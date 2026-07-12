Spis treści: Monica Bellucci promuje nowy film. Zachwyca promienną cerą Monica Bellucci zachwyca promienną cerą. Oto urodowy trik rodowitej Włoszki "Nie ma nic lepszego". Tak Bellucci dba o zdrową cerę

Monica Bellucci promuje nowy film. Zachwyca promienną cerą

Monica Bellucci promuje nowy film "Histoires de la Nuit". Z tej okazji pojawiła się w Paryżu podczas specjalnego eventu poświęconego produkcji. Włoska aktorka jak zawsze zachwyciła promiennym wyglądem. Gwiazda nigdy nie korzystała z zabiegów medycyny estetycznej - stawia na proste rytuały, które odpowiednio pielęgnują cerę. Sekret wiecznej młodości? Wieczorna rutyna z pewnością w tym pomaga.

Monica Bellucci podczas sesji promującej film "Histoires de la Nuit" Abdullah Firas/ABACA East News

Monica Bellucci zachwyca promienną cerą. Oto urodowy trik rodowitej Włoszki

Jak aktorka dba o dojrzałą cerę? Pomaga jej w tym wieczorny rytuał pielęgnacyjny, który nie jest skomplikowany. Wystarczy wygospodarować zaledwie kwadrans, a twarz odwdzięczy się zdrowym wyglądem. Bellucci stawia na dokładne oczyszczanie cery. Dokładnie zmywa makijaż, a później serwuje skórze nawilżające serum i krem. Wybiera delikatne formuły, ponieważ jak wyznała kiedyś - jej skóra jest delikatna. W jej kosmetyczce znajdują się przede wszystkim kosmetyki naturalne. Zdarza się, że zamiast kremu wybiera olejki, m.in. migdałowy czy ryżowy. Pamięta też o kosmetyku nawilżającym i wygładzającym usta. Aktorka szczególnie dba o ten etap pielęgnacji - wyznała niegdyś, że ta część twarzy jest dla niej najważniejsza.

W ciągu dnia aktorka pamięta, by stosować krem z filtrem przeciwsłonecznym. Wiosną i latem to absolutny must-have, który chroni cerę przed szkodliwym działaniem słońca.

"Nie ma nic lepszego". Tak Bellucci dba o zdrową cerę

Jednak to nie kosmetyki są najważniejszym punktem dbania o cerę. Monica Bellucci nie ukrywa, że największym sprzymierzeńcem jest w tej kwestii zdrowy sen. Gwiazda nie chodzi spać późno, a zasnąć pomaga jej ulubiona poduszka i ulubiona piżama.

"Nie ma nic lepszego niż sen. Jeśli śpisz, twoja skóra jest zrelaksowana, twoje oczy nie są opuchnięte. To naprawdę jedna z najważniejszych rutyn kosmetycznych, którą należy wykonywać - również po to, aby być szczęśliwym" - wyznała w rozmowie z "Airmail". Przed pójściem spać lubi też wykonać krótką sesję jogi lub pilatesu. Jak widać, prosty sposób przynosi efekty. W tym przypadku szczególnie warto posłuchać rady włoskiej gwiazdy.

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