Odmłodzi i doda blasku. To najlepszy kolor włosów dla pań po 50.
Jeśli zastanawiasz się nad zmianą odcienia, przełom roku może być idealnym czasem na taką metamorfozę. Wybór koloru włosów zależy oczywiście od indywidualnych preferencji i karnacji, ale kobiety po 50. warto by rozważyły wybór kilku konkretnych odcieni. Odpowiedni ich dobór sprawi, że cera nabierze blasku, a zmarszczki będą miej widoczne.
Wybór odpowiedniego koloru włosów nie zawsze jest łatwy. Pamiętajmy, że mimo panujących trendów wybrany odcień powinien być dopasowany do naszej karnacji, a nie do panującej obecnie mody. Są jednak pewne kolory, które szczególnie dobrze sprawdzą się u kobiet dojrzałych. Warto ich wybór przedyskutować z fryzjerem.
Spis treści:
- Miodowy blond dla kobiet po 50.
- Dla kogo cynamonowy brąz?
- Popielaty blond dla jasnej cery
- Jakich odcieni włosów kobiety po 50-tce powinny unikać?
Miodowy blond dla kobiet po 50.
Miodowy blond to subtelny odcień, który dodaje ciepła i blasku skórze. Sprawdzi się u kobiet o oliwkowej lub złotawej karnacji, ponieważ podkreśla ich naturalny odcień cery.
Ten kolor będzie również dobrym wyborem, jeśli twoje włosy zaczynają siwieć, gdyż delikatnie ukryje siwe pasma i sprawi, że będą mniej widoczne. Miodowy blond nadaje się zarówno do krótkich, jak i długich włosów.
Dla kogo cynamonowy brąz?
Dojrzałe kobiety mogą z powodzeniem wybierać również ciemniejsze kolory. Jednym z nich jest cynamonowy brąz - ciepły i przytulny odcień, który nadaje się zarówno do włosów krótkich, jak i długich. Sprawdzi się przy różnych karnacjach, ale szczególnie pięknie wygląda na osobach o oliwkowej skórze.
Cynamonowy brąz doda twojemu wyglądowi ciepła i energii. Jest to również znakomity wybór dla kobiet, które chcą eksperymentować z kolorem włosów, ale niekoniecznie pragną bardzo wyrazistego efektu.
Popielaty blond dla jasnej cery
Jeśli wolisz chłodniejsze odcienie, to rozważ popielaty blond. Kolor ten pasuje do różnych karnacji, a zwłaszcza do osób o jasnej lub neutralnej cerze.
Popielate blond włosy są eleganckie i modne, co czyni je doskonałym wyborem dla kobiet, które chcą zachować swój styl i wyrazistość. To również świetny wybór, jeśli zależy ci na ukryciu siwych włosów, ponieważ popielaty odcień sprawia, że stają się one mniej widoczne.
Jakich odcieni włosów kobiety po 50-tce powinny unikać?
Z drugiej strony istnieje również kilka odcieni włosów, które nie są odpowiednie dla dojrzałych kobiet. Należą do nich m.in.:
- Czarny - zbyt mocno kontrastuje z cerą i podkreśla zmarszczki i oznaki starzenia. Kiedy decydujemy się na ciemny kolor włosów, lepiej postawić na bardziej subtelne odcienie, np. ciemny czy popielaty brąz.
- Bardzo jasny blond - zwłaszcza jeśli jest zbyt zimny i chłodny, może czasem sprawić, że cera wyda się blada i mniej promienna. Wybierając blond lepiej zdecydować się na bardziej naturalne odcienie, takie jak wspomniane miodowy lub popielaty blond.
- Odcienie zbyt jaskrawe - kolory, które są zbyt jaskrawe, takie jak intensywne czerwienie czy rudości, mogą sprawić, że cera wyda się mniej naturalna i starsza. Lepiej postawić na odcienie, które są bardziej stonowane i łagodniejsze.
Przy wyborze odpowiedniego koloru włosów warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, konsultacja z fryzjerem może pomóc w dokładnym dobraniu odcienia do twojej karnacji i stylu. Po drugie, należy również pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji włosów, aby utrzymać kolor w dobrej kondycji i zapobiec jego blaknięciu.
