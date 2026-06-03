Włosy to pełniący wiele ważnych zadań wytwór naszego ciała. Odgrywają funkcje ochronne, termoregulacyjne, sensoryczne i społeczne. Te na głowie zmniejszają negatywne skutki urazów mózgu (amortyzacja), izolują przez zimnem oraz zabezpieczają przed promieniowaniem UV. Mówi się, że włosy to wizytówka każdego człowieka i tak naprawdę nawet w 80 proc. decydują o ogólnym wyglądzie i atrakcyjności. O włosy jak i skórę na potęgę dbają przede wszystkim kobiety. Nie od dziś wiadomo, że na ich kondycję, poziom nawilżenia i prezentację ma wpływ wiele czynników - codzienna pielęgnacja, stylizacja (farbowanie, prostowanie, kręcenie), regularne podcinanie, sposób wiązania i czesania, a również dieta, styl życia, czynniki środowiskowe oraz hormony. W sezonie letnim włosy nie mają łatwo, bowiem są poddane przede wszystkim na niekorzystne działanie mocnego promieniowania słonecznego. Może się okazać, że bez odpowiedniej ochrony po krótkim czasie staną się matowe, suche, słabe, a ich kolor wyblaknie. Na szczęście można temu zapobiegać.