Spis treści: Babcine metody dbania o włosy Płukanie włosów zimną wodą Trening włosów by zmniejszyć przetłuszczanie Nakładanie jadalnych składników na włosy Naturalne schnięcie włosów lepsze od suszenia suszarką

Babcine metody dbania o włosy

Tak zwane babcine sposoby na piękne, zdrowe i błyszczące włosy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Większość Polek słyszała od swoich mam lub babci "mądrości" na temat tego, co nakładać na kosmyki, by wyglądały jak najlepiej, szybciej rosły lub przestały się puszyć. Czy jednak za tymi domowymi sposobami rzeczywiście idzie skuteczność? A może niektóre z nich mogą wręcz zaszkodzić fryzurze? Znana i lubiana na Instagramie trycholożka Olga Poniatowska @towietrycholog, która zgromadziła na swoim profilu niemal pół miliona Obserwatorów postanowiła rozprawić się z niektórymi, powielanymi od lat sposobami dbania o włosy i "zderzyć" je z wiedzą naukową. No cóż - dla fanów domowych odżywek nie będą to najlepsze wieści.

Płukanie włosów zimną wodą

Czy płukanie włosów chłodną wodą "zamyka łuski"?

Wielokrotnie słyszymy, że "zimna woda zamyka łuski włosa" i że dzięki temu możemy skutecznie "zamknąć" wcześniej przeprowadzoną pielęgnację w jego wnętrzu. - Zimna woda nie zamyka łusek, bo woda otwiera łuski. Po prostu - mówi na swoim filmiku trycholożka.

Trening włosów by zmniejszyć przetłuszczanie

Chodzenie z przetłuszczonymi włosami "zmniejsza" przetłuszczanie?

- Rzadkie mycie włosów, żeby włosy wolniej się przetłuszczały? To działa wręcz odwrotnie - wyjaśnia Olga Poniwatowska. Brud i sebum nasilać mogą swędzenie, podrażnienia i powodować wystąpienie łupieżu i innych dolegliwości. Zarówno wyniki badań jak i stanowisko trychologów są spójne: regularne mycie włosów przyniesie lepsze skutki skórze głowy niż "przetrzymywanie" jej.

Nakładanie jadalnych składników na włosy

Jajeczne, majonezowe, jogurtowe i oliwowe mieszanki na włosy nie dadzą nam oczekiwanych rezultatów

Każda z nas przynajmniej raz w życiu słyszała o "cudownych" efektach po zastosowaniu domowej odżywki zrobionej z: jajek, majonezu, jogurtu naturalnego czy oliwy. Niestety, także w tym temacie trycholożka jest konkretna. - Nakładanie jedzenia na włosy to nie jest skuteczna metoda. Nie szkodzi włosom, ale nie da porównywalnych efektów do tych, które możesz uzyskać dzięki dobrym kosmetykom - mówi.

Naturalne schnięcie włosów lepsze od suszenia suszarką

Czy rzeczywiście suszarka niszczy włosy? Wiele osób stawia na wielogodzinne, ale naturalne suszenie włosów, ale czy to aby na pewno dobry wybór? - Mokre włosy są najsłabsze. Ocieranie ich o ubrania niszczy je jeszcze bardziej niż prawidłowe suszenie suszarką. A wilgoć to spuszone włosy, ale też swędzenie, szybsze przetłuszczanie, a u niektórych nawet łupież - przekonuje trycholożka.

