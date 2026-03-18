Spis treści: Katarzyna: efekt "wow" w pięć minut Monika: mistrzyni naturalnego wyglądu Ewa: trwałość i elegancja w jednym Agnieszka: niezawodna prostota Jak znaleźć swój idealny odcień? Mała ściągawka

Katarzyna: efekt "wow" w pięć minut

- Mój poranny makijaż to wyścig z czasem, ale nie rezygnuję z efektu świeżych, pełnych ust - mówi Katarzyna. Jej niezawodny sposób to trio idealne. - Najpierw delikatnie obrysowuję usta konturówką Charlotte Tilbury Lip Cheat w kultowym odcieniu Pillow Talk. Następnie wklepuję kremową pomadkę Bobbi Brown Crushed Lip Color w kolorze 15, a na sam środek warg nanoszę odrobinę błyszczyka Fenty Beauty Gloss Bomb (odcień Fenty Glow). Dzięki temu usta wydają się pełniejsze, a cała twarz nabiera zdrowego blasku, nawet jeśli mam na makijaż dosłownie chwilę.

Monika: mistrzyni naturalnego wyglądu

- Rano liczy się dla mnie szybkość i naturalność - przyznaje Monika. Jej "lip combo" jest więc banalnie proste i skuteczne. - Wszystko, czego potrzebuję, to nawilżający Burt's Bees Tinted Lip Balm w odcieniu Rosy Dawn oraz pomadka Clinique Pop Lip Colour + Primer w kolorze Pop Pink. Kiedy mam chwilę więcej, dodaję na środek ust kropelkę błyszczyka NYX Butter Gloss (Crème Brulee), żeby dodać im soczystości. To połączenie wygląda niezwykle naturalnie, a jednocześnie odejmuje lat i dodaje twarzy lekkości.

Ewa: trwałość i elegancja w jednym

- Moje usta muszą wyglądać nienagannie przez wiele godzin, ale nie mogę poświęcać na ich malowanie wieków - tłumaczy Ewa. Jej sposób to równowaga między praktycznością a elegancją. - Zaczynam od wodoodpornej konturówki Laura Geller Beauty Modern Classic w odcieniu Natural, którą czasem wypełniam całe usta, by stworzyć trwałą bazę. Na to nakładam klasyczną pomadkę Lancôme L'Absolu Rouge (264 Rose Lancôme). Całość wykańczam muśnięciem olejku Clarins Instant Light Lip Comfort Oil (04 Honey), który daje piękny, szklany blask.

Agnieszka: niezawodna prostota

- Lubię proste i skuteczne rozwiązania, które nigdy mnie nie zawodzą - mówi Agnieszka. Jej ulubiony zestaw to połączenie pielęgnacji z kolorem. - Na co dzień sięgam po maskę Laneige Lip Sleeping Mask w wersji Berry, która świetnie nawilża. Kolor dodaję pomadką Revlon Super Lustrous w odcieniu Cherries in the Snow, a dla dodatkowego blasku czasem sięgam po błyszczyk Essence Shine Shine Shine (04 Cherry Jam). Taki zestaw daje ustom zdrowy, świeży wygląd, który trwa cały dzień bez wysiłku.

Jak znaleźć swój idealny odcień? Mała ściągawka

Dobór odpowiedniego koloru pomadki i konturówki potrafi zdziałać cuda - podkreślić naturalne piękno i sprawić, że twarz będzie wyglądać na bardziej wypoczętą. Oto kilka prostych wskazówek:

• Jeśli twoja cera ma ciepłe, złociste lub oliwkowe tony, sięgaj po ciepłe róże, korale oraz brązy z czerwonym pigmentem. Konturówka w odcieniu brzoskwiniowego beżu lub łososia idealnie podkreśli kształt ust bez przerysowanego efektu.

• Przy chłodnej, porcelanowej cerze z różowymi podtonami strzałem w dziesiątkę będą malinowe róże, fuksje i chłodne odcienie nude. Idealna konturówka to ta w tonacji chłodnego, zgaszonego różu.

• Posiadaczki cery neutralnej mają największe pole do popisu. Pasować im będą zarówno ciepłe, jak i chłodne odcienie - od brudnego różu, przez beże, aż po delikatne czerwienie. Ważne, by konturówka była o ton ciemniejsza od pomadki, co pięknie wymodeluje usta.

