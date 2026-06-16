Spis treści: Dlaczego pięty szybko znów stają się szorstkie? Dlaczego moment po kąpieli jest tak ważny? Krem z mocznikiem. Jak działa? Jakie stężenie mocznika wybrać? Jak prawidłowo pielęgnować pięty? Kiedy należy zgłosić się do specjalisty?

Dlaczego pięty szybko znów stają się szorstkie?

Skóra na piętach ma zupełnie inną budowę niż na większości ciała. Jest znacznie grubsza i praktycznie pozbawiona gruczołów łojowych, które naturalnie chronią przed utratą wilgoci. Z tego powodu dużo szybciej się przesusza.

Do tego dochodzi codzienny nacisk podczas chodzenia. Organizm reaguje na tarcie i obciążenie, tworząc coraz grubszą warstwę naskórka. To naturalny mechanizm ochronny, ale gdy skóra jest odwodniona, zaczyna robić się twarda i mało elastyczna.

Na pogorszenie stanu pięt wpływają także:

częste chodzenie boso,

noszenie klapek i sandałów,

gorące kąpiele,

klimatyzacja i suche powietrze,

źle dobrane obuwie,

brak regularnego nawilżania,

agresywne ścieranie skóry tarką.

To ostatnie jest szczególnie problematyczne. Mocne i częste usuwanie zrogowaciałego naskórka może pobudzać skórę do jeszcze intensywniejszego rogowacenia. W rezultacie pięty szybko znów stają się twarde.

Dlaczego moment po kąpieli jest tak ważny?

Po kąpieli skóra staje się bardziej miękka i lepiej przepuszcza składniki aktywne zawarte w kosmetykach. Ciepła woda rozluźnia zrogowaciały naskórek, dzięki czemu krem może działać skuteczniej.

Najważniejsze są pierwsze minuty po osuszeniu stóp. Wtedy w skórze nadal znajduje się wilgoć, którą można "zamknąć" odpowiednim preparatem. Jeśli odczekamy kilkanaście minut, woda zacznie odparowywać, a efekt nawilżenia będzie dużo słabszy.

Dlatego podolodzy często zalecają nakładanie kremu maksymalnie do 3-5 minut po kąpieli stóp.

Warto przy tym pamiętać, że stopy nie powinny być całkowicie mokre. Najlepiej delikatnie osuszyć je ręcznikiem i od razu zastosować preparat regenerujący.

Krem z mocznikiem. Jak działa?

Mocznik to jeden z najlepiej przebadanych składników stosowanych w pielęgnacji suchej i zrogowaciałej skóry. Naturalnie występuje także w ludzkim organizmie i jest częścią tzw. naturalnego czynnika nawilżającego skóry.

Jego działanie polega przede wszystkim na wiązaniu wody w naskórku. Dzięki temu skóra staje się bardziej miękka, elastyczna i mniej podatna na pękanie.

Mocznik działa równolegle na kilku płaszczyznach, począwszy od intensywnego nawilżenia i zmiękczenia twardego naskórka, przez wygładzenie skóry, aż po wsparcie regeneracji pękających pięt. Dzięki niemu składniki aktywne przenikają głębiej, a usuwanie zrogowaceń staje się praktycznie bezwysiłkowe.

Dużą zaletą kremów z mocznikiem jest to, że działają stopniowo. Nie dają wyłącznie krótkiego efektu wygładzenia, ale długofalowo poprawiają kondycję skóry przy regularnym stosowaniu.

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Jakie stężenie mocznika wybrać?

To właśnie stężenie mocznika decyduje o tym, jak działa kosmetyk.

5-10 proc. mocznika

Takie kremy działają głównie nawilżająco i ochronnie. Sprawdzają się przy lekkim przesuszeniu skóry oraz do codziennej pielęgnacji stóp, które nie mają dużych zrogowaceń.

To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą przede wszystkim zapobiegać szorstkości pięt.

15-20 proc. mocznika

To najczęściej polecane stężenie do pielęgnacji pięt. Kremy z taką zawartością mocznika nie tylko nawilżają, ale też wyraźnie zmiękczają zrogowaciały naskórek.

Sprawdzają się przy:

szorstkich piętach,

przesuszonej skórze,

pierwszych pęknięciach,

tendencji do rogowacenia.

Regularne stosowanie zwykle daje widoczną poprawę już po kilku dniach.

30-50 proc. mocznika

To preparaty o silnym działaniu złuszczającym. Stosuje się je głównie przy bardzo grubych zrogowaceniach, modzelach oraz mocno popękanych piętach.

Tak wysokie stężenia powinny być używane ostrożnie i zazwyczaj punktowo. Zbyt częste stosowanie może prowadzić do podrażnienia skóry.

W codziennej pielęgnacji większości osób najlepiej sprawdza się krem z 15-20% mocznika.

Jak prawidłowo pielęgnować pięty?

Najlepsze efekty daje regularna pielęgnacja, a nie sporadyczne "ratowanie" skóry przed latem.

Wieczorem warto wykonać prosty schemat:

Krótka kąpiel lub prysznic, Delikatne osuszenie stóp, Nałożenie kremu z mocznikiem, Założenie bawełnianych skarpetek na noc

Skarpetki pomagają ograniczyć utratę wilgoci i wzmacniają działanie kosmetyku.

Raz lub dwa razy w tygodniu można dodatkowo delikatnie usunąć martwy naskórek tarką lub peelingiem, ale bez mocnego tarcia. Zbyt agresywne ścieranie zwykle przynosi odwrotny efekt.

Bardzo ważne jest także odpowiednie obuwie. Twarde podeszwy i cienkie klapki zwiększają nacisk na pięty i nasilają rogowacenie skóry.

Kiedy należy zgłosić się do specjalisty?

Jeśli pięty są bardzo popękane, bolesne albo pojawia się zaczerwienienie czy stan zapalny, nie warto zwlekać z wizytą u podologa lub dermatologa.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z cukrzycą, problemami krążeniowymi oraz neuropatią. Nawet niewielkie pęknięcia skóry mogą u nich prowadzić do poważniejszych problemów.

W wielu przypadkach odpowiednio dobrany krem z mocznikiem i regularna pielęgnacja wystarczą jednak, by pięty stały się wyraźnie gładsze i miękkie nie tylko "na chwilę", ale na dłużej.





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