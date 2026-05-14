Dlaczego pięty robią się suche? Wstydliwy problem pojawia się zimą

Skóra na piętach jest grubsza niż na innych częściach ciała i niemal pozbawiona gruczołów łojowych. Oznacza to, że sama nie produkuje wystarczającej ilości naturalnej warstwy ochronnej. Chodzenie boso, noszenie odkrytych butów, gorące kąpiele czy suche powietrze sprawiają, że naskórek szybko traci wilgoć.

W efekcie pięty stają się szorstkie, twarde, a czasem nawet zaczynają pękać. Regularne natłuszczanie pomaga odbudować ochronną warstwę skóry i zatrzymać wodę w naskórku.

Wiosną i latem, gdy odkrywamy stopy w lżejszych butach, często wstydzimy się widoku suchych i popękanych pięt, ale wcale nie musi tak być. Wcale też nie musimy wydawać fortuny na drogie kremy, czy kosztowne wizyty w gabinecie kosmetycznym.

By ratować stopy po zimie wystarczy zajrzeć do kuchennej szafki.

Co takiego ma w sobie oliwa z oliwek? Nałóż ją na stopy, a zobaczysz różnicę

Oliwa z oliwek to istne złoto w płynie, a przynajmniej drogocenna ciecz dla naszej skóry, także tej na stopach. Działa na skórę jak naturalny opatrunek ochronny. Zawiera cenne kwasy tłuszczowe, przede wszystkim kwas oleinowy, który pomaga zmiękczać i wygładzać suchą skórę. Znajdują się w niej również witaminy A, E i K oraz przeciwutleniacze wspierające regenerację naskórka.

Oliwa z oliwek natłuszcza i ogranicza utratę wilgoci, zmiękcza twardy naskórek, wspiera regenerację przesuszonej skóry, łagodzi uczucie ściągnięcia i szorstkości, a także pomaga poprawić elastyczność skóry pięt.

Najlepiej wybierać oliwę extra virgin, ponieważ zawiera najwięcej naturalnych składników odżywczych.

Jak nakładać oliwę na suche pięty?

Najlepszy efekt daje stosowanie oliwy wieczorem. Skóra ma wtedy kilka godzin na regenerację, a oliwa może spokojnie się wchłonąć.

Najpierw umyj stopy i dokładnie je osusz. Jeśli skóra jest bardzo twarda, można wcześniej wykonać krótki peeling lub delikatnie użyć tarki do stóp. Nałóż niewielką ilość oliwy na pięty i dokładnie wmasuj. Na koniec załóż bawełniane skarpetki i pozostaw oliwę na noc. Rano skóra powinna być wyraźnie bardziej miękka i gładka.

Przy bardzo suchych piętach oliwę można stosować codziennie przez kilka dni. Gdy skóra się poprawi, wystarczy nakładanie 2-3 razy w tygodniu.

Regularność ma tutaj ogromne znaczenie. Jednorazowe użycie przyniesie chwilowe zmiękczenie, ale dopiero systematyczna pielęgnacja pomaga utrzymać efekt na dłużej.

Kiedy oliwa może nie wystarczyć? Potrzebna specjalna pomoc

Choć oliwa dobrze radzi sobie z przesuszoną skórą, nie zawsze rozwiąże poważniejsze problemy. Jeśli pięty mocno pękają, bolą lub pojawia się stan zapalny, warto skonsultować się z podologiem albo dermatologiem.

Domowa pielęgnacja najlepiej sprawdza się przy zwykłej suchości i szorstkości skóry.

Dziś wiele osób wraca do naturalnej pielęgnacji, bo skład oliwy jest krótki i pozbawiony dodatkowych substancji zapachowych czy konserwantów.

To tani, łatwo dostępny i szybki sposób na poprawę wyglądu stóp. Regularne stosowanie może sprawić, że pięty staną się wyraźnie gładsze, bardziej miękkie i mniej podatne na pękanie.

