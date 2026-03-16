Dlaczego dojrzała skóra po zimie wygląda tak kiepsko?

Kosmetyki do skóry dojrzałej cieszą się w drogeriach największych zainteresowaniem. Wykorzystuje się w nich coraz to nowsze, bardziej zaawansowane technologie, które mają sprostać oczekiwaniom wymagających kobiet. Nic dziwnego - podaje się, że już po 30. roku życia zachodzą procesy polegające na spowolnieniu metabolizmu komórkowego, skóra stopniowo traci kolagen, elastynę i kwas hialuronowy.

W efekcie obserwowane są zmiany w postaci wiotczenia, suchości, nowych zmarszczek, a nawet zmiany owalu twarzy. Na tempo ich zachodzenia wpływa natomiast dieta, poziom nawodnienia, styl życia, stres i oczywiście - stosowana pielęgnacja. Kobiety są tego coraz bardziej świadome i przykładają się do regularnego dbania o skórę, jednak zdarza się, że mimo stosowania skutecznych, profesjonalnych kosmetyków, skóra po zimie bywa w wyjątkowo opłakanym stanie.

Dzieje się tak nie tylko przez niskie temperatury na zewnątrz, ale również suche powietrze w pomieszczeniach, a także żywność przetworzoną i niedostateczną ilość płynów przyjmowanych w ciągu dnia. Skóra bywa wówczas bardziej reaktywna, szorstka, niekiedy nawet ma tendencję do łuszczenia, a zaczerwienienia wyraźnie się odznaczają.

Aby wspomóc jej regenerację, dogłębnie odżywić, nawilżyć i poprawić jej wygląd, warto przeprowadzić kuracje, które szybciej i skuteczniej pomogą odzyskać jej blask. Jakie zatem zabiegi pielęgnacyjne z wykorzystaniem ogólnodostępnym, niedrogich produktów, każda dojrzała kobieta powinna wykonać na przedwiośniu?

Poza kosmetykami nawilżającymi, nie zapomnij również o kremie pod oczy

Pielęgnacja dojrzałej skóry na przedwiośniu

Złuszczanie i tonizacja

Zanim zabierzesz się za aplikowanie kosmetyków, musisz odpowiednio przygotować skórę - oczyścić ją i wspomóc usuwanie martwej warstwy. Dwa razy w tygodniu stosuj peeling enzymatyczny, który delikatnie rozpuści zrogowaciały naskórek, a po zmyciu pozostawi skórę gładką, miękką, promienną i bardziej napiętą. Kolejnym ważnym krokiem będzie natomiast tonizacja - zaopatrz się w tonik do skóry dojrzałej - np. z witaminą C i przemywaj nim twarz nie tylko po wykonanym peelingu, ale każdego dnia. Taki produkt przywróci skórze właściwe pH, nawilży ją i wzmocni jej płaszcz hydrolipidowy.

Nawilżanie, nawilżanie i jeszcze raz nawilżanie

Każdy rodzaj skóry, a w szczególności dojrzała, po zimie potrzebuje solidnej dawki nawilżenia. Kremy i sera dedykowane paniom w średnim wieku, w swojej łazience powinna mieć każda dojrzała kobieta. Mogą one jednak okazać niewystarczające, dlatego na przedwiośniu warto dodatkowo wspomóc przesuszony naskórek. Sięgnij więc po olejki jak również treściwsze produkty do pielęgnacji twarzy (np. z masłem shea, olejem migdałowym) i stosuj je na noc, najlepiej poprzez nakładanie dość grubej warstwy. Z kolei każdego poranka obowiązkowo smaruj twarz nawilżającym kremem chroniącym przed promieniowaniem UVA i UVB - z wysokim filtrem przeciwsłonecznym SPF 50. Taki produkt zapobiegnie powstawaniu przebarwień, podrażnień ale również opóźni pojawianie się zmarszczek.

Odpowiednio przeprowadzona pielęgnacja na przedwiośniu zaowocuje znacznie lepszym wyglądem skóry i przygotuje ją do letnich temperatur

Jak zregenerować skórę dojrzałą po zimie i przygotować ją na sezon letni?

Na przedwiośniu nawilżanie skóry jest kluczowe, ale to nie wszystko. Cery dojrzałe potrzebują wówczas również składników, które będą stymulowały produkcję kolagenu i elastyny. Warto zaopatrzyć się w produkty zawierające kwas hialuronowy, koenzym Q10 i witaminę C. Ten pierwszy poza tym, że dogłębnie nawilży, aplikowany regularnie będzie także przyczyniał się do zwiększania ilości kolagenu i elastyny w skórze. Koenzym Q10 z kolei ochroni przed stresem oksydacyjnym, natomiast witamina C poza tym, że będzie działać przeciwstarzeniowo, rozjaśni i ujędrni cerę, a także poprawi jej koloryt.

Przynajmniej dwa razy w tygodniu warto również poświęcić nieco więcej czasu na wieczorną pielęgnację i wykonać maseczkę dogłębnie nawilżającą - taką przeznaczoną dla dojrzałych cer możesz kupić w drogerii lub zrobić samodzielnie. Wykorzystaj:

1 łyżkę miodu naturalnego,

1 łyżkę jogurtu naturalnego lub ¼ awokado,

łyżeczkę oliwy z oliwek,

kilka kropel soku z cytryny.

Składniki wymieszaj, a następnie nałóż na twarz i pozostaw na co najmniej 20 minut. Po tym czasie dokładnie zmyj wodą. Maseczkę miodową stosuj jaki przedostatni etap wieczornej pielęgnacji, przed nałożeniem serum i kremu.

