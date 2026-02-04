Spis treści: Koreański root perm: na czym polega ten viralowy zabieg? Czy koreańska trwała nadaje się dla każdych włosów? Jak wygląda ten zabieg krok po kroku? Jak dbać o włosy, aby efekt utrzymywał się jak najdłużej?

Koreański root perm: na czym polega ten viralowy zabieg?

Koreańska trwała, znana również jako "root perm" lub "root lift", to nowoczesna i znacznie subtelniejsza wersja trwałej ondulacji, którą wiele osób może pamiętać z lat 80. W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, nie ma na celu stworzenia burzy loków na całej długości włosów. Zamiast tego, koncentruje się wyłącznie na uniesieniu ich u samej nasady, zazwyczaj na odcinku kilku centymetrów od skóry głowy.

Dzięki temu fryzura zyskuje naturalną objętość i lekkość, a włosy wydają się gęstsze i bardziej puszyste. To idealne rozwiązanie dla osób, które pragną długotrwałego efektu uniesienia bez konieczności codziennej stylizacji. Efekt ten może utrzymywać się nawet od 2 do 3 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet do pół roku.

Czy koreańska trwała nadaje się dla każdych włosów?

Zabieg ten jest doskonałą propozycją dla posiadaczek włosów cienkich, przyklapniętych i pozbawionych objętości. Najlepsze rezultaty przynosi na włosach krótkich i średniej długości, gdzie efekt uniesienia jest najbardziej spektakularny. Sprawdzi się również u osób, których włosy mają tendencję do przetłuszczania się, ponieważ uniesienie ich od skóry głowy może pomóc w zachowaniu świeżości na dłużej. Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne przeciwwskazania. Eksperci odradzają wykonywanie koreańskiej trwałej na włosach mocno rozjaśnianych, zniszczonych lub osłabionych wcześniejszymi zabiegami chemicznymi. W przypadku włosów bardzo grubych i ciężkich efekt może być mniej zauważalny.

Jak wygląda ten zabieg krok po kroku?

Procedura wykonania koreańskiej trwałej jest kilkuetapowa i powinna być przeprowadzana w profesjonalnym salonie fryzjerskim.

1. Konsultacja i mycie: na początku fryzjer ocenia kondycję i strukturę włosów, a następnie myje je specjalnym szamponem oczyszczającym.

2. Aplikacja preparatu i nawijanie: następnie, na wybrane partie włosów u nasady nakładany jest specjalny płyn do trwałej ondulacji. Włosy są precyzyjnie oddzielane i nawijane na wałki o odpowiedniej grubości.

3. Czas działania i neutralizacja: preparat pozostaje na włosach przez określony czas, aby mógł zadziałać na ich strukturę. Po jego spłukaniu, bez zdejmowania wałków, aplikowany jest neutralizator, który utrwala nowy kształt włosów.

4. Pielęgnacja i stylizacja: na koniec fryzjer zdejmuje wałki, a na włosy nakładana jest odżywka regenerująca. Cały zabieg trwa zazwyczaj od 2 do 3 godzin.

Jak dbać o włosy, aby efekt utrzymywał się jak najdłużej?

Aby cieszyć się piękną objętością jak najdłużej, kluczowa jest odpowiednia pielęgnacja po zabiegu. Przez pierwsze 48 godzin należy unikać mycia włosów, aby skręt mógł się w pełni utrwalić. Warto również w tym czasie zrezygnować ze związywania czy upinania włosów, aby uniknąć odkształceń.

Do codziennej pielęgnacji najlepiej wybierać delikatne, nawilżające szampony i odżywki, najlepiej te przeznaczone do włosów kręconych lub po trwałej ondulacji, unikając produktów z silikonami i siarczanami.

Zaleca się również ograniczenie stylizacji na gorąco, a jeśli już musimy użyć suszarki, warto wybrać chłodny nawiew i dyfuzor. Regularne stosowanie masek i odżywek pomoże utrzymać włosy w dobrej kondycji i przedłuży efekt zabiegu.

