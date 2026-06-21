Spis treści: Czym jest skin flooding? Jakie efekty daje "zalewanie skóry"? Jaka cera najbardziej polubi skin flooding? Warstwowa pielęgnacja cery krok po kroku Na co uważać? Słuchaj swojej cery

Czym jest skin flooding?

Sama nazwa oznacza dosłownie "zalewanie skóry" składnikami odżywczymi. Choć brzmi dość intensywnie, nie ma nic wspólnego z inwazyjnymi zabiegami kosmetycznymi czy medycyną estetyczną.

Skin flooding polega na warstwowym dostarczaniu skórze składników nawilżających. Celem codziennego rytuału jest maksymalne odżywienie cery poprzez nakładanie lekkich produktów we właściwej kolejności i na lekko wilgotną skórę. Energiczne suszenie twarzy ręcznikiem odchodzić więc do lamusa.

Jakie efekty daje "zalewanie skóry"?

Największą zaletą tej metody jest intensywne nawilżenie. Regularnie stosowany skin flooding może sprawić, że cera stanie się bardziej miękka, elastyczna i wygładzona. Wiele osób zauważa zmniejszenie uczucia suchości i ściągnięcia, a także poprawę kolorytu skóry. Dobrze nawilżona cera wygląda zdrowiej, a starania o jej dobrą kondycję nie powinny być wyłącznie sezonowe. Skóra wymaga troski zarówno podczas letnich upałów, jak i zimowych mrozów.

W tej metodzie ważna jest codzienna rutyna 123RF/PICSEL

Jaka cera najbardziej polubi skin flooding?

Warstwowa pielęgnacja najlepiej sprawdza się w przypadku cery suchej, odwodnionej i wrażliwej. Osoby o takim profilu skóry często borykają się z uczuciem napięcia, swędzenia i szorstkością. Skin flooding ma na celu przywrócenie równowagi.

Metoda jest korzystna także dla cery mieszanej, szczególnie jeśli skóra jest przesuszona przez klimatyzację lub ogrzewanie. Ostrożność należy zachować w przypadku cery tłustej i trądzikowej. Zbyt duża ilość produktów pielęgnacyjnych lub zbyt ciężkie formuły kosmetyków mogą prowadzić do zapychania porów.

Warstwowa pielęgnacja cery krok po kroku

Delikatne, ale dokładne oczyszczenie twarzy to pierwszy etap skin floodingu. Chodzi o pozbycie się makijażu, potu czy zanieczyszczeń, jakie lądują na niej każdego dnia. Czysta cera jest gotowa na przyjęcie składników odżywczych zawartych w kosmetykach. Co ważne, skóra powinna być cały czas lekko wilgotna.

Kolejnym krokiem jest nałożenie toniku, który odświeża oraz przywraca skórze prawidłowe pH. Etap ten często bywa pomijany w domowej pielęgnacji, lecz całkiem niesłusznie. Produkt chroni przed przesuszaniem i zaczerwieniami.

Następnie przychodzi pora na serum nawilżające. Często polecane są kosmetyki z kwasem hialuronowym, który zapobiega zbyt szybkiej utracie wody. Finał skin floodingu to nałożenie kremu nawilżającego, który "zamyka" wcześniejsze warstwy i dodatkowo odżywia skórę.

Na co uważać? Słuchaj swojej cery

Jedną z najważniejszych zasad skin floodingu jest kolejność nakładania kosmetyków - od najlżejszych do najgęstszych. Dzięki temu lepiej się wchłaniają i skuteczniej działają. Nie należy jednak przesadzać i za każdym razem obserwować reakcje cery.

Istotne jest dopasowanie składników aktywnych. Skin flooding ma przede wszystkim nawilżać i łagodzić. Z tego powodu należy unikać łączenia tej metody z dużą ilością silnych kwasów czy retinolu podczas jednej rutyny pielęgnacyjnej.

Nie można zapominać również o ochronie przeciwsłonecznej. Nawilżona i zadbana skóra nadal potrzebuje codziennego stosowania kremu z filtrem SPF, który chroni przed fotostarzeniem i przebarwieniami.

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