodawce. Jeżeli czujesz ściągnięcie w połowie dnia, nie dokładamy pudru. Przyciśnij chusteczką nadmiar, wklep kroplę kremu i mgiełkę; makijaż ożyje bez pogrubiania.

Najczęstsze błędy i szybkie ratunki

Za jasny korektor pod okiem tworzy białe pandy. Rozwiązanie: odcień zbliżony do skóry, a rozświetlenie bierzemy z tekstury, nie z koloru. Zbyt matowa twarz wygląda płasko, dodaj kroplę rozświetlającej bazy zmieszaną z kremem i wklep w policzki. Nadmierne konturowanie w chłodnych brązach rysuje zmęczenie, wymień na cieplejszy bronzer i kremowy róż. Brokat na powiece osiada w zmarszczce, wybierz satynę. Pękająca czerwień? Obrysuj usta kredką i wypełnij nią całość jak podkładem, dopiero potem pomadka.

Tuż przed wyjściem przyciśnij twarz czystą, miękką chusteczką w strefie T - odbierzesz nadmiar sebum bez psucia tafli. Wewnętrzny kącik oka muśnij cielistą kredką na linii wodnej, oczy otworzą się i zniknie zaczerwienienie. Przed zdjęciami przeciągnij szczoteczką po brwiach i dodaj pół kropli błyszczyka na środek dolnej wargi - to detale, które odmładzają w sekundę.

Odmładzający makijaż świąteczny to sztuka rezygnacji z nadmiaru. Stawiasz na nawilżenie i elastyczność, lekkie satyny zamiast mocnych matów, kremowe formuły zamiast sypkich. Rozświetlenie jest taflą, nie drobiną; policzek - żywy, niewykonturowany na ostro; oko - otwarte miękką kreską. Taki zestaw nie tylko lepiej wygląda na żywo i na zdjęciach, ale przede wszystkim sprawia, że czujesz się sobą. A to właśnie ten rodzaj blasku najbardziej odejmuje lat.

