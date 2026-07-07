Spis treści: Dlaczego warto moczyć stopy w gorczycy? Jak zrobić kąpiel stóp z gorczycą krok po kroku? Kiedy lepiej zrezygnować z kąpieli w gorczycy? Przeciwwskazania

Dlaczego warto moczyć stopy w gorczycy?

Gorczyca od wieków wykorzystywana była nie tylko w kuchni, ale również w medycynie ludowej. Jej nasiona są bogate w synigrynę, która po kontakcie z wodą przekształca się w substancję o delikatnym działaniu rozgrzewającym. To właśnie ona odpowiada za uczucie ciepła, które odczuwamy podczas kąpieli stóp z tym dodatkiem. Właśnie dlatego dawniej ten domowy sposób był remedium na zimne stopy i sposobem na poprawę miejscowego krążenia.

Ciepła kąpiel sama w sobie rozszerza naczynia krwionośne i poprawia ukrwienie skóry stóp. Dodatek gorczycy do moczenia nóg potęguje uczucie ciepła, co przynosi wyraźną ulgę po całym dniu. Taki zabieg sprzyja również rozluźnieniu mięśni i zmniejsza uczucie ciężkości nóg. Pomaga też wyciszyć się przed snem.

Gorczyca zawiera związki siarkowe, które wykazują działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Hamują rozwój niektórych drobnoustrojów, które są przyczyną przykrego zapachu stóp. Ich działanie wspiera pielęgnację skóry, zmiękczając ją przed kolejnymi zabiegami.

Jak zrobić kąpiel stóp z gorczycą krok po kroku?

Przygotowanie takiej kąpieli jest bardzo proste. Na początek wsyp 2-3 łyżki zmielonej gorczycy do litra wrzątku. Wysoka temperatura wydobędzie z proszku cenne związki. Następnie dolej jeszcze 3-4 litry chłodniejszej wody tak, by osiągnąć temperaturę około 37-40 stopni Celsjusza. Woda nie powinna być gorąca, ponieważ mogłaby podrażnić skórę.

W roztworze zanurz stopy tak, by woda sięgała przynajmniej kostek. Aby nie podrażnić skóry, mocz nogi w gorczycy około 10-15 minut. Taki czas zazwyczaj wystarcza, by odczuć efekt rozgrzania i odprężenia, a jednocześnie nie narażać skóry na zbyt długi kontakt z substancjami zawartymi w gorczycy. Po zakończeniu kąpieli osusz stopy miękkim ręcznikiem i nałóż krem nawilżający. Ciepłe skarpety pomogą utrzymać efekt rozgrzania jeszcze przez dłuższy czas.

Kąpiel z gorczycą nie powinna być wykonywana codziennie. W zupełności wystarczy stosować ją okazjonalnie, na przykład po intensywnym wysiłku lub wtedy, gdy stopy są wyjątkowo zmęczone i wychłodzone.

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Kiedy lepiej zrezygnować z kąpieli w gorczycy? Przeciwwskazania

Choć jest to naturalna metoda, nie będzie odpowiednia dla każdego. Gorczyca zawiera substancje mogące działać drażniąco na skórę. Dlatego z kąpieli powinny zrezygnować osoby z ranami, otarciami, pęcherzami, aktywnymi stanami zapalnymi czy egzemą.

Ostrożność powinny zachować również osoby cierpiące na alergię na gorczycę lub inne rośliny z rodziny kapustowatych. W ich przypadku kontakt ze skórą może wywołać reakcję uczuleniową.

Kąpieli nie zaleca się także osobom z zaburzeniami czucia, między innymi w przebiegu cukrzycy. Mogą one nie odczuwać odpowiednio temperatury wody, co zwiększa ryzyko poparzenia. W razie przewlekłych chorób naczyń, problemów z krążeniem lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa takiego zabiegu warto wcześniej skonsultować się z lekarzem.





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