Trening mobility, czyli jak sama nazwa wskazuje trening mobilnościowy, mobilizacyjny to zestaw ćwiczeń skupiających się na poprawie zakresu ruchu w stawach, elastyczności mięśni i kontroli nerwowo-mięśniowej. Zwiększa on ogólną sprawność i pomaga zapobiegać kontuzjom, łącząc elementy rozciągania z płynnymi, świadomymi ruchami. Trening mobility przeznaczony jest dla każdego - zarówno osób początkujących jak i sportowców, którym może pomóc osiągać coraz lepsze wyniki.

Czym jest mobilność ciała?

Mobilność ciała to, mówiąc najprościej, jego zdolność do świadomego i bezbolesnego wykonania określonego ruchu. Dla prawidłowej mobilności potrzebujemy zarówno zdrowo funkcjonującego układu nerwowego jak i pracy mięśni oraz ścięgien. Niestety, siedzący tryb życia sprawia, że ulegają one skróceniu, a zakres ruchu jest ograniczony. Efektem tego stanu rzeczy są przykurcze, zwyrodnienia i dolegliwości bólowe.

W przypadku osób aktywnych fizycznie mobilność jest kluczowa dla optymalnej techniki wykonywanych ćwiczeń, maksymalizacji ich efektów oraz właściwej regeneracji ciała i zapobiegania kontuzjom.

Trening mobility: Najważniejsze zalety

Bardzo często mobilność mylona jest z elastycznością, a trening mobility ze stretchingiem. Warto pamiętać, że rozciąganie skupia się na jednym aspekcie mobilności - wydłużaniu mięśni i ścięgien. Trening mobility angażuje wszystkie elementy, odpowiedzialne za pełen zakres ruchu w obrębie stawów - wpływa więc nie tylko na elastyczność, ale także na siłę, dynamikę i równowagę. Dlatego jest tak istotny!

Ogromnym plusem treningu mobility jest fakt, że może wykonywać go w zasadzie każdy, bez względu na poziom zaawansowania. Co ważne, mobilność możemy ćwiczyć zarówno na siłowni czy w klubach fitness jak i w domu. Trening mobility składa się z:

stretchingu w wydaniu statycznym (utrzymywanie pozycji w danym czasie),

stretchingu w wydaniu dynamicznym (pulsacyjne, pogłębiane ruchy),

PNF (z ang. proprioceptive neuromuscular facilitation), czyli metody stretchingu, wywodzącej się z fizjoterapii i polegającej na pracy wzdłuż skośnych osi ruchu,

techniki automasażu, który wykonuje się przy pomocy rollerów lub piłek,

ćwiczeń z taśmami i gumami oporowymi,

pracy z ciężarem własnego ciała.

To, jak będzie wyglądał nasz trening mobility zależy tylko od nas, od poziomu naszej sprawności fizycznej oraz indywidualnych celów treningowych.

Najważniejsze zalety treningu mobility to:

utrzymanie prawidłowej postawy ciała,

zachowanie pełnej sprawności ruchowej przez dłuższy okres życia,

ochrona przed dolegliwościami bólowymi i kontuzjami stawów,

zapobieganie efektom siedzącego trybu życia,

zmniejszenie odczucia zmęczenia.

U osób, które już dbają o aktywność fizyczną, mobility:

wspomaga prawidłową technikę ćwiczeń,

poprawia ukrwienie i dotlenienie mięśni,

zwiększa zdolność do regeneracji,

zmniejsza ryzyko kontuzji,

zwiększa efektywność ćwiczeń.

Cztery najlepsze ćwiczenia mobility. Zrobisz je w domu

Aby zacząć ćwiczyć mobility, nie musimy wcale wykupywać karnetu na siłownię czy do klubu fitness. Ćwiczenia te bezpiecznie możemy wykonywać w domu. Od czego warto zacząć?

Otwieranie bioder

Trening mobility warto zacząć od otwierania bioder. Aby wykonać ten ruch, należy jedną nogę oprzeć pod kątem 90 stopni na podwyższeniu, a drugą pozostawić na podłodze w spoczynku.

Wykroki z pogłębianiem ruchu

Drugim ćwiczeniem są wykroki z pogłębianiem ruchu. Aby wykonać to ćwiczenie, należy zrobić niski wykrok z jedną nogą do przodu, podparty dwoma rękoma w linii barków. Przy wykroku prawej nogi, obie ręce powinniśmy ustawić po lewej stronie ciała.

Automasaż rollerem przynosi ulgę o napięć i poprawia mobilność 123RF/PICSEL

Dotykanie palców u stóp w pozycji siedzącej lub stojącej

Świetnym ćwiczeniem na mobilność jest dotykanie palców u stóp w pozycji siedzącej lub stojącej. Pierwsza pozycja mobilizuje mięśnie ud oraz pośladków, druga pomaga wzmocnić mięśnie stóp i łydek, poprawić elastyczność, krążenie oraz łagodzić napięcia. Aby wykonać ćwiczenie należy usiąść wygodnie np. na krześle i pochylić się w stronę stóp lub wykonać ten sam ruch z pozycji stojącej.

Rolowanie łydki w podporze tyłem

Na koniec tego krótkiego treningu warto wykonać rolowanie łydki w podporze tyłem, które świetnie mobilizuje staw skokowy. Do tego ćwiczenia potrzebny nam będzie wałek do rolowania, który wkładamy pod łydkę i wykonujemy ruchy od 2-3 cm nad ścięgnem Achillesa do 2-3 cm pod dołem podkolanowym.

Wspomniane ćwiczenia należy wykonywać 2-3 razy dziennie w seriach trwających maksymalnie dziesięć minut. Trening mobility można wydłużać, gdy ruchomość stawów ulegnie poprawie.

