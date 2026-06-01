Spis treści: Właściwości lecznicze i kosmetyczne lilaka pospolitego Hydrolat z bzu lilaka Cukrowy peeling do twarzy z kwiatami lilaka Macerat z kwiatów lilaka Dla jakiej cery lilak sprawdzi się najlepiej?

Właściwości lecznicze i kosmetyczne lilaka pospolitego

Choć w pierwszej kolejności urzeka nas swoim zapachem, kwiat lilaka kryje w sobie prawdziwe bogactwo substancji aktywnych. Znajdziemy w nim mnóstwo witaminy C, która naturalnie rozświetla skórę, oraz rutyny, doskonale wzmacniającej naczynia krwionośne. Lilak wykazuje bardzo silne działanie antyoksydacyjne, co oznacza, że skutecznie walczy z wolnymi rodnikami i opóźnia procesy starzenia się skóry. Ponadto ma właściwości przeciwzapalne, ściągające i łagodzące podrażnienia. Dzięki temu świetnie radzi sobie z drobnymi wypryskami, zaczerwienieniami i wspomaga naturalną regenerację naskórka.

Hydrolat z bzu lilaka

Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na wykorzystanie lilaka jest przygotowanie domowego hydrolatu. Taki tonik wspaniale odświeża, przywraca skórze właściwe pH i koi zmysły swoim zapachem. Aby go zrobić, wystarczy zebrać garść kwiatów (oddzielonych od zielonych gałązek), umieścić w słoiku i zalać gorącą - ale nie wrzącą! - wodą destylowaną. Całość odstawiamy pod przykryciem na kilka godzin. Po przecedzeniu płyn przelewamy do buteleczki z atomizerem i przechowujemy w lodówce. Woda z lilaka sprawdzi się jako mgiełka nawilżająca w upalne dni lub baza pod krem.

Hydrolat z kwiatów lilaka działa antybakteryjnie oraz przeciwzapalnie 123RF/PICSEL

Cukrowy peeling do twarzy z kwiatami lilaka

Lilak to także doskonały dodatek do kosmetyków złuszczających. Domowy peeling cukrowy z jego udziałem nie tylko delikatnie usunie martwy naskórek, ale też odżywi cerę. Do jego przygotowania potrzebujesz dwóch łyżek drobnoziarnistego cukru, łyżki ulubionego oleju bazowego (np. ze słodkich migdałów, jojoba lub zwykłej oliwy z oliwek) oraz garści świeżych, drobno posiekanych kwiatków bzu. Całość dokładnie wymieszaj. Masuj wilgotną twarz okrężnymi ruchami przez około minutę, omijając okolice oczu, a następnie spłucz letnią wodą. Skóra po takim zabiegu będzie jedwabiście gładka, promienna i pachnąca.

Macerat z kwiatów lilaka

Jeśli pragniesz głębokiego odżywienia, postaw na domowy macerat olejowy. To olej, który "wyciągnął" z kwiatów ich najcenniejsze właściwości. Czysty, wyparzony słoiczek wypełnij do połowy lekko podsuszonymi kwiatami lilaka i zalej podgrzanym olejem (np. słonecznikowym lub z pestek malin) tak, by całkowicie przykrył roślinę. Zakręć i odstaw w ciemne, suche miejsce na około 2-3 tygodnie, co kilka dni wstrząsając słoikiem. Po odfiltrowaniu kwiatów otrzymasz luksusowy olejek. Jest on idealny do wieczornego masażu twarzy - uelastyczni skórę, wygładzi drobne zmarszczki i ukoi zmysły przed snem.

Dla jakiej cery lilak sprawdzi się najlepiej?

Kosmetyki na bazie lilaka są uniwersalne, jednak ze względu na wysoką zawartość rutyny, szczególnie pokocha je cera naczynkowa i wrażliwa - wyciągi z tych kwiatów skutecznie uszczelnią kruche naczynka i zmniejszą rumień. Z kolei dzięki silnym antyoksydantom jest to fantastyczny wybór dla cery dojrzałej, zmęczonej i pozbawionej blasku. Działanie antybakteryjne i przeciwzapalne sprawia, że lilak pomoże również cerze trądzikowej i problematycznej w łagodzeniu stanów zapalnych. Warto więc w maju wybrać się na spacer z dala od ruchliwych dróg, by w pełni wykorzystać ten pachnący, fioletowy dar natury.

Chcesz poczuć się pewnie w każdej sytuacji? Poznaj nasze kompleksowe wskazówki urodowe i dowiedz się, jak wydobyć swoje atuty i dbać o siebie w prosty, efektywny sposób. Więcej w naszej sekcji URODA

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL





Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press