Dlaczego zimą skóra szybciej traci komfort i blask?

Z wiekiem maleje ilość lipidów w warstwie rogowej i spada aktywność gruczołów łojowych. Do tego dochodzi ogrzewanie, gwałtowne zmiany temperatur i suche powietrze, które zwiększa transepidermalną utratę wody. Skóra traci elastyczność, pory wyglądają na bardziej widoczne, makijaż siada matowo, a rozświetlacz podkreśla suchość, zamiast ją maskować. Potrzebny jest składnik, który od razu uzupełni brakujący cement w barierze i zmiękczy powierzchnię, jednocześnie nie obciążając. Tu właśnie skwalan ma przewagę nad ciężkimi olejami i bogatymi masłami.

Skwalan. Czym jest i dlaczego działa od pierwszego użycia?

Skwalan to nasycona, stabilna forma skwalenu, naturalnego składnika ludzkiego sebum. Dzięki temu rozpoznawalnemu podpisowi świetnie integruje się z płaszczem hydrolipidowym. Nie utlenia się, nie ma zapachu i jest wyjątkowo lekki: rozprowadza się jak suchy jedwab, wypełnia mikroprzestrzenie między korneocytami i ogranicza ucieczkę wody bez szczelnego filmu. Efekt w lustrze jest natychmiastowy: gładka tafla, miękkość i subtelny połysk, który wygląda naturalnie nawet w dziennym, zimnym świetle. Dodatkowa zaleta to kompatybilność z aktywnymi substancjami. Skwalan zmniejsza ryzyko podrażnień po retinoidach, kwasach czy witaminie C, dlatego w zimowym schemacie działa jak kołderka.

Oleje roślinne są mieszanką różnych kwasów tłuszczowych i często zostawiają cięższy film, który u części cer może zatykać. Skwalan to jedna cząsteczka o niskiej lepkości, szybko się wchłania i nie jest komedogenny. Daje satynę, a nie mokry połysk; zmiękcza, nie rozmazując makijażu. Dzięki temu sprawdza się w pielęgnacji dziennej i wieczornej, a także w strefach wrażliwych: wokół oczu, na skrzydełkach nosa, na ustach jako baza pod pomadkę.

Jak go włączyć: kolejność i ilość

Po oczyszczeniu wklep esencję lub serum humektantowe, daj skórze minutę, a następnie nałóż krem. Na sam koniec dodaj skwalan, dosłownie dwie, trzy krople rozgrzane w dłoniach i dociśnięte do policzków, boków twarzy i nad łukami brwiowymi. Taka końcowa warstwa zatrzymuje wodę, wygładza powierzchnię i przygotowuje idealną bazę pod makijaż. Wieczorem możesz zmienić kolejność i zmieszać odrobinę skwalanu z kremem, aby zwiększyć komfort bez ryzyka rolowania się warstw.

Jeśli twoja cera po podkładzie wygląda na płaską i suchą, dodaj połowę kropli skwalanu do porcji kremu dziennego i wklep w policzki. Odczekaj chwilę, aż warstwa zwiąże się ze skórą, i dopiero wtedy nakładaj filtr oraz makijaż. Gąbka z mikroszczyptą skwalanu delikatnie przyprasowana na kości policzkowe w ostatnim kroku wyciąga taflę bez migrujących drobin rozświetlacza. Efekt jest bardziej "długi błysk" niż "chwilowy blask".

Zimą wiele cer potrzebuje retinoidów czy kwasów PHA, ale to one często powodują uczucie ściągnięcia i drobne skórki. Skwalan łagodzi ten problem. Wieczorem zastosuj metodę kanapki: cienka warstwa kremu, składniki aktywne, a na koniec dwie krople skwalanu dociśnięte w policzki i okolice nosa. Skóra rano jest miękka, mniej zaczerwieniona, a makijaż nie zahacza o suche miejsca.

Z czym łączyć, a czego unikać?

Skwalan pięknie współpracuje z humektantami, peptydami i witaminą C w stabilnych formach. W duecie z niacynamidem daje bardziej elastyczną barierę i spokojniejszy koloryt. Nie wymaga rezygnacji z żadnego aktywu, to warstwa ochronna, nie konkurencja. Nie ma też sensu łączyć go z bardzo ciężkimi masłami w ciągu dnia, bo wtedy stracisz lekkość i ryzykujesz ślizg pod makijażem. Jeżeli masz skłonność do zaskórników, trzymaj skwalan na obrzeżach twarzy, a w strefie T używaj go oszczędniej lub tylko wieczorem.

Jak wybrać dobry skwalan?

Szukaj produktów opisanych jako 100 proc. squalane, najlepiej pochodzenia roślinnego (trzcina cukrowa lub oliwki). Krótki skład to atut. Skwalan jest samowystarczalny, nie potrzebuje perfum ani barwników. Opakowanie z ciemnego szkła i pipeta ułatwiają dawkowanie kropla po kropli. Jeśli twoja cera jest bardzo wrażliwa, wybierz wersję bezzapachową i przetestuj punktowo za uchem. Dla skóry tłustej wygodny będzie skwalan w lżejszym serum emulsyjnym, w którym nośnik jeszcze szybciej odparowuje.

Najczęstsze błędy, przez które skwalan nie działa

Pierwszy to nakładanie skwalanu na całkowicie suchą skórę bez warstwy wodnej pod spodem, wtedy nie wykorzystasz jego potencjału i efekt będzie krótkotrwały. Drugi to zbyt duża ilość: trzy krople wystarczą na całą twarz i szyję; nadmiar może dać wrażenie lepkości. Trzeci to nerwowe dokładanie w ciągu dnia zamiast delikatnego prasowania makijażu gąbką, jeśli potrzebujesz odświeżenia, użyj mgiełki nawilżającej, a skwalan zostaw na wieczór. Czwarty to pomijanie szyi i dekoltu, które na zdjęciach zdradzają wiek szybciej niż policzki.

Skwalan to najprostsze, a przy tym niezwykle skuteczne narzędzie na zimową matowość po 40. roku życia. Działa natychmiast, bo wzmacnia barierę, wygładza powierzchnię i odzyskuje satynowe odbicie światła, którego nie da się dorysować samym rozświetlaczem.

