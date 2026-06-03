Najgorsze co możesz zrobić włosom latem. Będą suche, łamliwe i matowe
Temperatury na zewnątrz zaczynają robić się iście wakacyjne, co oznacza, że lato zbliża się wielkimi krokami. Osoby, którym zależy na promiennym wyglądzie przez cały rok, solidnie przykładające się do codziennej pielęgnacji, muszą wiedzieć, że nie tylko skóra potrzebuje ochrony w czasie upałów, ale także włosy. Jak zadbać o nie latem, aby nie stały się suche i matowe?
Spis treści:
- Co szkodzi włosom?
- Jak ochronić włosy przez promieniowaniem UV?
Co szkodzi włosom?
Włosy to pełniący wiele ważnych zadań wytwór naszego ciała. Odgrywają funkcje ochronne, termoregulacyjne, sensoryczne i społeczne. Te na głowie zmniejszają negatywne skutki urazów mózgu (amortyzacja), izolują przez zimnem oraz zabezpieczają przed promieniowaniem UV. Mówi się, że włosy to wizytówka każdego człowieka i tak naprawdę nawet w 80 proc. decydują o ogólnym wyglądzie i atrakcyjności. O włosy jak i skórę na potęgę dbają przede wszystkim kobiety. Nie od dziś wiadomo, że na ich kondycję, poziom nawilżenia i prezentację ma wpływ wiele czynników - codzienna pielęgnacja, stylizacja (farbowanie, prostowanie, kręcenie), regularne podcinanie, sposób wiązania i czesania, a również dieta, styl życia, czynniki środowiskowe oraz hormony. W sezonie letnim włosy nie mają łatwo, bowiem są poddane przede wszystkim na niekorzystne działanie mocnego promieniowania słonecznego. Może się okazać, że bez odpowiedniej ochrony po krótkim czasie staną się matowe, suche, słabe, a ich kolor wyblaknie. Na szczęście można temu zapobiegać.
Jak ochronić włosy przez promieniowaniem UV?
Pod wpływem ekspozycji na promieniowanie UV-B uszkodzeniu ulegają białka i aminokwasy, co działa destrukcyjnie na kosmyki. Z kolei wnikające głębiej UV-A odpowiedzialne są za powstawanie słonecznych "refleksów" i blaknięcie intensywnego odcienia. Słońce sprawia ponadto, że łuski otwierają się, tracą wilgoć i są jeszcze bardziej podatne na uszkodzenia. Niezabezpieczone przed promieniami włosy stają się suche, matowe i łamliwe. Aby zapobiegać tych negatywnych skutkom, o włosy w sezonie letnim trzeba dbać poprzez:
- Nakrycie głowy (wykonane z naturalnych materiałów) w czasie długotrwałej ekspozycji na mocne słońce
- Zabezpieczanie włosów olejkami lub odżywkami bez spłukiwania (szczególnie przed kąpielą w morzu), co stworzy ochronną barierę
- Stosowanie sprayów i innych kosmetyków ochronnych, z filtrem SPF 50
- Upinanie kosmyków przed wyjściem na słońce (np. w kok, warkocz, kucyk), co zmniejszy powierzchnię pasm wystawionych na szkodliwe działanie promieni UV
- Częstsze stosowanie nawilżających, domowych zabiegów - przynajmniej 2-3 razy w tygodniu warto nakładać maskę z humektantami (aloes, kwas hialuronowy) i pozostawiać ją nawet na około 15-30 min
- Stosowanie odpowiedniej pielęgnacji - latem staraj się wybierać łagodniejsze szampony i odżywki, najlepiej naturalne, które nie obciążają włosów
- Ograniczanie używania suszarki, prostownicy i lokówki - nadmiar ciepła i wysoka temperatura sprzyjają uszkodzeniom i puszeniu kosmyków
- Dbanie o prawidłowe nawodnienie - podstawą jest picie wody przez całą dobę, ale również warto spożywać warzyw i owoce takie jak m.in. arbuzy, melony, pomidory, ogórki, rzodkiewki, seler naciowy