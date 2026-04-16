Makijaż kobiet dojrzałych. O tym pamiętaj

Żaden hit sezonu, żaden trend i żaden najmodniejszy odcień roku. Dobrze dobrana szminka może wizualnie odmłodzić i sprawić, że twarz będzie wyglądać świeżo i promiennie. To wskazówka zwłaszcza dla kobiet 50 plus, które poszukują idealnego odcienia. Makijaż cery dojrzałej rządzi się swoimi prawami. Kluczowa jest pielęgnacja - zadbaną skórę wystarczy w zasadzie musnąć kosmetykami o lekkich, nawilżających formułach. Nie powinny obciążać skóry i podkreślać zmarszczek. Dlatego warto zrezygnować z matowych i ciężkich podkładów na rzecz kremów BB czy CC.

Idealnym uzupełnieniem makijażu będzie odpowiednio dobrana szminka. Podkreśli urodę i doda pewności siebie.

Kobiety dojrzałe powinny zrezygnować z ciemnych szminek na rzecz jasnych, ciepłych odcieni

Najlepsza szminka dla kobiet 50 plus. Masz w kosmetyczce?

Kobiety w dojrzałym wieku w swojej kosmetyczce powinny mieć szminki w bazowych odcieniach takich jak:

odcienie brązu,

odcienie beżu,

kolor kawowy,

kolor camelowy.

Jeśli nie jesteś fanką takich odcieni, możesz postawić na inny, podkreślający urodę kolor. Idealnym wyborem jest szminka czerwono-różowa z koralową nutą. Pasuje do każdego typu urody i sprawia, że usta nabierają pełnego kształtu. Co więcej, pięknie rozświetla cerę. Jest uniwersalny i ma wręcz efekt odmładzający.

Posiadaczki wąskich ust powinny wybierać szminki perłowe o jasnych odcieniach

Sam róż równie dobrze uzupełni codzienny makijaż. Tutaj warto jednak dobrać odcień do typu urody. Panie o ciepłym typie urody powinny raczej wybierać szminki w różanych odcieniach lub fuksję, a przedstawicielki chłodnego typu - szminki w kolorze pudrowego różu lub koralowe. Skóra o chłodnym odcieniu (różowym czy niebieskawym) będzie najlepiej wyglądała w duecie ze szminką zawierającą chłodny pigment. Ciepła karnacja z kolei lepiej zaprezentuje się w pomadkach z domieszką ciepłego pigmentu.

Panie 50 plus mogą też wybierać pomadki w kolorach morelowym, łososiowym czy łagodnej czerwieni.

Najgorsza szminka dla dojrzałych kobiet. Lepiej unikać

W makijażu kobiet 50 plus egzaminu mogą nie zdać połyskujące szminki i błyszczyki z brokatowymi drobinkami. Podobnie może być też z pomadkami w ciemnych kolorach takich jak:

fiolet,

wiśnia,

śliwka,

bordo,

burgund.

Makijaż dla pań 50 plus. Warto pamiętać o kilku zasadach

W przypadku intensywnych i matowych odcieni, trzeba zachować odrobinę ostrożności. Bo zamiast podkreślić dojrzałą urodę, sprawią, makijaż stanie się karykaturalny. Zwłaszcza w przypadku jasnej cery. Korzystny wybór to ciepłe odcienie lub głęboka, klasyczna czerwień w cieplejszej tonacji.

Ciemne szminki dodadzą lat i podkreślą zmarszczki wokół ust. Efekt zostanie spotęgowany w przypadku wąskich ust. Szminki w takich kolorach bardziej sprawdzą się u posiadaczek ust pełniejszych. Zasada jest dość prosta: jasna szminka optycznie usta powiększa, a ciemna - pomniejsza.

"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat