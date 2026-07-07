Spis treści: Mydło i żel pod prysznic. Oto najważniejsze różnice. Tak działają na skórę Na taką skórę mydło nie zadziała korzystnie. Dermatolodzy mówią wprost Mydło w kostce czy żel pod prysznic - co jest lepsze dla skóry?

Obowiązkowe kosmetyki do pielęgnacji ciała? Mydło i żel pod prysznic. Odpowiednio dobrane do potrzeb skóry sprawią, że będzie zdrowa i pełna blasku. Czy tradycyjne mydło w kostce jest lepsze niż żel pod prysznic? Jak działają na skórę? Wyjaśniamy.

Mydło i żel pod prysznic. Oto najważniejsze różnice. Tak działają na skórę

Po pierwsze: konsystencja i forma. Mydła to produkty w kostce, a żele pod prysznic mają konsystencję kremowego płynu lub pianki. Poszczególne produkty są przeznaczone do różnych potrzeb skóry - mają za zadanie np. nawilżyć i zregenerować.

Uważa się, że żel ma o wiele delikatniejszy skład niż klasyczne mydło. Prawda jest jednak taka, że wszystko zależy od listy składników. Zadaniem obu kosmetyków jest skuteczne oczyszczenie skóry z sebum i zanieczyszczeń. Wszystko inne zależy od naszych upodobań, potrzeb skóry - inne wymagania ma skóra sucha, a inne ta ze skłonnością do podrażnień. Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Wielu producentów żeli pod prysznic stawia na atrakcyjne zapachy i kolory 123RF/PICSEL

Na taką skórę mydło nie zadziała korzystnie. Dermatolodzy mówią wprost

Ze względu na to, że mydło najczęściej jest wykorzystywane do mycia rąk, może zawierać silniejsze środki myjące. Ze względu na wyższy poziom pH mogą nie zawsze odpowiadać skórze suchej. W pozostałych przypadkach jest jednak równie dobrym wyborem co żel pod prysznic - pomaga utrzymać nawilżoną, miękką i czystą skórę.

"Tradycyjne mydła w kostce często mają wyższe, bardziej zasadowe pH w porównaniu z naturalnym, lekko kwaśnym odczynem skóry" - powiedział w rozmowie z vogue.com Brendan Camp, certyfikowany dermatolog z Nowego Jorku. "Gdy pH jest podwyższone, skóra może stać się bardziej podatna na przesuszenie, nadwrażliwość i stany zapalne".

Dlaczego warto używać mydła w kostce? 123RF/PICSEL

Dermatolożka Azadeh Shirazi w rozmowie z vogue.com zwraca jednak uwagę, że nowoczesne kostki typu "syndet" mogą być równie delikatne jak żele pod prysznic. Ekspertka dodaje, że "zazwyczaj mają zrównoważone pH i lepiej współgrają ze skórą".

Jak tłumaczy Shirazi, formuła żeli pod prysznic jest opracowywana tak, "aby miały pH przyjazne dla skóry". Dlatego też często zawierają dodatkowe składniki nawilżające. Dermatolożka podkreśla, że niektóre z nich nadal mogą zawierać substancje mogące powodować podrażnienia. Rada jest więc prosta: nim zdecydujemy się na zakup, najpierw sprawdźmy listę składników.

Dermatolodzy rozprawiają się również z innym mitem. Chodzi o przekonanie, że mydło w kostce z czasem staje się siedliskiem bakterii. Nic z tych rzeczy! Brendan Camp przyznaje, że takie podejście to w dużej mierze mit.

"Proces namydlania i spłukiwania zazwyczaj skutecznie usuwa drobnoustroje" - mówi. Zaznacza jednak, że nie należy dzielić się swoim mydłem z innymi osobami.

Mydło wysusza skórę? Niekoniecznie. Wszystko zależy od składu 123RF/PICSEL

Mydło w kostce czy żel pod prysznic - co jest lepsze dla skóry?

Azadeh Shirazi radzi, by osoby mające skórę suchą lub podrażnioną sięgały po nawilżające żele pod prysznic lub delikatne kostki myjące.

"Skóra tłusta może tolerować szerszą gamę produktów służących do mycia" - zaznacza. Jej zdaniem najważniejsze jest dopasowanie kosmetyku do indywidualnych potrzeb skóry.

Jeżeli jednak preparaty dość często wywołują podrażnienia lub świąd, warto skonsultować się ze specjalistą. Z pewnością pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązanie i zalecić produkty, które będą miały skład dopasowany do potrzeb skóry.

Źródło: vogue.com

Odkryj sekrety pielęgnacji, które podkreślą naturalne piękno skóry i włosów. Wypróbuj nasze porady i dowiedz się, jakie produkty i rytuały naprawdę warto wprowadzić do codziennej rutyny. Więcej na kobieta.interia.pl

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL





"MOŻNA ZDROWIEJ" – O PIELĘGNACJI SKÓRY. Kosmetolog: Latem i przy depilacji popełniamy mnóstwo błędów INTERIA.PL