Odkryłam składnik, który uratował moją skórę. Czym są ceramidy i dlaczego warto o nich pamiętać?

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Przez kilka dobrych lat miałam problem z niekończącą się walką: z jednej strony uporczywe niedoskonałości i nadprodukcja sebum, z drugiej - nieprzyjemne uczucie ściągnięcia, zaczerwienienie i suche skórki. Próbowałam wszystkiego i nic nie przynosiło trwałej ulgi. Aż w końcu zrozumiałam, że zamiast atakować objawy, muszę zająć się przyczyną. I tak w mojej kosmetyczce na stałe zagościły ceramidy.

Ceramidy w kosmetykach - sekret młodzieńczej skóry
Ceramidy w kosmetykach - sekret młodzieńczej skóry Alena Ozerova123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czym są ceramidy i dlaczego są tak ważne?
  2. Ceramidy a trądzik - moje wielkie odkrycie
  3. Ceramidy dla każdej cery? Zdecydowanie tak!
  4. Moje TOP 4 kosmetyki z ceramidami, idealne na jesień

Czym są ceramidy i dlaczego są tak ważne?

Wyobraźcie sobie mur z cegieł. Cegły to komórki naszej skóry, a zaprawa, która je spaja, to właśnie ceramidy. To naturalnie występujące w naszym naskórku lipidy (tłuszcze), które stanowią aż 50% tzw. cementu międzykomórkowego. Tworzą one szczelną barierę ochronną, znaną jako płaszcz hydrolipidowy, która jest absolutnie kluczowa dla zdrowia i wyglądu naszej cery.

Ta bariera pełni dwie niezwykle ważne funkcje:

• Zatrzymuje wodę w naskórku, zapobiegając jej odparowywaniu. Dzięki temu skóra jest odpowiednio nawilżona, sprężysta i gładka.

• Chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zanieczyszczenia, bakterie, alergeny czy promieniowanie UV.

Niestety, z wiekiem, pod wpływem stresu, słońca czy nawet nieodpowiedniej pielęgnacji (np. zbyt agresywnego oczyszczania), ilość ceramidów w naszej skórze spada. Mur zaczyna kruszeć. Skutki? Skóra staje się sucha, podrażniona, traci blask i elastyczność, a problemy takie jak trądzik czy zaczerwienienia mogą się nasilać.

Kobieta nakłada krem na skórę twarzy, skupiając się szczególnie na policzkach i brodzie, preparat widoczny jest w kilku miejscach jako białe plamy, tło neutralne.
Czym są ceramidy i gdzie je znaleźć?123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

Ceramidy a trądzik - moje wielkie odkrycie

Przez lata myślałam, że moją przetłuszczającą się, trądzikową cerę trzeba przede wszystkim matowić i wysuszać. To był ogromny błąd. Agresywne kosmetyki z alkoholem czy mocne kwasy stosowane bez odpowiedniej regeneracji tylko pogarszały sprawę, niszcząc moją barierę hydrolipidową. Skóra w panice produkowała jeszcze więcej sebum, próbując się bronić, a ja wpadałam w błędne koło.

Dopiero kiedy wprowadziłam do pielęgnacji kosmetyki z ceramidami, zobaczyłam prawdziwą różnicę. Ceramidy nie leczą trądziku bezpośrednio, ale robią coś znacznie ważniejszego - odbudowują fundamenty zdrowej skóry. Dzięki nim moja cera w końcu odzyskała równowagę. Złagodniały podrażnienia, a kuracje przeciwtrądzikowe przestały ją tak wysuszać. Wzmocniona bariera ochronna stała się też bardziej odporna na bakterie, co przełożyło się na mniejszą ilość niedoskonałości.

Zobacz również:

Domowe sposoby pielęgnacji skóry przynoszą kapitalne efekty
Uroda

Poszarzała cera odzyska blask. Skóra dojrzała uwielbia te dwa składniki

Jagoda Pazur

    Ceramidy dla każdej cery? Zdecydowanie tak!

    To jeden z tych składników, które z czystym sumieniem mogę polecić każdemu, niezależnie od typu cery.

    • Sucha i wrażliwa: odczuje największą ulgę. Ceramidy przyniosą jej ukojenie, nawilżenie i wzmocnienie.

    • Dojrzała: z wiekiem naturalna produkcja ceramidów maleje, więc ich uzupełnianie to kluczowy element pielęgnacji anti-aging.

    • Tłusta i mieszana: nie obawiajcie się "tłustych" składników! Lekkie formuły z ceramidami pomogą przywrócić równowagę skórze, która często przetłuszcza się z odwodnienia.

    • Normalna: ceramidy pomogą utrzymać jej świetną kondycję i zapobiec przyszłym problemom.

    Moje TOP 4 kosmetyki z ceramidami, idealne na jesień

    Jesień to czas, kiedy nasza skóra potrzebuje szczególnego wsparcia. Wiatr, zimno i suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach to prawdziwe wyzwanie dla bariery hydrolipidowej. Dlatego to idealny moment, by otulić cerę pielęgnacją bogatą w ceramidy. Oto moi sprawdzeni ulubieńcy:

    1. Krem-serum Cera Barrier Holika Holika: to produkt o cudownie lekkiej, ale jednocześnie odżywczej konsystencji. Zawiera kompleks aż pięciu rodzajów ceramidów i fitosteroli, które działają jak kojący kompres. Dzięki specjalnej technologii podwójnej enkapsulacji, składniki aktywne docierają głębiej, zapewniając długotrwałe nawilżenie.

    2. BasicLab krem z ceramidami (lekka konsystencja): mój absolutny hit, zwłaszcza podczas kuracji retinolem. Ten krem zawiera ceramidy typu 3 i 6, a także 5% prebiotyku, który dba o mikrobiom skóry i 3% pantenolu, który genialnie łagodzi podrażnienia. Jest lekki, nie zapycha i daje natychmiastowe uczucie komfortu.

    3. Ceramidowy tonik ASOA Glow Up: jeśli chcecie wzmocnić barierę hydrolipidową już na etapie tonizacji, to ten produkt jest dla was. Bogata formuła z kompleksem trzech ceramidów, kwasem hialuronowym i trehalozą cudownie nawilża i przygotowuje skórę na kolejne kroki pielęgnacji. Pozostawia cerę ukojoną i pełną zdrowego blasku.

    4. Bielenda Professional Supremelab Barrier Renew: intensywnie odżywczy krem na noc z ceramidami: to kosmetyk do zadań specjalnych. Ma bogatą, otulającą formułę, która intensywnie regeneruje skórę podczas snu. Oprócz ceramidów znajdziecie tu skwalan i kwasy tłuszczowe, które uzupełniają lipidy w naskórku. Rano cera jest miękka, ukojona i znacznie bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych.

    Zobacz również:

    Działają jak lifting, podnoszą optycznie policzki. Fryzury, które warto znać
    Uroda

    Najmodniejsze fryzury na święta dla pań 50+ . Działają jak lifting

    Jagoda Pazur

    Chcesz poczuć się pewnie w każdej sytuacji? Poznaj nasze kompleksowe wskazówki urodowe i dowiedz się, jak wydobyć swoje atuty i dbać o siebie w prosty, efektywny sposób. Więcej w naszej sekcji URODA

    Młoda kobieta o rudych, falowanych włosach spoglądająca w bok na jasnym, neutralnym tle, duży napis 'uroda' oraz logo 'INTERIA KOBIETA' po lewej stronie.
    Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dniaCanva ProINTERIA.PL
    "Ewa gotuje": Tarta z kapustą kiszonąPolsat

    Najnowsze