Bob i lob w świątecznej wersji

Klasyczny bob do linii żuchwy odmładza dzięki eleganckiej linii i temu, jak pięknie eksponuje szyję oraz kości policzkowe. Na święta noś go w dwóch odsłonach. Gładka tafla z przedziałkiem lekko z boku tworzy ramę dla twarzy i pasuje do golfu oraz jedwabnych sukienek. Miękkie fale, zaczynające się tuż pod skronią, działają jak lifting, podnoszą optycznie policzki i łagodzą kontur. Lob, czyli dłuższy bob do obojczyka, jest najbardziej uniwersalny. Wariant "tucked behind ear" (czyli po prostu włosy założone za ucho) pozwala wyeksponować kolczyk, a końcówki wywinięte lekko na zewnątrz dodają świeżości cięższym swetrom.

Po pięćdziesiątce najkorzystniej wygląda włos, który ma elastyczną objętość i kontrolowany połysk 123RF/PICSEL

Długie pixie i krótkie fryzury, które nie postarzają

Nowoczesne pixie nie musi być krótkie i twarde. Najmodniejsza wersja ma nieco dłuższą górę, miękkie boki i teksturę, którą łatwo zmieniać. Na kolację wigilijną wygładź wierzchnią warstwę kroplą serum, a grzywkę unieś suszarką i szczotką płaską, kierując pasma ukośnie, Spojrzenie się otwiera, a twarz zyskuje lekkość. Jeśli wolisz chłopczycę z połyskiem, pracuj pastą o satynowym wykończeniu: zaznaczaj pojedyncze kosmyki. Krótkie cięcia pięknie grają z biżuterią i kołnierzem koszuli, dlatego nie potrzebują dodatkowych ozdób.

Krótkie cięcia pięknie grają z biżuterią juanma_lw 123RF/PICSEL

Niskie upięcia - elegancja w pięć minut

Niski kok przy karku to świąteczny klasyk, który wysmukla szyję i dodaje elegancji każdej kreacji. Najlepiej wygląda w wersji miękkiej tafli: gładki wierzch, kilka mikropasm przy skroniach delikatnie podkręconych, koczek przypięty krzyżowo wsuwkami. Francuski twist daje podobny efekt, ale jest bardziej graficzny; sprawdza się przy prostych sukienkach i marynarkach.

Niski kok przy karku - klasyka 123RF/PICSEL

Fale i loki: świąteczny połysk bez sprężyn

Najmodniejsze są duże, gładkie fale, których skręt układa się "od twarzy". Powstają na szczotce okrągłej lub lokówce o większej średnicy, ale sekret leży w chłodzeniu pasma. Po nagrzaniu odczekaj kilka sekund z lokiem na szczotce, dopiero potem puść. Rozczesz palcami, niegęstym grzebieniem; do końcówek wmasuj pół kropli serum. Takie fale odmładzają, bo rozświetlają kontur, zamiast rzucać na niego cień.

Najmodniejsze są duże, gładkie fale 123RF/PICSEL

Siwizna i koloryzacje: kontrola tonów

Siwe pasma są piękne, jeśli tony są czyste i błyszczące. Raz w tygodniu zastosuj krótką maskę neutralizującą żółknięcie. W koloryzacjach modne są miękkie, półtonalne pasma wokół twarzy, które zachowują wrażenie naturalności i rozpraszają światło w okolicach oczu.

Siwe pasma są piękne, jeśli tony są czyste i błyszczące lwisback 123RF/PICSEL

Akcesoria, które podnoszą poziom

Po 50. roku życia najlepsze ozdoby to te, które nie konkurują z rysami. Cienkie spinki w kolorze włosów, jedwabna opaska, aksamitna wstążka do niskiego kucyka. To detale, które w sekundę robią święto. Jeśli biżuteria jest mocna, akcesoria trzymamy w ryzach. Gdy stawiasz na minimalistyczne kolczyki, możesz pozwolić sobie na jedną perłową wsuwkę nad uchem po stronie przedziałka.

Przygotowanie włosów: pielęgnacja, która decyduje o efekcie

Świąteczna fryzura zaczyna się dzień wcześniej. Umyj włosy łagodnym szamponem wygładzającym, nałóż maskę emolientową i dokładnie spłucz. Suszarką z koncentratorem prowadź powietrze z góry, by domknąć łuski i zbudować połysk. Rano nie myj ponownie - odśwież nasadę suchym szamponem, dodatkowo na końce włosów nałóż kroplę lekkiego olejku. Taka baza sprawia, że stylizacja utrzyma kształt bez ciężkiego lakieru.

Wieczorem przed imprezą umyj włosy łagodnym szamponem wygładzającym i nałóż maskę bogatą w emolienty. 123RF/PICSEL

